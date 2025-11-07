Разделы

07.11.2025 «НПФ Т-Пенсия» с начала деятельности автоматизировал учет в программах «Синтегро консалтинг» 1
28.03.2022 ИФК «Солид» внедрила ПО «Синтегс ОСБУ» 1
19.01.2022 Финансовая компания Росбанка внедрила решения «Синтегро ОСБУ» и «Фабрику XBRL» 1
12.07.2021 «БКС Страхование жизни» выбрала «Индикатор 710-П» для соблюдения требований ЦБ 1
30.04.2021 Специализированный депозитарий «Депо-Плаза» установил программы «Синтегро консалтинг» 1
23.12.2020 УК «Тинькофф капитал» ведет учет в системах «Синтегро консалтинг» 1
16.09.2020 Бухгалтерия УК «Промсвязь» перешла на новую учетную систему без остановок в работе 1
26.02.2020 В УК «Вектор капитал» внедрены «Фабрика XBRL» и «Синтегро ОСБУ» 2
30.12.2019 ИК «ЛОКО-Инвест» внедрила «Синтегро ОСБУ» 1
26.12.2019 «Синтегро консалтинг» внедрила решение «Фабрика XBRL» в НПФ «Внешэкономфонд» 1
10.10.2019 «Уралсиб жизнь» автоматизировала бухгалтерский учет с помощью «Синтегро ОСБУ» 1
19.08.2019 «Синтегро консалтинг» внедрил программный продукт «Зарплата ОСБУ» в АО «ГПБ-УА» 1
12.08.2019 «Синтегро консалтинг» автоматизировал бухгалтерский учет в «Финам форекс» 1
16.04.2019 «Синтегро консалтинг» внедрила XBRL-отчетность в компании «Драга» 1
08.04.2019 Отчетность ИК «АК БАРС Финанс» для Банка России выполнена на решениях «Синтегро консалтинг» 1
12.03.2019 «Синтегро консалтинг» внедрила XBRL-отчетность в НПФ «Моспромстрой-Фонд» 1
30.01.2019 «Лексгарант» перешел на XBRL-отчетность с помощью «Синтегро консалтинг» 1
10.01.2019 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» автоматизировала бухучет по ОСБУ с помощью «Синтегро консалтинг» 1
27.12.2018 Регистратор «ДРАГА» автоматизировал работу с бюджетом 1
07.12.2018 «Синтегро консалтинг» внедрил «Фабрику XBRL» в УК «Капиталъ» 1
05.12.2018 «Новый регистратор» формирует финансовую отчетность с помощью «Фабрики XBRL» 1
13.11.2018 «Синтегро консалтинг» автоматизировал бухучет в «Газпромбанк-Управление активами» 1
08.10.2018 НПФ «Сафмар» завершил автоматизацию финансового учета и отчетности по XBRL и ОСБУ на программах «Синтегро консалтинг» 1
28.08.2018 «Синтегро консалтинг» и «Инфинитум консалтинг» предложили НФО аутсорсинг бухучета 1
09.08.2018 «Синтегро консалтинг» оптимизировала финансовый учет для регистратора «Драга» 1
18.07.2018 ПО «Синтегро ОСБУ» и «Фабрика XBRL» автоматизирует финучет «Уралсиб Жизнь» 1
09.07.2018 Объединенный спецдепозитарий перешел на финучет в «Синтегро ОСБУ» 1

Публикаций - 27, упоминаний - 28

Синтегс и организации, системы, технологии, персоны:

Синтегс - Синтегро консалтинг 50 25
8889 4
Инфинитум консалтинг 1 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Промсвязь УЗ - Промсвязь Уфимский завод 19 1
Diasoft - Диасофт 1013 1
БАРС Груп 558 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 665 1
Драга 5 3
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк - РБ трейдинг 2 2
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 12 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1141 2
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 174 1
АК Барс Финанс - АКБФ ИК - Инвестиционная компания 2 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 107 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 50 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Моспромстрой Фонд НПФ - Главмоспромстрой 12 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 259 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф Капитал УК 15 1
Солид ИФК - инвестиционно-финансовой компании 20 1
Промсвязь УК 2 1
Финам ИК - Форекс 1 1
Новый регистратор 13 1
ОСД - Объединенный специализированный депозитарий 7 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
БКС Страхование жизни 1 1
Внешэкономфонд НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 1 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
ГПБ - Газпромбанк 1157 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1346 1
Ак Барс Банк 274 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 669 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5184 18
Федеральное казначейство России 1870 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 117 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33641 17
Таксономия - Taxonomy 72 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11455 4
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1447 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1952 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7497 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3401 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2803 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3979 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2237 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5931 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1005 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 526 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27009 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12261 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72258 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7334 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13249 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1747 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1397 1
Синтегс - Фабрика XBRL 33 17
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 202 5
Microsoft Office 3923 3
Синтегс - Зарплата ОСБУ 2 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 641 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 247 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 982 1
Синтегс - Индикатор 710-П 4 1
Ньютон Инвестиции - ранее Газпромбанк инвестиции 4 1
Вихрева Наталья 3 2
Марчук Денис 2 2
Черных Дмитрий 16 1
Федотов Валерий 2 1
Воробьев Олег 5 1
Тушев Сергей 5 1
Кнутова Вероника 1 1
Тройнина Елена 2 1
Кузьминова Светлана 1 1
Волкова Татьяна 4 1
Михеева Юлия 2 1
Камзолова Василина 1 1
Иващенко Юрий 2 1
Головина Анна 1 1
Кувшинова Виктория 1 1
Левченко Вадим 1 1
Чудина Эльмира 1 1
Лакеева Юлия 1 1
Лада Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155448 12
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6293 23
Бухгалтерия - ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 44 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50923 16
ЕПС - Единый план счетов 188 7
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 204 5
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 492 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6209 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5812 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14935 2
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 270 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6474 2
Forex - Форекс - Валютный рынок 109 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1030 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 987 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17274 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6315 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2677 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8484 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 117 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10632 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1960 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8194 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2145 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1696 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 687 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 965 1
