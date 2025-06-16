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Грачев Михаил
УПОМИНАНИЯ
Грачев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Ройтман Евгений 44 2
|Путин Владимир 3251 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Ротенберг Аркадий 52 1
|Малофеев Константин 116 1
|Керимов Сулейман 25 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Калугин Сергей 168 1
|Провоторов Александр 157 1
|Лесин Михаил 28 1
|Воробьев Михаил 51 1
|Ковальчук Юрий 35 1
|Семенов Вадим 65 1
|Юрченко Евгений 132 1
|Фролов Сергей 34 1
|Холодный Андрей 11 1
|Шалыто Инна 7 1
|Лебедев Артемий 101 1
|Ковальчуки (братья) 7 1
|Папаниколау Марина 1 1
|Стржалковский Владимир 3 1
|Соломатова Мария 1 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 315 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 494 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365309, в очереди разбора - 751231.
Создано именных указателей - 176764.
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