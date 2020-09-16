Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростелеком Башинформсвязь Промсвязь УЗ Промсвязь Уфимский завод
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 20, упоминаний - 23
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Калугин Сергей 169 2
|Васильев Евгений 132 2
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
|Stökli Marcel - Штекли Марсель 4 1
|Станичная Наталья 1 1
|Wood Rupert - Вуд Руперт 5 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Мирошников Борис 63 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Дворкович Аркадий 216 1
|Мантуров Денис 126 1
|Слизень Виталий 244 1
|Тихонов Александр 69 1
|Бородин Андрей 40 1
|Колесников Олег 20 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Васильев Павел 17 1
|Аполлонова Светлана 10 1
|Санадзе Георгий 18 1
|Ткачук Лариса 53 1
|Билялетдинов Марат 2 1
|Солонин Виталий 90 1
|Зобнина Маргарита 54 1
|Мирошников Дмитрий 9 1
|Близнюк Олег 8 1
|Рычка Денис 17 1
|Рысин Леонид 2 1
|Леонтьев Алексей 11 1
|Стыцько Виталий 8 1
|Хамитов Рустэм 9 1
|Анпилогов Виталий 7 1
|Сестреватовский Виктор 2 1
|Розенблат Михаил 1 1
|Русакова Светлана 2 1
|Кокорев Сергей 1 1
|Козляев Леонид 1 1
|Килин Александр 1 1
|Колганова Марина 2 1
|Грачев Михаил 17 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
|Moody's Investors Service 136 1
|НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.