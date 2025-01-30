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Солид ИФК инвестиционно-финансовой компании

Солид ИФК - инвестиционно-финансовой компании

АО ИФК «Солид» –  инвестиционная компания, предоставляющая своим клиентам спектр услуг. Имеет лицензии на проведение операций по брокерскому, дилерскому и депозитарному обслуживанию, защищая ценные бумаги инвесторов.


30.01.2025 Российский разработчик ПО для финтеха собрался привлечь на бирже 900 миллионов 1
27.05.2024 Инвесторы оценили онлайн-школу водителей в 765 миллионов 3
14.05.2024 Российская онлайн-школа водителей выходит на биржу 2
01.08.2022 МТС успешно закрыла две книги заявок на размещение биржевых облигаций 1
28.03.2022 ИФК «Солид» внедрила ПО «Синтегс ОСБУ» 2
13.05.2021 ITI Capital выступил одним из организаторов размещения облигаций АФК «Система» на 10 млрд руб. 1
25.11.2020 «Максимателеком» разместила биржевые облигации на 2,5 миллиарда рублей 1
23.10.2020 Банк «Открытие» выступил организатором размещения рублевых облигаций «ЭР-Телеком холдинга» 1
22.10.2020 «ЭР-Телеком» завершил сбор заявок по новому выпуску облигаций 1
23.07.2020 МКБ выступил организатором выпуска облигаций ПАО АФК «Система» 1
22.07.2019 МКБ выступил организатором размещения облигаций АФК «Система» объемом 10 млрд рублей 1

Публикаций - 11, упоминаний - 15

Солид ИФК и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО 1797 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 832 2
Светофор Групп 2 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12623 1
8232 1
Синтегс - Синтегро консалтинг 45 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1632 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 4
МКБ - Московский кредитный банк 558 3
ГПБ - Газпромбанк 1085 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 3
BCS Global Markets - Инвестиционный банк 5 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7331 2
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 29 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 969 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 1
Альфа-Банк 1773 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 238 1
ITinvest - ITI Capital 10 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 1
Новая инвестиционная группа - Велес Капитал ИК 18 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 153 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк - РБ трейдинг 2 1
ВымпелКом - Хайв 8 1
Cbonds Group - Сбондс.Ру 7 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3051 2
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 1
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AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4757 1
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