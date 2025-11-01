Разделы

Voxys разместила выпуск биржевых облигаций на 300 млн рублей

МКАО «Воксис» объявило об успешном завершении размещения дебютного выпуска биржевых облигаций объемом 300 млн руб. На фоне большого интереса со стороны инвесторов, размещение состоялось в течение одного дня, совокупный спрос превысил объем эмиссии.

Эмиссия состоялась в рамках реализации долгосрочной финансовой стратегии, направленной на расширение присутствия на публичном рынке.

Облигации серии 001P-01 размещены со сроком обращения два года (720 дней) с ежемесячными купонными выплатами по фиксированной ставке 21 % годовых. Компания планирует дальнейшее размещение облигаций в рамках зарегистрированной программы на 2 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с прогнозом «развивающийся», присвоен агентством «Эксперт РА». Организаторами размещения выступили Альфа-банк, ГПБ, ИФК «Солид».

Размещение МКАО «Воксис» стало продолжением серии из четырёх выпусков биржевых облигаций ООО «Воксис» совокупным объёмом 1 млрд руб., реализованных ранее. Привлечённые средства компания направит на финансирование стратегических инициатив ИТ- и FinTech-направлений Voxys.

