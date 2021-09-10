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Горяйнов Андрей


10.09.2021 SAP помог Банку Хоум Кредит ускорить оплату счетов контрагентов 1
28.04.2021 ВТБ внедрил единую ИТ-платформу для внутренних бизнес-процессов 1
31.03.2021 Система SAP EWM заработала в распределительном центре МТС 1
15.12.2020 «Связной» отслеживает движение маркируемых товаров с помощью SAP 1
03.12.2020 «O2O холдинг» перевел на SAP «Ситимобил» и Delivery Club 1
05.11.2020 Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» перенесли все SAP-системы из-за границы в российский ЦОД 1
05.11.2020 X5 Retail Group завершила проект миграции SAP-систем в российский ЦОД 1
18.09.2020 «Лаборатория Касперского» улучшит механизмы обратной связи с сотрудниками с помощью SAP 1
02.09.2020 «Связной» внедрил решение для бюджетирования и консолидации финансовой отчетности на базе SAP BPC 1
03.08.2020 «Сберлогистика» построила логистический контур на базе SAP 1
03.08.2020 «Сберлогистика» построила логистический контур на базе SAP 1
09.07.2020 «М.Видео-Эльдорадо» оптимизировала финансовые бизнес-процессы на базе решения SAP 1
19.05.2020 Альфа-Банк перешел на новый стандарт МСФО 16 на базе SAP 1
14.05.2020 СК «Росгосстрах жизнь» перешла на SAP S/4HANA 1
29.04.2020 «Билайн» будет анализировать опыт клиентов с помощью SAP Qualtrics Customer Experience 1
13.03.2020 «Спортмастер» автоматизировал работу директоров региональных отделений на базе SAP 1
18.02.2020 «М.Видео-Эльдорадо» внедряет модуль SAP Yard Logistics 1
29.01.2020 «Леруа Мерлен» внедрит платформу на базе SAP Sucessfactors 1
16.10.2019 Tele2 перешел на новый стандарт МСФО 15 с помощью SAP 1
09.09.2019 МГТС переходит на новую версию аналитической платформы SAP 1
12.08.2019 УБРиР внедрил SAP Process Mining by Celonis 1
11.06.2019 ПГК первой среди российских транспортных компаний перешла на SAP S/4HANA 1
30.05.2019 Поглотивший «Евросеть» «Связной» меняет софтверный «зоопарк» на ПО SAP 1
17.04.2019 «М.Видео-Эльдорадо» и SAP представили концепцию «магазина будущего» 1
18.01.2019 «Лента» начала внедрение продуктов для маркетинга и аналитики на базе SAP HANA 1
12.12.2018 Tele2 внедрила Process Mining для анализа внешних платежей 1
02.11.2018 «Глобус» построил цифровой фундамент на базе SAP 1
18.10.2018 «Аэрофлот» внедрил цифровую систему для налогового мониторинга с помощью SAP 1
24.09.2018 Уральский банк реконструкции и развития внедряет платформу SAP Process Mining by Celonis 1
04.07.2018 «Связной | Евросеть» построит бизнесс-процессы на базе решений SAP 1
25.04.2017 «Нижнекамскнефтехим» самостоятельно перешел на SAP HANA 1
05.04.2017 «Силовые машины» оптимизировали договорную деятельность на базе SAP Extended ECM by OpenText 1
08.11.2016 Новая версия SAP S/4HANA ускорит цифровую трансформацию 1
05.10.2016 От слов к делу: что компании извлекают из больших данных 9
28.09.2016 SAP выпустила новое решение на базе SAP HANA Cloud Platform для управления пользовательской сетью 1
20.09.2016 SAP и «Уралхим» договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере облачных технологий 1
06.09.2016 Назначен новый директор представительства SAP СНГ в Беларуси 2
15.10.2015 «Атлант Телеком» создает единую ИТ-систему на базе решений SAP: завершен первый этап проекта 1
24.09.2015 «Газпром трансгаз Беларусь» внедрил информационно-управляющую систему на базе SAP HANA 1
18.08.2015 «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» адаптирует ПО под требования белорусского законодательства с помощью SAP Learning Hub 1

Публикаций - 44, упоминаний - 55

Горяйнов Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP CIS - САП СНГ 757 43
SAP SE 3220 37
Novardis - Новардис Консалтинг 41 3
Ramax - Рамакс 62 3
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 2
SAP Services CIS 12 2
TeamIdea - Тимидея Групп 17 2
Qualtrics 20 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
SAP Belarus - САП Беларусь 1 1
Атлант Телеком - Atlant Telecom 6 1
X5 Group - Х5 Технологии 8 1
Сабрис - Sabris 3 1
Saprun - Сапран групп 38 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
Ланит ГК 1160 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
McKinsey & Company 121 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Связной ГК 884 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 3
Евросеть 892 2
СберЛогистика 42 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 2
X5 Group 600 2
X5 Group - Пятерочка 560 2
Аэрофлот 493 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 40 1
Газпром трансгаз Беларусь 2 1
Росгосстрах Жизнь 4 1
Сбербанк Кухня на районе 9 1
Trellas 17 1
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 1
SLV 7 1
Solvers 15 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Росгосстрах 182 1
Альфа-Банк 1127 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
О2О Холдинг 43 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Спортмастер 116 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
X5 Group - Перекресток 205 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
О2О Delivery club 153 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 6
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 3
Process Mining - Процессная аналитика 50 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 35 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 7 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 13
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 9
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 8
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 4
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 4
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 4
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 4
SAP SuccessFactors 110 3
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 3
SAP Process Mining by Celonis 13 3
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA 14 2
SAP F&R - SAP Forecasting & Replenishment 7 2
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 2
SAP Fiori 40 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
SAP CRM Loyalty Management 5 1
SAP Promotion Management 2 1
SAP PO - SAP Process Orchestration 3 1
SAP Learning Hub - SAP E-Learning 10 1
SAP FCC - SAP Financial Closing Cockpit 7 1
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 19 1
SAP Mobile Platform 28 1
SAP BCM - SAP Business Communication Management 7 1
SAP Predictive Analytics 11 1
SAP WPB - SAP Workforce Performance Builder 1 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 16 1
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 17 1
SAP Qualtrics Employee Experience (EX) 1 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
SAP Big Data Margin Assurance 3 1
SAP Yard Logistics 2 1
SAP Marketing - SAP Hybris Marketing 6 1
SAP Qualtrics Customer Experience (CX) 4 1
SAP RAR - SAP Revenue Accounting and Reporting 1 1
SAP MDM - SAP Master Data Management 13 1
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 1
Oracle Hyperion Financial Management 25 1
IBM Cognos TM1 36 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Ройтенберг Марк 13 3
Малышев Сергей 46 2
Малько Павел 3 2
Чернявский Леонид 4 2
Буленков Дмитрий 13 1
Малис Олег 55 1
Резников Виталий 2 1
Гелашвили Сергей 2 1
Каратаев Сергей 2 1
Миронов Юрий 13 1
Кожевников Иван 2 1
Живаго Наталия 1 1
Алексеева Марина 11 1
Смирнов Валерий 1 1
Le Fondre Patrick Marseille Jean - Леффондре Патрик Марсель Жан 1 1
Носов Николай 12 1
Чурин Алексей 4 1
Гульцев Дмитрий 3 1
Малис Александр 111 1
Николаева Ирина 4 1
Обухов Андрей 3 1
Кулешов Алексей 27 1
Шашков Александр 2 1
Шавергин Александр 1 1
Скворцова Елена 1 1
Дементьева Ирина 9 1
Лебедева Ирина 17 1
Артемьев Тимур 13 1
Чичваркин Евгений 82 1
Ноготков Максим 40 1
Мамут Александр 109 1
Гуцериев Михаил 107 1
Сергеев Сергей 63 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 21
Беларусь - Белоруссия 2099 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Европа 3788 2
Казахстан - Республика 2650 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Чехия - Чешская Республика 500 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Восточная Европа 1691 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 2
SAP Forum 28 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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