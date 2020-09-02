«Связной» внедрил решение для бюджетирования и консолидации финансовой отчетности на базе SAP BPC

«Связной» объявил о завершении внедрения решения для бюджетирования и консолидации финансовой отчетности на базе платформы SAP BPC. Интеграция системы стала очередным шагом компании в рамках цифровой трансформации бизнеса.

Благодаря новому проекту финансовые затраты компании на поддержку системы бюджетирования и консолидированной МСФО-отчетности сократились на 50%. Внедрение также позволило существенно сократить время технического формирования отчётности с нескольких часов до минут. Партнером проекта выступила компания Novardis.

Ключевой целью проекта стало объединение разрозненных систем со схожей функциональностью на единой платформе. До внедрения SAP BPC компания использовала несколько систем бюджетирования и консолидации от других вендоров. Бизнес-процессы планирования, согласования и контроля исполнения бюджета, а также формирования МСФО-отчетности были автоматизированы фрагментарно.

Внедрение позволило достичь всех планируемых результатов. Сегодня на базе платформы формируется консолидированная корпоративная отчетность, происходит аналитическая обработка данных. Благодаря тому, что данные постоянно выгружаются из исходной SAP ERP и корректируются автоматическими поправками, консолидационные отчетные формы формируются за несколько секунд. Ранее сбор данных для формирования бюджета осуществлялся в течение месяца, сегодня этот процесс длится несколько дней. Стоимость владения системой уменьшена на 50%, что позволит существенно оптимизировать расходы в долгосрочной перспективе.

«Сегодня «Связной» решает задачу по трансформации бизнеса, в том числе и в финансовом блоке, поэтому мы выбрали SAP BPС, как ведущее мировое решение для финансовой отчётности. Уже сейчас для нас очевидны все экономические и технологические преимущества этого проекта. Ранее мы использовали программное обеспечение от нескольких поставщиков, для интеграции и поддержки которого нам была необходима большая команда специалистов. Переход на единое интегральное решение, охватывающее весь комплекс бизнес-процессов, операций и функций, позволил не только реализовать эффективное управление и минимизировать затраты, но и маневрировать высвободившимися ресурсами», — отметил Дмитрий Гульцев, старший вице-президент по финансам компании «Связной».

«Сегодня данные – ключевая сила любого бизнеса. И умение грамотно распоряжаться этими данными – залог успеха компании даже в кризисных условиях. Грамотно поставленные цели и ориентация на результат стали факторами успеха этого цифрового проекта. В процессе внедрения сотрудники компании специально прошли обучение в Учебном центре SAP для того, чтобы повысить эффективность работы с системой и в дальнейшем ее развивать. SAP BPC позволит «Связному» обеспечить соблюдение лучших стандартов финансовой отчетности. А использование в качестве базы данных нашей платформы SAP HANA поможет формировать расчеты и отчеты за секунды, — отметил Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Внедрение единого решения для бюджетирования и консолидации финансовой отчетности всегда идет на пользу бизнесу. Все бизнес-процессы, связанные со сбором, обработкой данных и формированием отчетности выполняются гораздо быстрее, что помогает бизнесу оперативно реагировать на изменение финансовых показателей. Отдельно нужно отметить и тот факт, что техническая поддержка единого ПО требует меньших финансовых затрат и административных ресурсов. Благодаря слаженной работе команды внедрение прошло в установленные сроки и позволило достичь всех поставленных компанией целей», — сказал Марк Ройтенберг, управляющий партнер Novardis.