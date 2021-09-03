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Вольпе Борис


03.09.2021 «Максимателеком» и VEB Ventures предложат городские цифровые решения регионам 1
28.06.2021 «МаксимаТелеком» и Администрация Нижнего Новгорода будут сотрудничать в сфере цифровизации городского хозяйства 1
25.06.2021 «Максимателеком» и «Трансмашхолдинг» будут сотрудничать в сфере цифровизации депо 1
04.06.2021 «Максимателеком» и «Газпром космические системы» договорились о технологическом партнерстве 1
20.05.2021 «Максимателеком» продала AdTech-бизнес и сосредоточится на цифровизации городов 1
05.04.2021 «Максимателеком» запустила бесплатный Wi-Fi на новых участках БКЛ Московского метрополитена 1
25.11.2020 «Максимателеком» разместила биржевые облигации на 2,5 миллиарда рублей 1
10.07.2020 Оператор Wi-Fi в московском метро впервые раскрыл своих владельцев 1
25.02.2020 «Максимателеком» и «ЭР-телеком» тестируют новую модель монетизации публичного Wi-Fi в Екатеринбурге и Ульяновске 1
06.06.2019 «Билайн» и «Максимателеком» начали сотрудничество в области цифровой рекламы и публичного Wi-Fi 1
31.01.2019 «Максимателеком» стала единым оператором Московского городского Wi-Fi 1
14.08.2018 «Максимателеком» обеспечила регистрацию туристов в публичном Wi-Fi 1
06.02.2018 Бесплатный Wi-Fi появился в новых перегонах Солнцевской линии Московского метро 1
22.12.2017 «МаксимаТелеком» запускает Wi-Fi в автобусах Санкт- Петербурга 1
06.12.2017 Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi доступен на всех линиях Петербургского метрополитена 1
30.05.2017 «МаксимаТелеком» запустила бесплатную сеть Wi-Fi в метро Санкт-Петербурга 1
16.03.2017 Столичные абоненты Tele2 могут звонить в метро по Wi-Fi 1
15.02.2017 МТС первой в мире построила сотовую сеть в метро на базе Wi-Fi 1
15.02.2017 МТС улучшила покрытие сети в московском метро 1
22.12.2016 «МаксимаТелеком» создаст единое Wi-Fi-пространство в международных аэропортах России 1
01.12.2016 Во всем Московском транспорте будет создана бесшовная зона Wi-Fi 1
18.10.2016 «Аэроэкспресс» подключился к единому Wi-Fi-пространству Московского транспорта 1
18.10.2016 «Аэроэкспресс» захвачен Wi-Fi-провайдером московского метро 1
11.10.2016 В Москве будет создана бесшовная зона Wi-Fi для пассажиров 1
24.05.2016 Абоненты МТС получат качественную связь во всех вагонах московского метро 1
21.04.2016 «Аэроэкспресс» запустил бесплатный Wi-Fi для пассажиров в терминале Шереметьево 1
06.08.2015 CNews AWARDS 2015: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
28.05.2015 CNews AWARDS 2015: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
17.02.2015 WiFi-революция в метро: кто и как ее устроил 5
02.12.2014 Wi-Fi заработал во всем московском метро 1
21.11.2014 Состоялась церемония награждения CNews AWARDS 2014 1
21.11.2014 Вручены награды CNews AWARDS 2014: Лучшие ИТ-проекты и технологии года 1
15.08.2014 Половина линий московского метро получила бесплатный Wi-Fi 1
01.07.2014 На Люблинско-Дмитровской линии метро заработал бесплатный Wi-Fi 1
30.06.2014 Бесплатный Wi-Fi в московском метро расширяется: Добавляется еще одна ветка 1
04.04.2014 Подведены итоги первой фазы строительства сети Wi-Fi в московском метро 2
19.03.2014 Бесплатный Wi-Fi в московском метро расширился: Добавилась еще одна ветка 2
18.02.2014 «МаксимаТелеком» запустила Wi-Fi на Калининской линии московского метро 1
17.02.2014 Wi-Fi заработал в вагонах Калининской линии московского метро 1
30.01.2014 Бесплатный Wi-Fi в московском метро расширяется. График подключений 2

Публикаций - 70, упоминаний - 100

Вольпе Борис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МаксимаТелеком 102 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 6
АйТи 752 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 4
Microsoft Corporation 11127 3
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 2
Intracom Telecom 39 2
Software AG & IDS Scheer 109 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
Инфосистемы Джет 675 2
Ситроникс - Sitronics 563 2
Квант НПП КП 23 2
MobilityLab - МобилитиЛаб 53 2
АФК Система ПАО 996 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
СмартМолл 1 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
BT Group - British Telecommunications 84 1
Columbus - Колумбус 125 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
SAP SE 3216 1
Cisco Systems 2049 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 4
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 2
Открытие ФК 538 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 19 1
Солид ИФК - инвестиционно-финансовой компании 6 1
Callidus Capital 1 1
BCS Global Markets - Инвестиционный банк 5 1
Geromeli Trade 1 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 37
3G - Стандарт мобильной связи 3744 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 485 2
SSID - Service Set Identifier - Символьное название беспроводной точки доступа Wi-Fi 40 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
МаксимаТелеком MT_Free 34 2
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
Apple iOS 5742 2
Google Android 10751 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
MobilityLab MobileSputnik 22 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Microsoft Windows 10 6659 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 6 1
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 9 1
Сивков Арташес 16 1
Дмитриев Александр 21 1
Криворучко Алексей 5 1
Ликсутов Максим 32 1
Асланян Сергей 75 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Королев Игорь 41 1
Дьяковский Кирилл 1 1
Строкович Антон 45 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 4
Восточная Европа 1682 3
Россия - СФО - Новосибирск 1975 3
Индия - Республика 2175 2
Европа 3774 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - Ульяновск 296 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Эстония - Эстонская Республика 418 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Европа Западная 616 1
Москва - Котельники 14 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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