ГК «Цифровые привычки»: результаты 2024 года выше ожиданий — и это только начало

Группа компаний «Цифровые привычки» (АО), российский поставщик и разработчик программных решений для финтех-компаний и банков, объявляет финансовые и операционные результаты 2024 г. по стандартам РСБУ и МСФО (в связи с консолидацией группы в октябре 2024 г. отчетность по МСФО охватывает только период с 28 октября по 31 декабря 2024 г.). По итогам 2024 г. ГК «Цифровые привычки» показала уверенный рост по всем ключевым направлениям. Согласно данным отчетности по РСБУ, выручка группы по итогам 2024 г. удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 1,5 млрд руб. (+97%), а чистая прибыль составила 565 млн руб., что более чем в два раза превышает результат 2023 г. (+240%). Оба показателя оказались выше ранее заявленных прогнозов менеджмента. Портфель контрактов достиг 6,4 млрд руб., рост на 47%. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифровые привычки».

Основные финансовые показатели ГК «Цифровые привычки» (АО) по РСБУ за 2024 г.

Выручка: 1,5 млрд руб. (+97% г/г).

Чистая прибыль: 565 млн руб. (+240% г/г).

ROA (Рентабельность активов): 65,2% (+38.2 п.п.).

Основные операционные показатели ГК «Цифровые привычки» (АО) за 2024 г.

Портфель контрактов: 6,4 млрд руб. (+47% г/г).

OIBDA (Операционная прибыль до амортизации): 42,9% (+31% г/г).

ROE (Рентабельность собственного капитала): 89,8%, (+49 п.п.).

Количество клиентов: 46 (+21% г/г)

Средняя выручка на одного клиента: 29,8 млн руб. (+45% г/г).

Количество сотрудников: 304 (+56% г/г).

Напомним, что весной 2025 г. состоялось Pre-IPO группы на площадке MOEX Start Московской Биржи. В ходе внебиржевого размещения по закрытой подписке квалифицированным инвесторам было предложено 30 млн обыкновенных акций ГК «Цифровые привычки» (АО). Объем привлечения по итогам двух раундов, завершившихся пятого марта и 19 мая соответственно, составил 900 млн руб. Инвесторам был также предложен защитный механизм — пут-опцион, то есть оферта на выкуп акций у миноритариев с доходностью 10% годовых на случай, если эмитент не выйдет на IPO в срок до конца 2027 г. Кроме того, мажоритарные акционеры взяли на себя ограничение на продажу акций («локап») с момента проведения pre-IPO вплоть до выхода на IPO+6 месяцев. Как ожидается, в скором времени будет рассмотрен вопрос о доступе акций АО «Цифровые привычки» к торгам на внебиржевом рынке Мосбиржи в режиме OTC: Акции Т+. Ценной бумаге был присвоен ISIN RU000A10AAH3, тикер — DGTL.

Эмиссия осуществлялась по схеме cash-in — все привлеченные в капитал средства пойдут на реализацию заявленной стратегии группы, в том числе на сделки M&A. По словам Александра Елизарьева, генерального директора ГК «Цифровые привычки» (АО), компания рассматривает перспективные возможности для дальнейшего развития и планирует совершить ряд M&A-сделок на общую сумму до пяти млрд руб. в течение ближайших трех лет. ГК «Цифровые привычки» (АО) нацелена на приобретение компаний, специализирующихся на разработке программного обеспечения для критической информационной инфраструктуры. Обладая обширной клиентской базой, компания стремится выступить в качестве катализатора роста для приобретаемых активов, обеспечивая им существенное увеличение показателей до 2027 г. Группа заинтересована в приобретении зрелых бизнесов с выручкой, превышающей 300 млн руб.

ГК «Цифровые привычки» (АО) также представляет данные аудированной отчетности по МСФО. Важно отметить, что в связи с консолидацией группы в октябре 2024 г. отчетность по МСФО охватывает только период с 28 октября по 31 декабря 2024 г.

То есть отчетность по МСФО отражает фактические результаты компании за два месяца 2024 г. (ноябрь и декабрь), а показатель чистой прибыли в соответствии со стандартами МСФО включает результаты за два месяца, нераспределенную чистую прибыль за предыдущие периоды и переоценку НМА.

РСБУ vs МСФО, в тыс. руб.

Выручка: 1 541 510 (РСБУ, 12м2024) / 651 996 (МСФО, ноябрь-декабрь 2024г.)

OIBDA: 661 158 (РСБУ, 12м2024) / 526 443 (МСФО, ноябрь-декабрь 2024г.)

CAPEX: 254 291 (РСБУ, 12м2024) / 12 953 (МСФО, ноябрь-декабрь 2024г.)

OIBDAC: 406 867 (РСБУ, 12м2024) / 513 490 (МСФО, ноябрь-декабрь 2024г.)

Чистая прибыль: 565 612 (РСБУ, 12м2024) / 1 139 063 (МСФО, ноябрь-декабрь 2024г.)

Нераспределенная прибыль дочерних организаций: 246 807 (МСФО, ноябрь-декабрь 2024г.)

Переоценка НМА (нематериальные активы были оценены независимым оценщиком по их справедливой стоимости): 464 161 (МСФО, ноябрь-декабрь 2024г.)

Операционная прибыль: 428 095 (МСФО, ноябрь-декабрь 2024г.)

«Мы выходим на новый этап развития, полный амбициозных целей и перспективных возможностей. Согласно нашим прогнозам, рост выручки по итогам 2025 г. составит 60-80%. Уже в первом квартале 2025 г., по управленческим данным, мы зафиксировали прирост выручки на 83% в годовом выражении — до 264 млн руб. Нашей долгосрочной целью является выход на полноценный листинг до 2027 г., что предполагает увеличение оценки не менее чем в три раза. Я хотел бы выразить благодарность всем, кто разделяет наше видение и поддерживает развитие компании. А также нашему организатору ИФК «Солид» и отраслевому эксперту, независимому директору ГК «Цифровые привычки» Алексею Воскобойнику», — сказал Александр Елизарьев.