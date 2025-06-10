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Golden Parachutes Золотой парашют компенсация


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 Бывшего гендиректора АО «ГЛОНАСС» посадили на четыре года 1
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 2
06.04.2015 Премия в 200 млн руб. демотивировала президента «Ростелекома» 1
23.03.2015 «Золотой парашют» экс-президента «Ростелекома» признан незаконным 3
30.10.2014 «Ростелеком» отстоял законность выплаты 200-миллионного «золотого парашюта» своему экс-президенту 1
01.07.2014 Военная прокуратура: «Золотые парашюты» в «Воентелекоме» были мошенничеством 2
26.11.2013 У экс-президента «Ростелекома» отбирают 200 млн рублей 2
21.05.2013 Мэр Якутска предложил сделать интернет для многодетных и приемных семей бесплатным 1
02.04.2013 Дмитрий Медведев поручил разобраться с высокими ценами на интернет в Якутии 1
27.03.2013 В "Ростелекоме" новый президент. Старого уволили с премией 230 млн рублей 1
20.06.2011 Epam откупился от экс-босса за $9 млн 1

Публикаций - 11, упоминаний - 16

Golden Parachutes и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9955 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2968 6
Ростелеком - Связьинвест 1708 5
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 107 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 2
X Corp - Twitter 2883 1
Восход ФГБУ НИИ 658 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13291 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8911 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 212 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 58 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 58 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
EPAM Vested Development 17 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 159 1
Антарес 33 1
Мостелеком 72 1
НТК - Национальные телекоммуникации 66 1
WebMedia Group - Веб-Медиа холдинг 14 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2891 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 114 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 944 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7638 1
Почта России ПАО 2167 1
Северсталь ПАО - Severstal 506 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1121 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 344 1
Интер РАО ЕЭС ПАО - ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания №2 12 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 522 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 89 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 12 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 90 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12104 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 80 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2824 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2756 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5076 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 251 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 112 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3036 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 355 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Окружная администрация Якутска - Якутская Городская Дума - органы государственной власти 17 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 42 1
Судебная власть - Judicial power 2345 1
Единая Россия - Политическая партия 305 1
Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 7 1
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Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1516 3
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ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 246 1
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Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2959 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2145 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 330 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2887 1
IX, IXP - Internet Exchange Point - Точка обмена интернет-трафиком 94 1
Интерконнект 87 1
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 238 1
УУС - Универсальные услуги связи 323 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3824 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 342 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29206 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 725 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5465 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 869 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 59 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Провоторов Александр 157 6
Савченко Виктор 30 4
Ашурков Олег 5 4
Никифоров Николай 1136 3
Калугин Сергей 168 3
Путин Владимир 3250 2
Щеголев Игорь 698 2
Малофеев Константин 116 2
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Страшнов Дмитрий 111 2
Ковальчук Юрий 35 2
Ковальчуки (братья) 7 2
Николаев Айсен 38 2
Медведев Дмитрий 1657 2
Рейман Леонид 1052 1
Осеевский Михаил 324 1
Эмдин Сергей 68 1
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Дмитриев Кирилл 111 1
Мордашов Алексей 56 1
Березкин Григорий 40 1
Киселев Александр 114 1
Носков Михаил 26 1
Марголин Михаил 17 1
Ковальчук Михаил 22 1
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Овчаренко Юрий 37 1
Гавердовский Анатолий 18 1
Яшин Валерий 79 1
Каплунов Павел 46 1
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Ротенберг Аркадий 52 1
Тамодин Николай 47 1
Шойгу Сергей 90 1
Давыдов Александр 49 1
Ройтман Евгений 44 1
Лесин Михаил 28 1
Керимов Сулейман 25 1
Семенов Вадим 65 1
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Россия - РФ - Российская федерация 149593 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3149 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 983 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2757 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 486 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3018 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14268 1
Украина 7675 1
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Россия - СФО - Иркутская область 1165 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1830 3
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 447 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6569 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 458 2
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Парашют - Прыжки с парашютом 115 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 149 2
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Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1770 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4061 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3565 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9182 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 573 1
Доступный интернет - ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 81 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1301 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6375 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2004 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4543 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16752 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2947 1
Экономический эффект 1118 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1746 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6298 1
Приватизация - форма преобразования собственности 531 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6881 1
Образование в России 2374 1
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ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1318 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1172 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 702 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6181 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 315 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 275 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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