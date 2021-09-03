Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Вольпе Борис
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 70, упоминаний - 100
Вольпе Борис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сивков Арташес 16 1
|Дмитриев Александр 21 1
|Криворучко Алексей 5 1
|Ликсутов Максим 32 1
|Асланян Сергей 75 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Королев Игорь 41 1
|Дьяковский Кирилл 1 1
|Строкович Антон 45 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765547, в очереди разбора - 669233.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765547, в очереди разбора - 669233.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru