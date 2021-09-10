Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Горяйнов Андрей
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Публикаций - 44, упоминаний - 55
Горяйнов Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Ройтенберг Марк 13 3
|Малышев Сергей 46 2
|Малько Павел 3 2
|Чернявский Леонид 4 2
|Буленков Дмитрий 13 1
|Малис Олег 55 1
|Резников Виталий 2 1
|Гелашвили Сергей 2 1
|Каратаев Сергей 2 1
|Миронов Юрий 13 1
|Кожевников Иван 2 1
|Живаго Наталия 1 1
|Алексеева Марина 11 1
|Смирнов Валерий 1 1
|Le Fondre Patrick Marseille Jean - Леффондре Патрик Марсель Жан 1 1
|Носов Николай 12 1
|Чурин Алексей 4 1
|Гульцев Дмитрий 3 1
|Малис Александр 111 1
|Николаева Ирина 4 1
|Обухов Андрей 3 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Шашков Александр 2 1
|Шавергин Александр 1 1
|Скворцова Елена 1 1
|Дементьева Ирина 9 1
|Лебедева Ирина 17 1
|Артемьев Тимур 13 1
|Чичваркин Евгений 82 1
|Ноготков Максим 40 1
|Мамут Александр 109 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Сергеев Сергей 63 1
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru