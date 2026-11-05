Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203893
ИКТ 15855
Организации 11982
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3598
Системы 27060
Персоны 88855
География 3170
Статьи 1599
Пресса 1352
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2872
Мероприятия 896

Мозырский НПЗ Мозырский нефтеперерабатывающий завод

Мозырский НПЗ - Мозырский нефтеперерабатывающий завод

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.11.2026 «СиСофт Девелопмент» расширила возможности EnergyCS для электротехнических расчетов 1
18.08.2015 «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» адаптирует ПО под требования белорусского законодательства с помощью SAP Learning Hub 4
07.07.2004 SAP начал официально ра6отать на территории Белоруссии 1

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Мозырский НПЗ и организации, системы, технологии, персоны:

SAP CIS - САП СНГ 868 2
SAP SE 5635 2
OpenText 241 1
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 1
БМЗ - Белорусский Металлургический Завод 8 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7916 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16952 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24968 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12453 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1162 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14193 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 38 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
SAP Learning Hub - SAP E-Learning 12 1
SAP WFM - SAP Workforce Management 10 1
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 33 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 952 1
CSoft Development - EnergyCS 6 1
Вольпе Борис 92 1
Горяйнов Андрей 55 1
Куприянов Анатолий 1 1
Беларусь - Белоруссия 6393 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14898 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1102 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6726 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16477 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6222 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8607 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 752 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще