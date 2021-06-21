Разделы

Интеграция Внедрения
|

«Инкаб» построит интеллектуальное предприятие с помощью облака SAP

«Инкаб», разработчик и производитель оптических и специальных кабелей, начинает переход на облачные технологии SAP для автоматизации ERP и производственных систем. Программное обеспечение планируется запустить уже в начале 2022 года с помощью «АСАП Консалтинг».

Для реализации проекта была выбрана облачная платформа SAP S/4HANA Cloud (RISE Private cloud edition) и комплекс решений SAP Digital Manufacturing. Они консолидируют процессы по всем площадкам группы «Инкаб» в единую ERP-систему планирования и исполнения производства, а также помогут в активном росте компании, управлении материальными потоками и принятии важных управленческих решений. Кроме этого, планируется наладить интеграцию с производственным оборудованием, оперативный расчет и анализ себестоимости продукции.

Новая ERP-система станет фундаментом для выполнения стратегии «Инкаб» в области расширения географического присутствия и увеличения продуктового портфеля. Все бизнес-процессы будут интегрированы на единой платформе, компания сможет оценивать их результативность и следить за правильностью выполнения. Кроме этого, внедрение единой платформы поможет в дальнейшем развитии всех информационных систем предприятия и создании цифрового двойника производства для самостоятельного контроля за оборудованием в режиме реального времени.

Эльяс Касми

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Правительство выделило миллионы на модернизацию системы управления госданными

Российские школы до сих пор используют 88,8% импортного ПО

Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры

Проект ТТК завоевал отраслевую награду для контакт-центров

Schneider Electric проведет в Москве Innovation Summit, посвященный цифровизации и устойчивому развитию

ТрансТелеКом внедряет технологии интеллектуального контроля

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Viomi SE: сухая и влажная уборка с управлением со смартфона

Лучшие ноутбуки для дизайнеров: выбор ZOOM

Лучшие игровые ноутбуки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая карта внешних границ Млечного Пути даст больше знаний о темной материи

Ликбез RND.CNews: чем нам грозит самообучение роботов

Как гудение люминесцентных ламп заставит работать новые компьютеры
Показать еще