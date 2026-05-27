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Индексная книга (каталог) CNews*
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Горяйнов Андрей

СОБЫТИЯ


27.05.2026 «К2Тех» и VK Tech договорились о совместном развитии корпоративных ИТ-решений 1
09.07.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: полное импортозамещение возможно 1
17.06.2025 «Северсталь» усиливает корпоративную ИТ-инфраструктуру решением VK Tech 1
12.02.2025 Процессная аналитика VK Tech поможет оптимизировать бизнес-процессы в РЖД 1
18.10.2024 «Т1 Интеграция» и VK Tech перенесут корпоративные сервисы с других решений 1
10.05.2023 Foresight Day’2023: импортозамещение продолжается 1
18.04.2023 «Форсайт» проводит конференцию «Foresight Day’2023. Энергия изменений» 26 апреля 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 2
07.11.2022 В Т1 назначен директор по развитию бизнеса 2
17.01.2022 «Т плюс» роботизировала процессы централизованной бухгалтерии финансового блока с помощью SAP iRPA 1
10.09.2021 SAP помог Банку Хоум Кредит ускорить оплату счетов контрагентов 1
28.04.2021 ВТБ внедрил единую ИТ-платформу для внутренних бизнес-процессов 1
31.03.2021 Система SAP EWM заработала в распределительном центре МТС 1
15.12.2020 «Связной» отслеживает движение маркируемых товаров с помощью SAP 1
03.12.2020 «O2O холдинг» перевел на SAP «Ситимобил» и Delivery Club 1
05.11.2020 Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» перенесли все SAP-системы из-за границы в российский ЦОД 1
05.11.2020 X5 Retail Group завершила проект миграции SAP-систем в российский ЦОД 1
18.09.2020 «Лаборатория Касперского» улучшит механизмы обратной связи с сотрудниками с помощью SAP 1
02.09.2020 «Связной» внедрил решение для бюджетирования и консолидации финансовой отчетности на базе SAP BPC 1
03.08.2020 «Сберлогистика» построила логистический контур на базе SAP 1
03.08.2020 «Сберлогистика» построила логистический контур на базе SAP 1
09.07.2020 «М.Видео-Эльдорадо» оптимизировала финансовые бизнес-процессы на базе решения SAP 1
19.05.2020 Альфа-Банк перешел на новый стандарт МСФО 16 на базе SAP 1
14.05.2020 СК «Росгосстрах жизнь» перешла на SAP S/4HANA 1
29.04.2020 «Билайн» будет анализировать опыт клиентов с помощью SAP Qualtrics Customer Experience 1
13.03.2020 «Спортмастер» автоматизировал работу директоров региональных отделений на базе SAP 1
18.02.2020 «М.Видео-Эльдорадо» внедряет модуль SAP Yard Logistics 1
29.01.2020 «Леруа Мерлен» внедрит платформу на базе SAP Sucessfactors 1
16.10.2019 Tele2 перешел на новый стандарт МСФО 15 с помощью SAP 1
09.09.2019 МГТС переходит на новую версию аналитической платформы SAP 1
12.08.2019 УБРиР внедрил SAP Process Mining by Celonis 1
11.06.2019 ПГК первой среди российских транспортных компаний перешла на SAP S/4HANA 1
30.05.2019 Поглотивший «Евросеть» «Связной» меняет софтверный «зоопарк» на ПО SAP 1
17.04.2019 «М.Видео-Эльдорадо» и SAP представили концепцию «магазина будущего» 1
18.01.2019 «Лента» начала внедрение продуктов для маркетинга и аналитики на базе SAP HANA 1
12.12.2018 Tele2 внедрила Process Mining для анализа внешних платежей 1
02.11.2018 «Глобус» построил цифровой фундамент на базе SAP 1
18.10.2018 «Аэрофлот» внедрил цифровую систему для налогового мониторинга с помощью SAP 1
24.09.2018 Уральский банк реконструкции и развития внедряет платформу SAP Process Mining by Celonis 1

Публикаций - 55, упоминаний - 59

Горяйнов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 47
SAP CIS - САП СНГ 868 46
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 5
Novardis - Новардис Консалтинг 68 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 4
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 4
Ramax - Рамакс 138 3
Celonis 32 3
Huawei 4677 3
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 2
TeamIdea - Тимидея Групп 25 2
OpenText 238 2
SAP Services CIS 13 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 2
IBA Group - ИБА Групп 57 2
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 21 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Lenovo Group 2447 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
9594 2
Oracle Corporation 7074 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 2
Газпром информ - Информгаз - Информгазинвест 44 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 2
Qualtrics 25 2
Salesforce - Informatica 139 1
SimbirSoft - СимбирСофт 124 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 155 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 59 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 1
Газинформсервис - ГИС 496 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Связной ГК 1401 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Газпром ПАО 1493 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Восток-Сервис ГК 57 2
Силовые машины 166 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Газпром нефть 725 2
Евросеть 1421 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 2
Сбер - СберЛогистика 74 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 1
Solvers 26 1
SLV 13 1
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 1
Trellas 23 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Газпром трансгаз 157 1
Газпром бурение 62 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 27 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Жизнь - РГС-Жизнь - Эрго Жизнь - РГС-Медицина 23 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 22 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Мозырский НПЗ - Мозырский нефтеперерабатывающий завод 2 1
Selecty - Селекти 22 1
Zubr Capital - Зубр Капитал 4 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 6
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 353 5
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 821 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 16
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 9
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 9
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 4
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 4
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 56 4
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 4
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 4
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 4
Celonis - SAP Process Mining by Celonis 15 3
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 35 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 2
SAP Fiori 45 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 2
SAP F&R - SAP Forecasting & Replenishment 9 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
SAP BTP - SAP Business Technology Platform 6 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 33 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Linux OS 11533 2
Apple iPhone 6 4861 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 89 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
SAP ЦОД 15 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 1
Trinity FlexApp СХД 8 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 24 1
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 57 1
SAP iRPA - SAP Intelligent Robotic Process Automation 15 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
SAP RAR - SAP Revenue Accounting and Reporting 1 1
Ройтенберг Марк 16 3
Абакумов Евгений 227 3
Сергеев Сергей 179 3
Гимранов Ринат 126 2
Чернявский Леонид 11 2
Малько Павел 4 2
Шойтов Александр 116 2
Савельев Кирилл 3 2
Звеков Андрей 2 2
Лукьяненко Роман 5 2
Шадаев Максут 1210 2
Малышев Сергей 99 2
Мамут Александр 133 1
Кудрявцева Юлия 19 1
Свиридов Владимир 28 1
Овчаренко Юрий 41 1
Солопов Вячеслав 37 1
Чурсин Дмитрий 87 1
Ноготков Максим 53 1
Артемьев Тимур 34 1
Игнатова Людмила 40 1
Лебедева Ирина 65 1
Дементьева Ирина 9 1
Комов Владимир 21 1
Шавергин Александр 1 1
Шашков Александр 3 1
Кулешов Алексей 32 1
Богданов Андрей 47 1
Обухов Андрей 3 1
Свинцов Андрей 55 1
Меденцев Константин 106 1
Николаева Ирина 6 1
Чекалова Светлана 2 1
Смирнов Валерий 1 1
Трофимов Дмитрий 43 1
Гульцев Дмитрий 3 1
Теплицкий Дмитрий 88 1
Малис Олег 86 1
Урсу Юрий 5 1
Резников Виталий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Европа 24964 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Беларусь - Минск 706 3
Казахстан - Республика 6048 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Армения - Республика 2449 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 180 1
Армения - Ереван 223 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Франция - Марсель 56 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Индия - Bharat 5870 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Грузия 1332 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 380 2
Экономический эффект 1342 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 2
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
Аудит - аудиторский услуги 1265 2
Импортозамещение - параллельный импорт 618 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 2
Образование в России 2893 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Amazon - IMDb - Internet Movie Database 25 1
Bloomberg 1627 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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