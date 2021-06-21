«Инкаб» построит интеллектуальное предприятие с помощью облака SAP

«Инкаб», разработчик и производитель оптических и специальных кабелей, начинает переход на облачные технологии SAP для автоматизации ERP и производственных систем. Программное обеспечение планируется запустить уже в начале 2022 года с помощью «АСАП Консалтинг».

Для реализации проекта была выбрана облачная платформа SAP S/4HANA Cloud (RISE Private cloud edition) и комплекс решений SAP Digital Manufacturing. Они консолидируют процессы по всем площадкам группы «Инкаб» в единую ERP-систему планирования и исполнения производства, а также помогут в активном росте компании, управлении материальными потоками и принятии важных управленческих решений. Кроме этого, планируется наладить интеграцию с производственным оборудованием, оперативный расчет и анализ себестоимости продукции.

Новая ERP-система станет фундаментом для выполнения стратегии «Инкаб» в области расширения географического присутствия и увеличения продуктового портфеля. Все бизнес-процессы будут интегрированы на единой платформе, компания сможет оценивать их результативность и следить за правильностью выполнения. Кроме этого, внедрение единой платформы поможет в дальнейшем развитии всех информационных систем предприятия и создании цифрового двойника производства для самостоятельного контроля за оборудованием в режиме реального времени.