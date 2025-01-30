Солид ИФК инвестиционно-финансовой компании
АО ИФК «Солид» – инвестиционная компания, предоставляющая своим клиентам спектр услуг. Имеет лицензии на проведение операций по брокерскому, дилерскому и депозитарному обслуживанию, защищая ценные бумаги инвесторов.
Солид ИФК и организации, системы, технологии, персоны:
|Догаев Артем 2 2
|Вольпе Борис 91 1
|Тулинов Денис 2 1
|Смирнов Александр 75 1
|Марчук Денис 2 1
|Сорокин Глеб 2 1
|Лада Елена 1 1
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