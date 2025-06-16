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Индексная книга (каталог) CNews*
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Грачев Михаил


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 Производитель бытовой и автохимии Grass переходит на интеллектуальное прогнозирование спроса от Novo BI 1
04.04.2024 ГК Softline оборудовала киберлабораторию на базе программно-аппаратного комплекса Ampire для ПГУПС 1
14.09.2017 «Смартлабс» обновит решение и поставит новейшие Android-приставки оператору PrimeTel 1
25.08.2016 «СмартЛабс» представил сервис по разработке дизайна ТВ-приставок 1
21.04.2016 «СмартЛабс» поставил Baze Technology систему защиты Widevine DRM и новую партию приставок 1
10.09.2015 «СмартЛабс» запускает новую ОТТ-платформу для MOYO TV 1
16.04.2015 «СмартЛабс» включает дополнительные экраны в «Белтелекоме» 1
27.03.2013 В "Ростелекоме" новый президент. Старого уволили с премией 230 млн рублей 1
22.03.2012 Первая московская LTE-сеть оказалась незаконной 1
22.03.2012 «Ростелеком» выбрал приставки «СмартЛабс» для предоставления абонентам услуг цифрового интерактивного телевидения 1
15.03.2012 «СмартЛабс» интегрировал свою платформу с приставками, выбранными «Ростелекомом» для единой услуги IPTV 1
01.02.2012 «СмартЛабс» анонсировала гибридные приставки для интерактивного телевидения 1
21.12.2011 «СмартЛабс» открывает офис в Санкт-Петербурге 1
21.06.2011 «СмартЛабс» обеспечил «Ростелеком-Урал» абонентскими приставками 1
20.05.2011 «СмартЛабс» обеспечил доступ к сервису Omlet.ru для абонентов «Домашнего ТВ МТС» 1
18.03.2011 «СмартЛабс» совершенствует платформу IPTV для «Уралсвязьинформа» 1
16.02.2011 «НТВ-Плюс» и «СмартЛабс» запускают совместное решение для внедрения IPTV в сетях широкополосного доступа 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Грачев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

SmartLabs - СмартЛабс 43 13
Ростелеком 9957 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13296 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 243 2
Антарес 33 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Мостелеком 72 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2969 1
Huawei 4034 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8915 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 336 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 107 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions 137 1
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 95 1
НТК - Национальные телекоммуникации 66 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Дайком 11 1
WebMedia Group - Веб-Медиа холдинг 14 1
Softline - Софтлайн 3005 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 37 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Промсвязь УЗ - Промсвязь Уфимский завод 19 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2892 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 522 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 89 1
Альфа-Групп 718 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 114 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12107 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2824 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 57 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2145 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9404 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4010 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53223 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12613 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24921 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5022 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7522 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2973 4
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1586 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10132 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6105 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21181 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4685 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8680 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6131 2
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 840 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68509 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11917 2
Микрофон - Microphone 2605 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1030 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3913 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6553 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3569 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1007 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9475 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1047 1
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 61 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14646 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8656 1
Google Android устройства-девайсы 748 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24955 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26091 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3281 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1135 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1040 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1730 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android планшеты 209 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1984 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24764 1
SmartLabs - SML IPTV-приставки 14 8
Google Android 14301 2
Apple iOS 7984 2
Apple macOS 2120 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7183 1
Apple iPad 3886 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
Google WideVine 14 1
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 158 1
МТС Omlet.ru - развлекательный портал 41 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5467 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 202 1
Microsoft Windows 15929 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 20 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden WiFi 19 1
Ройтман Евгений 44 2
Путин Владимир 3251 1
Дворкович Аркадий 211 1
Никифоров Николай 1136 1
Ротенберг Аркадий 52 1
Малофеев Константин 116 1
Керимов Сулейман 25 1
Щеголев Игорь 698 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Калугин Сергей 168 1
Провоторов Александр 157 1
Лесин Михаил 28 1
Воробьев Михаил 51 1
Ковальчук Юрий 35 1
Семенов Вадим 65 1
Юрченко Евгений 132 1
Фролов Сергей 34 1
Холодный Андрей 11 1
Шалыто Инна 7 1
Лебедев Артемий 101 1
Ковальчуки (братья) 7 1
Папаниколау Марина 1 1
Стржалковский Владимир 3 1
Соломатова Мария 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149647 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17895 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44315 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3018 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52635 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3354 1
Украина 7676 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1544 1
Европа Западная 1484 1
Беларусь - Белоруссия 5852 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1025 1
Кипр - Республика 571 1
Камбоджа - Королевство 151 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7759 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1176 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52787 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5899 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 509 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10215 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49362 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2348 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11280 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1830 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2907 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7410 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7981 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5188 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1536 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1277 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9187 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30312 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 224 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 410 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 11 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 315 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 494 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 28 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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