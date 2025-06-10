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Golden Parachutes Золотой парашют компенсация
УПОМИНАНИЯ
Golden Parachutes и организации, системы, технологии, персоны:
|Единая Россия - Политическая партия 305 1
|Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 7 1
|Провоторов Александр 157 6
|Савченко Виктор 30 4
|Ашурков Олег 5 4
|Никифоров Николай 1136 3
|Калугин Сергей 168 3
|Путин Владимир 3250 2
|Щеголев Игорь 698 2
|Малофеев Константин 116 2
|Дворкович Аркадий 211 2
|Страшнов Дмитрий 111 2
|Ковальчук Юрий 35 2
|Ковальчуки (братья) 7 2
|Николаев Айсен 38 2
|Медведев Дмитрий 1657 2
|Рейман Леонид 1052 1
|Осеевский Михаил 324 1
|Эмдин Сергей 68 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Дмитриев Кирилл 111 1
|Мордашов Алексей 56 1
|Березкин Григорий 40 1
|Киселев Александр 114 1
|Носков Михаил 26 1
|Марголин Михаил 17 1
|Ковальчук Михаил 22 1
|Щеголев Евгений 1 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Гавердовский Анатолий 18 1
|Яшин Валерий 79 1
|Каплунов Павел 46 1
|Scott David - Скотт Дэвид 15 1
|Вакуленко Анатолий 3 1
|Ротенберг Аркадий 52 1
|Тамодин Николай 47 1
|Шойгу Сергей 90 1
|Давыдов Александр 49 1
|Ройтман Евгений 44 1
|Лесин Михаил 28 1
|Керимов Сулейман 25 1
|Семенов Вадим 65 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 315 1
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 275 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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