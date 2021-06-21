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SAP Digital Manufacturing Cloud SAP Digital Manufacturing Insights

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.06.2021 «Инкаб» построит интеллектуальное предприятие с помощью облака SAP 1
27.04.2018 SAP представила решение для интернета вещей из облака для промышленности 2
13.07.2017 SAP представила новые IoT-сервисы на конференции SAP Leonardo Live 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

SAP Digital Manufacturing Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5557 3
АСАП Разработка - ASAP Development - АСАП Консалтинг - ASAP Consulting - АСАП софт 25 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 496 1
Инкаб 27 1
Apple Inc 13029 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17828 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23963 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11993 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 642 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3731 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6386 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35486 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 654 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 265 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7683 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27006 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12961 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12743 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1343 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2029 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 429 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11419 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 869 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1665 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9743 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1173 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6393 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63642 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7749 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60560 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 576 2
SAP Ariba 307 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 939 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 1
SAP Leonardo 41 1
Microsoft Azure IoT 33 1
SAP Fiori 44 1
SAP Vehicles Network - SAP Vehicle Insights Application 4 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 18 1
SAP Asset Manager 1 1
SAP Connected Goods 1 1
Apple iOS 8510 1
SAP Connected Worker Safety 1 1
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 1
Rueckert Tanja - Рюкерт Таня 4 1
Германия - Федеративная Республика 13098 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10115 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21257 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1482 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17935 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8722 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1614 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448325, в очереди разбора - 727296.
Создано именных указателей - 195999.
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