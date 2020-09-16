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Бухгалтерия УК «Промсвязь» перешла на новую учетную систему без остановок в работе

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, Текст: Владимир Бахур

«Синтегро консалтинг» перевела отчетность УК «Промсвязь» в XBRL-формат. До сотрудничества с «Синтегро консалтинг» управляющая компания вела бухгалтерский учёт в другой системе, а перевод отчётности в XBRL-формат отдавала на аутсорс.

Было решено эти процессы выполнять самостоятельно в программах «Синтегро ОСБУ» и «Фабрика XBRL». Установку и интеграцию с зарплатной системой УК «Промсвязь» выполнила своими силами. На этапе переноса данных из предыдущей бухгалтерской системы подключилась техподдержка «Синтегро консалтинг».

Заместитель генерального директора по экономике и финансам УК «Промсвязь» Юлия Лакеева сказала: «Ранее учёт СПОД был настроен иначе, а налоговая отчётность сдавалась нарастающим итогом. Эти данные за предыдущие периоды корректировали и переносили сотрудники Синтегро. Мы в это время уже вели учёт по новым данным. Таким образом, работа сотрудников бухгалтерии не останавливалась».

В «Фабрике XBRL» сотрудники управляющей компании автоматически формируют 51 форму бухгалтерской финансовой отчётности, включая примечания по рискам, и 10 форм надзорно-статистической отчётности для сдачи в Банк России.



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