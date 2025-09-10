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ITG Group Saprun Сапран групп Сапран Софт
Saprun (Сапран) — это российская группа компаний, специализирующаяся на консалтинге, внедрении и сопровождении информационных систем для бизнеса. Организационная структура включает несколько юридических лиц, ключевыми из которых являются ООО «Сапран Консалтинг» (ИНН 7725375948) и ООО «Сапран Софт» (ИНН 9715389536). Ранее существовавшее АО «Сапран Групп» (ИНН 7725637086, ОГРН 1087746598510) было ликвидировано в июне 2023 года путем присоединения к ООО «Сапран Консалтинг», которое стало правопреемником. Компания входит в холдинг ITG (INLINE Technologies Group), объединяющий разработчиков и интеграторов ИТ-решений.
Деятельность и специализация
Компания осуществляет автоматизацию бизнес-процессов, выступая в роли методолога и технического интегратора. Основные направления деятельности включают управление ресурсами предприятия (ERP), цифровую трансформацию на базе продуктов 1С, управление эффективностью (CPM, бюджетирование), системы бизнес-аналитики (BI), промышленную автоматизацию (MES, SCADA, предиктивная аналитика) и роботизацию процессов (RPA). Сапран Софт фокусируется на консультационных услугах в области компьютерных технологий.
Участие в рейтингах и аккредитациях
Компания входит в реестр аккредитованных организаций Минцифры РФ. По данным аналитического центра TAdviser (март 2025 г.), Saprun занимает следующие позиции:
- ТОП-10 подрядчиков по количеству проектов внедрения BI в России.
- ТОП-10 российских интеграторов BI по итогам 2023 года.
- 21 место в рейтинге поставщиков ERP-систем.
- 17 место среди крупнейших поставщиков услуг поддержки решений 1С.
- 55 место в рейтинге заказной разработки ПО.
- Статус платинового партнера PIX ROBOTICS по RPA и Форсайт.
Продукты и технологии
Портфель компании насчитывает свыше 200 ИТ-систем. Ключевые продукты и услуги:
- Amber Bonus Management: решение для автоматизации расчета комиссионных вознаграждений, разработанное совместно с «Эмбер».
- Интеграционные решения: связка платформы ZIIoT («Цифра») и аналитического ядра CyberPhysics для предиктивной аналитики в энергетике (проект для «Т Плюс»).
- Решения на базе SAP и 1С: внедрение S/4HANA, BW/4HANA, SuccessFactors, а также полный переход или интеграция модулей 1С.
- Промышленная автоматизация: разработка систем ТОиР, EAM, LIMS, создание цифровых двойников и сбор данных с АСУ ТП.
Клиенты и деловые связи
Компания реализует проекты для предприятий нефтегазовой, металлургической, энергетической отраслей, банков и ритейла. Среди ключевых заказчиков:
- БIOCAD: внедрение SAP S/4HANA, что позволило сократить издержки на сотни миллионов рублей ежегодно.
- Сталепромышленная компания (СПК): автоматизация годового бюджетирования на базе SAP BPC и создание АРМ руководителя.
- «Т Плюс»: создание системы предиктивной аналитики для контроля состояния оборудования ТЭЦ.
- «Уралхим»: внедрение системы годового бизнес-планирования.
- Infinbank (Узбекистан): комплекс проектов по управлению клиентским опытом и кредитным конвейером.
Стратегические партнерства заключены с «Галактикой» (ERP/MES), EXEPLANT (MES ExeMES), Arhitex (солвер ArhiPlex), Comindware (CX/BPM), Goodt (BI Insight) и «Нота» (налоговый мониторинг).
Судебные разбирательства
В отношении ликвидированного АО «Сапран Групп» выявлено участие в 27 арбитражных делах на общую сумму около 211 млн рублей. Большинство споров касалось нарушения обязательств. ООО «Сапран Софт» участвовало в одном деле в качестве истца (сумма 9,4 млн руб.), которое завершилось частичной победой. Публичные конфликты или массовые судебные процессы за последние годы не зафиксированы.
Конкуренция
На российском рынке основными конкурентами являются «Ланит», Softline, Кронос, ГК «Инфосистемы Джет», «1С-Битрикс» (в сегменте интеграции), «Элвис». Зарубежными аналогами, решения которых замещаются или с которыми конкурирует Saprun, являются SAP SE (Германия), Oracle (США), IBM (США), Accenture (Ирландия/США).
Цитата
«Для нас это партнерство – возможность масштабировать накопленный «Северсталью» опыт цифровизации. Совместно с «Сапран» мы сможем предложить рынку проверенные решения, уже доказавшие свою эффективность на наших промышленных площадках...» — Юрий Гущин, руководитель управления внешних продаж «Северсталь-инфоком» [источник: CNews].
Информация актуальна на 25.06.2026
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