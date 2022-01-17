«Т плюс» роботизировала процессы централизованной бухгалтерии финансового блока с помощью SAP iRPA

«Т плюс», российская частная компания в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, роботизировала процессы централизованной бухгалтерии финансового блока с помощью SAP Intelligent Robotic Process Automation (SAP iRPA). В течение года роботами проведено более 1,2 млн документов в финансовых системах и обработано более 180 тыс. объектов основных средств. Проект реализован за семь месяцев совместно с консультантами «Энерджи консалтинг/цифровые решения».

Роботы выполняют ежедневные бухгалтерские операции: учет основных средств, сверку внутригрупповых оборотов, обработку данных по государственной пошлине, автоматическое сравнение документов по банковским выпискам, бухгалтерские операции по итогам интеграции с биллинговым программным обеспечением – всего 15 проектов, включая робота-оркестратора. В среднем в месяц происходит 2,5 тыс. запусков роботов.

Внедрение программных роботов позволило автоматизировать процессы, которые раньше выполнялись вручную на платформе SAP ERP и занимали до нескольких дней. Теперь подготовка отчетов и обработка документов ведется в круглосуточном режиме 24/7.

«Наш проект в финансовом блоке – это первый шаг к применению технологии роботизации в бизнес-процессах «Т плюс». Мы расцениваем его как подготовительный этап к масштабной цифровой трансформации всей компании. Также, RPA существенно повышает производительность и сокращает ручной труд, так как робот работает в 10-20 раз быстрее человека и помогает сотрудникам сосредоточиться на более важных задачах», – отметил Кирилл Лыков, заместитель генерального директора по экономике и финансам «Т плюс».

Как совместить плюсы «облака» и своей инфраструктуры Инфраструктура

«Внедрение SAP iRPA в «Т плюс» – знаковое событие для всей энергетической отрасли нашей страны. Этот один из первых проектов по роботизации бизнес-процессов, который уже принес компании очевидные эффекты. За счет использования облачных технологий проектная команда смогла оперативно приступить к работе, а платформа SAP BTP позволила быстро сделать базовые настройки роботов и заложила основы для дальнейшего развития проекта», — сказал Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.

Сейчас уже запущен процесс по внедрению роботов в отражении факта поставки топлива и проведения соответствующих операций в учетных системах компании.