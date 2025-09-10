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ITG Group Saprun Сапран групп Сапран Софт

ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт

Saprun (Сапран) — это российская группа компаний, специализирующаяся на консалтинге, внедрении и сопровождении информационных систем для бизнеса. Организационная структура включает несколько юридических лиц, ключевыми из которых являются ООО «Сапран Консалтинг» (ИНН 7725375948) и ООО «Сапран Софт» (ИНН 9715389536). Ранее существовавшее АО «Сапран Групп» (ИНН 7725637086, ОГРН 1087746598510) было ликвидировано в июне 2023 года путем присоединения к ООО «Сапран Консалтинг», которое стало правопреемником. Компания входит в холдинг ITG (INLINE Technologies Group), объединяющий разработчиков и интеграторов ИТ-решений.

Деятельность и специализация

Компания осуществляет автоматизацию бизнес-процессов, выступая в роли методолога и технического интегратора. Основные направления деятельности включают управление ресурсами предприятия (ERP), цифровую трансформацию на базе продуктов 1С, управление эффективностью (CPM, бюджетирование), системы бизнес-аналитики (BI), промышленную автоматизацию (MES, SCADA, предиктивная аналитика) и роботизацию процессов (RPA). Сапран Софт фокусируется на консультационных услугах в области компьютерных технологий.

Участие в рейтингах и аккредитациях

Компания входит в реестр аккредитованных организаций Минцифры РФ. По данным аналитического центра TAdviser (март 2025 г.), Saprun занимает следующие позиции:

  • ТОП-10 подрядчиков по количеству проектов внедрения BI в России.
  • ТОП-10 российских интеграторов BI по итогам 2023 года.
  • 21 место в рейтинге поставщиков ERP-систем.
  • 17 место среди крупнейших поставщиков услуг поддержки решений 1С.
  • 55 место в рейтинге заказной разработки ПО.
  • Статус платинового партнера PIX ROBOTICS по RPA и Форсайт.

Продукты и технологии

Портфель компании насчитывает свыше 200 ИТ-систем. Ключевые продукты и услуги:

  • Amber Bonus Management: решение для автоматизации расчета комиссионных вознаграждений, разработанное совместно с «Эмбер».
  • Интеграционные решения: связка платформы ZIIoT («Цифра») и аналитического ядра CyberPhysics для предиктивной аналитики в энергетике (проект для «Т Плюс»).
  • Решения на базе SAP и 1С: внедрение S/4HANA, BW/4HANA, SuccessFactors, а также полный переход или интеграция модулей 1С.
  • Промышленная автоматизация: разработка систем ТОиР, EAM, LIMS, создание цифровых двойников и сбор данных с АСУ ТП.

Клиенты и деловые связи

Компания реализует проекты для предприятий нефтегазовой, металлургической, энергетической отраслей, банков и ритейла. Среди ключевых заказчиков:

  • БIOCAD: внедрение SAP S/4HANA, что позволило сократить издержки на сотни миллионов рублей ежегодно.
  • Сталепромышленная компания (СПК): автоматизация годового бюджетирования на базе SAP BPC и создание АРМ руководителя.
  • «Т Плюс»: создание системы предиктивной аналитики для контроля состояния оборудования ТЭЦ.
  • «Уралхим»: внедрение системы годового бизнес-планирования.
  • Infinbank (Узбекистан): комплекс проектов по управлению клиентским опытом и кредитным конвейером.

Стратегические партнерства заключены с «Галактикой» (ERP/MES), EXEPLANT (MES ExeMES), Arhitex (солвер ArhiPlex), Comindware (CX/BPM), Goodt (BI Insight) и «Нота» (налоговый мониторинг).

Судебные разбирательства

В отношении ликвидированного АО «Сапран Групп» выявлено участие в 27 арбитражных делах на общую сумму около 211 млн рублей. Большинство споров касалось нарушения обязательств. ООО «Сапран Софт» участвовало в одном деле в качестве истца (сумма 9,4 млн руб.), которое завершилось частичной победой. Публичные конфликты или массовые судебные процессы за последние годы не зафиксированы.

Конкуренция

На российском рынке основными конкурентами являются «Ланит», Softline, Кронос, ГК «Инфосистемы Джет», «1С-Битрикс» (в сегменте интеграции), «Элвис». Зарубежными аналогами, решения которых замещаются или с которыми конкурирует Saprun, являются SAP SE (Германия), Oracle (США), IBM (США), Accenture (Ирландия/США).

Цитата

«Для нас это партнерство – возможность масштабировать накопленный «Северсталью» опыт цифровизации. Совместно с «Сапран» мы сможем предложить рынку проверенные решения, уже доказавшие свою эффективность на наших промышленных площадках...» — Юрий Гущин, руководитель управления внешних продаж «Северсталь-инфоком» [источник: CNews].

Информация актуальна на 25.06.2026

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Всего 30 дел, на cумму 256 338 673 ₽*

Судебные дела (30) на сумму 256 338 673 ₽*
в качестве истца (19) на сумму 162 608 506 ₽*
в качестве ответчика (8) на сумму 84 742 218 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 72 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 578 5
Google Android 15140 4
Apple iOS 8530 4
Microsoft Office 4120 4
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 971 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3532 3
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 55 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7566 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3525 3
Apple - App Store 3081 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6178 3
Oracle Java - язык программирования 3449 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2534 3
Форсайт Prognoz Platform 97 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 245 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 23 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-14 - российский основной боевой танк 10 2
Форсайт Аналитическая платформа 13 2
Форсайт Бюджетирование 24 2
Axioma-Soft - 1С:Страховая компания 5 2
Diasoft Flextera Insurance 3 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1012 2
Apple iPad 3987 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 424 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1021 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 176 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 504 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1339 2
1С:ERP Управление предприятием 816 2
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 20 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
IBM SPSS Statistics 55 1
IBM FileNet 136 1
IBM Power AI 9 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 86 1
SAP Marketing - SAP Hybris Marketing 15 1
Митюков Андрей 9 5
Инюшкин Роман 5 3
Маркелов Артем 3 3
Комов Владимир 21 2
Новикова Елена 105 2
Ивлев Александр 21 2
Трухан Александр 8 2
Висящев Андрей 64 2
Богачев Евгений 12 2
Виноградов Сергей 15 2
Ермилова Анастасия 2 2
Агапова Светлана 7 2
Сытин Дмитрий 60 2
Адмиральский Сергей 39 2
Широких Алексей 72 2
Алексеев Юрий 21 2
Бачурин Олег 11 2
Коноваленко Максим 2 2
Зарипов Руслан 4 2
Созинов Сергей 2 2
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Натрусов Артем 312 2
Кирюшин Сергей 90 2
Петунин Алексей 58 2
Филатов Андрей 116 2
Пегасов Сергей 55 2
Титов Борис 63 2
Кудрявцева Юлия 19 2
Федечкин Эдуард 58 1
Зверева Татьяна 9 1
Фролов Александр 40 1
Костюков Александр 1 1
Кирьянова Александра 166 1
Скопа Александр 2 1
Леонтович Алексей 33 1
Телков Алексей 45 1
Кадейшвили Алексей 16 1
Зотов Алексей 68 1
Выскребенцев Алексей 2 1
Казарцев Алексей 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 164402 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 6
Казахстан - Республика 5995 5
Европа 24899 5
Германия - Федеративная Республика 13146 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1668 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54422 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8479 3
Россия - УФО - Свердловская область 1912 3
Европа Восточная 3137 3
Узбекистан - Республика 1980 3
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 286 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3409 2
Азия - Азиатский регион 5885 2
Беларусь - Белоруссия 6247 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4444 2
Грузия 1320 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1403 2
Казахстан - Кызылординская область - Кызылорда - Джусалы 35 1
Индонезия - Джакарта 56 1
Израиль - Иерусалим 109 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Шебекино 17 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 1
Япония 13752 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
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Индия - Bharat 5835 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3308 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1066 1
Канада 5057 1
Израиль 2846 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 669 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3022 1
Россия - СФО - Новосибирск 4838 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3543 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1776 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 831 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 894 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11395 12
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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