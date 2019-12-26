«Синтегро консалтинг» внедрила решение «Фабрика XBRL» в НПФ «Внешэкономфонд»

«Синтегро консалтинг» объявила о том, что НПФ «Внешэкономфонд» выбрал ее решение «Фабрика XBRL» для ведения бухгалтерского учёта по стандартам ОСБУ и предоставления отчётности регулятору в формате XBRL.

В рамках внедрения «Синтегро ОСБУ» проведены первоначальные настройки учётной политики в системе, сформировано первоначальное сальдо по счетам и аналитике ЕПС НФО на основании данных российского учёта и операций по первому применению, а также настроен механизм импорта данных по доверительному управлению из файлов, предоставленных управляющей компанией.

В рамках внедрения «Фабрика XBRL» реализован импорт таксономии в систему, включая таблицы элементов (концептов), ярлыков, определений, проведена интеграция системы XBRL и «Синтегро ОСБУ», настроены источники данных для импорта в соответствии с методологией заполнения показателей из «Синтегро ОСБУ».

«В начале опытной эксплуатации системы «Синтегро ОСБУ» у нас были замечания к некоторому функционалу, но техническая поддержка быстро решила все наши вопросы. В настоящее вопросов стало гораздо меньше, но мы всё же обращаемся в техподдержку, особенно в период отчётности. Ежеквартально система проводит около 4000 операций по финансовым инструментам НПФ. Рекомендуем ПО и команду «Синтегро консалтинг» негосударственным пенсионным фондам», - сказала Кузьминова Светлана, главный бухгалтер НПФ «Внешэкономфонд».