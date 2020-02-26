В УК «Вектор капитал» внедрены «Фабрика XBRL» и «Синтегро ОСБУ»

Завершен проект по вводу в эксплуатацию ПО «Синтегро ОСБУ» и «Фабрика XBRL» в УК «Вектор капитал».

Управляющая компания приступила к поиску решения для автоматизации ведения бухгалтерского учёта в соответствии с ОСБУ, налогового учета, а также формирования надзорно-статистической отчётности для Банка России и иной отчетности, после представления в Банк России документов для получения лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

При выборе поставщика ПО управляющая компания ориентировалась на максимально готовые решения с полным функционалом, которые могут обеспечить ведение учета с «первой проводки» и получение технической поддержки пользователям технологичных продуктов, особенно при введении ПО в эксплуатацию. В результате выбор был сделан в пользу программных продуктов «Синтегро».

Управляющая компания получила лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 26 сентября 2019 года. Отчетность за первый отчетный период была сформирована и успешно сдана в новой версии «Таксономии 3.1».

Продолжается взаимодействие в рамках договора на оказание услуг по технической поддержке.