«Максимателеком» разместила биржевые облигации на 2,5 миллиарда рублей

Технологическая компания «Максимателеком» объявила об успешном размещении нового выпуска корпоративных облигаций серии БО-П02 в объеме 2,5 млрд руб. на срок 3,5 года.

Облигационный выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов-физических лиц. Всего в ходе размещения бала заключена 6361 сделка, из них более половины — с розничными инвесторами. Второй выпуск ценных бумаг «Максимателеком» наряду с первым размещением показал высокую привлекательность для физических лиц в текущих условиях рынка.

Ставка полугодового купона составила 9,75% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций — 3,5 года. При этом условиями выпуска предусмотрен опцион (call) через 1 год. Размещение второго выпуска биржевых облигаций «Максимателеком» состоялось на Московской бирже (MOEX) 24 ноября 2020 г.

«С учетом высокого спроса в ходе дебютного размещения мы приняли решение предложить второй выпуск. Его успешные результаты подтверждают привлекательность компании для инвесторов. Повышенный интерес со стороны физических лиц говорит о том, что розничные инвесторы высоко оценивают потенциал компаний, оперирующих в перспективных секторах цифровой экономики. «Максимателеком» работает на растущих рынках больших данных и цифровых сервисов, участвует в крупных проектах по цифровизации и городов и транспорта, создает технологические решения для комфортной жизни в современных мегаполисах. Средства от размещения выпуска будут направлены на развитие новых направлений бизнеса и рефинансирование долговой нагрузки», – отметил Борис Вольпе, генеральный директор компании «Максимателеком».

Организаторами выпуска выступили BCS Global Markets, «Сбербанк КИБ», банк «ФК открытие», ИФК «Солид», ИК «Велес капитал», ИК «Универ капитал». Соорганизатор «Тинькофф банк». Технический андеррайтер – «Сбербанк КИБ».

Рублевые облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании «Максимателеком», зарегистрированной на Московской Бирже 28 мая 2020 г. № 4-53817-H-001P-02E.

«Максимателеком» создает технологические решения для цифровой экономики городов. Специализируется на цифровизации городской инфраструктуры и транспорта. В числе крупнейших проектов – создание и развитие высокоскоростной сети Wi-Fi в московском метро с собственной платформой монетизации.

Под управлением «Максимателеком» находится порядка 32 тыс. точек доступа по всей России. В группу «Максимателеком» также входит компания «Квант», совместное предприятие с холдингом «Газпром-медиа» в сфере Adtech и больших данных.