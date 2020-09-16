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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростелеком Башинформсвязь Промсвязь УЗ Промсвязь Уфимский завод

СОБЫТИЯ

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16.09.2020 Бухгалтерия УК «Промсвязь» перешла на новую учетную систему без остановок в работе 1
11.08.2020 МТТ завершил сделку по продаже ивановского ШПД-оператора «МТТ Коннект» 1
23.07.2020 УК «Промсвязь» запускает новый продукт для массовых инвесторов 1
02.11.2016 МТС и Nokia запустили интернет вещей в сети 4G на российском «железе» 1
03.11.2015 «Ростелеком» вывел в массы «облачное ТВ» 1
09.06.2015 Битва за право ставить штамп «отечественное». «Ростелеком», Башкортостан и Минкомсвязи создали коалицию 1
17.04.2015 «Ростелеком» будет покупать оборудование у российских производителей за валюту 2
15.10.2013 «Ростелеком» закупит 656 тыс. ТВ-приставок, снизив цены по итогам конкурса более чем на 23% 1
22.08.2013 Новый сервис Промсвязьбанка по валютному контролю - SMS и Email-информирование 1
23.04.2013 «Ростелеком» снизил на 24% затраты на приставки для «Интерактивного ТВ» 1
15.03.2012 «СмартЛабс» интегрировал свою платформу с приставками, выбранными «Ростелекомом» для единой услуги IPTV 2
24.08.2011 Количество пользователей IPTV-услуг «Башинформсвязи» превысило 50 тыс. абонентов 1
19.04.2011 МТТ объявил о новых назначениях 1
26.01.2011 Аналоговые телевизоры в России запретят уже в 2011 г. 1
03.12.2010 МТТ отдают выходцам из Минсвязи 1
27.08.2010 «Основа Холдинг» автоматизировал документооборот на базе ПО «Дело» 1
04.02.2009 NXP представила новые разработки в области приемников цифрового сигнала 2
28.05.2007 Связь-Экспокомм 2007: цирк уехал, бизнес остался 1
20.07.2005 В 2006 г. приватизируют 5 ФГУП и 11 ОАО отрасли связи 1

Публикаций - 20, упоминаний - 23

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
SmartLabs - СмартЛабс 44 5
МегаФон 10742 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 145 3
Huawei 4677 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 2
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 2
Промзаказ 2 2
Т1 Сервионика - Айтеко - АйТиФай - ITFY 10 1
Ростех - Росэлектроника - Радиозавод (Пенза) 4 1
Verimatrix 14 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
LG Electronics 3735 1
Intel Corporation 12811 1
ZTE Corporation 800 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Philips 2099 1
Schneider Electric 614 1
Naumen - Наумен 752 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
HTC Corporation 1512 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 1
Lenovo Motorola 3566 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 1
Код Безопасности 812 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
ПромСвязьКапитал 85 2
ПСБ - Промсвязь УК 2 2
Бизнес-Волна 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Связной ГК 1401 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Visa International 1993 1
Евросеть 1421 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 19 1
Гранит 57 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Оргтехсвязь - Ново-Петровский завод ФГУП 1 1
RBSC - Roland Berger Strategy Consulants 15 1
Основа Холдинг ГК 29 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 3
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 442 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1751 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 2
SmartLabs - SML IPTV-приставки 15 1
Росатом - КИИ-СЕРТ СДС - система добровольной сертификации решений в сфере критической информационной инфраструктуры 10 1
Apple iPad 4012 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Синтегс - Фабрика XBRL 40 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 178 1
Синтегс - ОСБУ 27 1
ЭОС Дело-web 209 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 1
МегаФон - NetByNet - WiFire TV 10 1
Avaya UC - Avaya Unified Communications - One-X Agent - One-X Communicator - One-X Protal - One-X Mobile - One-X Speech - Avaya Unified Messenger 28 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
ПСБ PSB On-Line 17 1
Avaya Interaction Center - AIC 16 1
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 1
ИНОТЕХ - Биллинг.РФ - Platex SoftSwitch 1 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Avaya Voice Portal - Avaya Speech Recognition - Avaya VoiceMail 18 1
Nokia Eseries 39 1
Информационная Индустрия - Валдай 5 1
Wingtech Technology - Nexperia STB 1 1
Информтехника ГК - МиниКом - Единая мультисервисная платформа профессиональной связи 25 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центр управления полётами 5 1
Калугин Сергей 169 2
Васильев Евгений 132 2
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
Stökli Marcel - Штекли Марсель 4 1
Станичная Наталья 1 1
Wood Rupert - Вуд Руперт 5 1
Рейман Леонид 1065 1
Мирошников Борис 63 1
Щеголев Игорь 699 1
Никифоров Николай 1138 1
Дворкович Аркадий 216 1
Мантуров Денис 126 1
Слизень Виталий 244 1
Тихонов Александр 69 1
Бородин Андрей 40 1
Колесников Олег 20 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Васильев Павел 17 1
Аполлонова Светлана 10 1
Санадзе Георгий 18 1
Ткачук Лариса 53 1
Билялетдинов Марат 2 1
Солонин Виталий 90 1
Зобнина Маргарита 54 1
Мирошников Дмитрий 9 1
Близнюк Олег 8 1
Рычка Денис 17 1
Рысин Леонид 2 1
Леонтьев Алексей 11 1
Стыцько Виталий 8 1
Хамитов Рустэм 9 1
Анпилогов Виталий 7 1
Сестреватовский Виктор 2 1
Розенблат Михаил 1 1
Русакова Светлана 2 1
Кокорев Сергей 1 1
Козляев Леонид 1 1
Килин Александр 1 1
Колганова Марина 2 1
Грачев Михаил 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 3
Индия - Bharat 5870 3
Европа 24964 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Украина 7928 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 2
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 86 2
Казахстан - Республика 6048 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Америка Южная 884 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Китай - Тайвань 4245 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Испания - Королевство 3840 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 110 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 72 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 259 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Moody's Investors Service 136 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
МВД РФ - Воронежский институт МВД Российской Федерации 11 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CSTB Telecom & Media 83 1
Связь-Экспокомм 276 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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