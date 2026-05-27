Индексная книга (каталог) CNews*
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Горяйнов Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 55, упоминаний - 59
Горяйнов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ройтенберг Марк 16 3
|Абакумов Евгений 227 3
|Сергеев Сергей 179 3
|Гимранов Ринат 126 2
|Чернявский Леонид 11 2
|Малько Павел 4 2
|Шойтов Александр 116 2
|Савельев Кирилл 3 2
|Звеков Андрей 2 2
|Лукьяненко Роман 5 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Малышев Сергей 99 2
|Мамут Александр 133 1
|Кудрявцева Юлия 19 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Овчаренко Юрий 41 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Чурсин Дмитрий 87 1
|Ноготков Максим 53 1
|Артемьев Тимур 34 1
|Игнатова Людмила 40 1
|Лебедева Ирина 65 1
|Дементьева Ирина 9 1
|Комов Владимир 21 1
|Шавергин Александр 1 1
|Шашков Александр 3 1
|Кулешов Алексей 32 1
|Богданов Андрей 47 1
|Обухов Андрей 3 1
|Свинцов Андрей 55 1
|Меденцев Константин 106 1
|Николаева Ирина 6 1
|Чекалова Светлана 2 1
|Смирнов Валерий 1 1
|Трофимов Дмитрий 43 1
|Гульцев Дмитрий 3 1
|Теплицкий Дмитрий 88 1
|Малис Олег 86 1
|Урсу Юрий 5 1
|Резников Виталий 3 1
|Amazon - IMDb - Internet Movie Database 25 1
|Bloomberg 1627 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.