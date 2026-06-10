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Гавердовский Анатолий

СОБЫТИЯ


10.06.2026 Какие ИТ-компании «Ростех» забрал у признанного экстремистом венчурного инвестора 1
26.04.2022 Выходец из Epam взял под контроль ИТ-компанию с фантастическими показателями роста бизнеса 1
23.08.2021 Власти хотят пометить российскую микроэлектронику, чтобы за ней следить 2
13.04.2021 Организаторы российской системы цифровой маркировки товаров создали секретные компании 1
12.03.2013 Звезды ИТ-бизнеса: кто они? 1
13.02.2012 Кто разбогател на IPO Epam: Топ-20 менеджеров 1
20.06.2011 Epam откупился от экс-босса за $9 млн 1
14.06.2011 Epam намерен привлечь $100 млн на IPO в США 1
05.03.2011 Российский стартап получил $500 тыс. на “облачное” ПО 1
21.01.2009 Электронные госуслуги: как избежать подводных камней? 1
27.10.2008 Представители отечественной индустрии ПО против увеличения соцплатежей в условиях финансового кризиса 1
22.10.2008 ИТ-сервис: Бизнес соскучился по результату 1
22.07.2008 Luxoft приобрел румынского разработчика ПО 1
21.05.2008 Реформа правительства: как не потерять информационные технологии 1
02.04.2008 Epam купил пропуск в налоговую Казахстана 1
02.04.2008 «Плюсмикро» и EPAM Systems объявили о слиянии 1
26.03.2008 Шесть российских ИТ-аутсорсеров вошли в мировой Топ-100 1
19.09.2006 Заказное ПО: крупнейшее слияние в CEMEA 1
19.09.2006 EPAM объединился с VDI 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Гавердовский Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 426 17
Цифровые налоговые технологии 4 4
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 258 4
ОЦП - Открытые цифровые платформы 6 3
Microsoft Corporation 25651 3
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 298 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 179 3
MERA Networks 18 2
USM Holdings - ЮэСэМ Технологии 4 2
Ростех - Автоматика Концерн 1810 2
SAP SE 5557 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3411 2
Softline - Софтлайн 3608 2
Oracle Corporation 7037 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1099 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 315 2
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 41 2
Аурига - Auriga 77 2
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 74 2
EPAM Vested Development 17 2
IBA Group - ИБА Групп 58 2
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 92 2
Exigen Services 38 1
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 31 1
StarSoft - StarSoft Development Labs - Star Software 36 1
Совинтех - Современные информационные технологии 39 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 50 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5529 1
Yandex - Яндекс 9034 1
Meta Platforms - Facebook 4601 1
Accenture plc 711 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1205 1
IBM - International Business Machines Corp 9662 1
HP Inc. 5863 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1749 1
9420 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2362 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1661 1
Citrix Systems 863 1
Крок - Croc 1937 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 296 3
Da Vinci CIS Private Sector Growth Fund 3 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 2
Russia Partners - Раша Партнерс 33 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1676 1
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1100 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1187 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3114 1
ГПБ - Газпромбанк 1252 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 143 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 735 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 363 1
Coca-Cola Company 260 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 420 1
Интер РАО ЕЭС ПАО - ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания №2 12 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6480 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13515 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4917 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1662 1
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 49 1
Правительство Казахстана - Министерство юстиции РК 15 1
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3254 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3770 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3641 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2118 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 613 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 775 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1052 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1398 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 4
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63649 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60569 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13761 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24901 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22641 3
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1329 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34036 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35491 3
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 741 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3157 2
Intranet - Интранет - Интрасеть 795 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1816 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17835 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1887 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2905 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13423 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2209 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32954 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8090 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7684 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6101 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12665 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8463 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3051 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 935 2
Системы управления совещаниями и заседаниями - Meeting management systems 193 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1063 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18161 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5894 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15757 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 509 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11995 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6297 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3923 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4710 1
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Электронный документ - Electronic document 1564 1
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Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 132 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6139 2
Microsoft Office 4106 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1316 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 80 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 297 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 351 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 97 1
Добкин Аркадий 81 4
Галицкий Александр 121 3
Кантор Илья 11 2
Scott David - Скотт Дэвид 15 2
Ежков Сергей 2 2
Robb Karl - Робб Карл 5 2
Усманов Алишер 311 2
Макаров Валентин 251 2
Лощинин Дмитрий 41 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Боровиков Игорь 136 2
Лебедев Глеб 14 1
Пунтиков Николай 26 1
Поздняков Сергей 16 1
Белевицкий Сергей 9 1
Вронская Светлана 21 1
Орлов Юрий 7 1
Троицкий Максим 5 1
Гусак Дмитрий 2 1
Колпиков Сергей 1 1
Ривкинд Александр 1 1
Орешина Оксана 5 1
Виняр Леонид 1 1
Лозер Леонид 1 1
Gore Albert - Гор Альберт 43 1
Бахрацой Максим 1 1
Вакуленко Анатолий 3 1
Пируян Игорь 2 1
Dyson Esther - Дайсон Эстер 40 1
Fejes Balazs - Фежес Балаш 8 1
Полурпанов Роман 1 1
Lundberg Jan-Erik - Лундберг Ян-Эрик 1 1
Lyashok Alex - Ляшок Алекс 2 1
Dembitz Alexander - Дембиц Александр 1 1
Богрецов Максим 1 1
Bisker Mark - Бискер Марк 5 1
Frenkel Gregory - Френкель Грегори 1 1
Путин Владимир 3441 1
Касперская Наталья 314 1
Щеголев Игорь 699 1
Россия - РФ - Российская федерация 163723 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54252 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 9
Казахстан - Республика 5975 6
Европа 24873 6
Беларусь - Белоруссия 6225 6
Германия - Федеративная Республика 13098 5
Венгрия 854 5
Украина 7897 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13719 4
Европа Восточная 3135 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47112 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3113 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18867 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19300 2
Индия - Bharat 5819 2
Америка - Американский регион 2203 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2577 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 772 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 702 2
Европа Центральная 278 2
Южная Корея - Республика 6995 1
Япония 13734 1
Армения - Республика 2428 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Швеция - Королевство 3760 1
Польша - Республика 2024 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1402 1
США - Нью-Йорк 3169 1
Франция - Французская Республика 8105 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3012 1
Бразилия - Федеративная Республика 2496 1
Чехия - Чешская Республика 1343 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2797 1
Саудовская Аравия - Королевство 661 1
США - Нью-Джерси 307 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 924 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1211 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52769 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17938 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6506 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56808 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15763 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6946 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33179 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2395 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2118 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4770 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10766 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1892 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8405 3
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3913 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6081 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2719 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5072 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1739 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6642 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 551 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7653 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 915 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 744 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9051 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6421 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2293 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 815 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3521 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 958 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 436 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 921 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3743 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8682 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8729 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1482 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1688 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 580 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5442 1
Аудит - аудиторский услуги 3343 1
TAdviser - Центр выбора технологий 453 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6069 1
Ведомости 1419 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2326 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8498 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3888 2
BCG - Boston Consulting Group 113 1
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 291 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1711 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1181 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1413 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 249 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 329 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 341 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 88 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 481 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 714 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 176 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2640 2
День молодёжи - 27 июня 1059 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1278 1
CNews AWARDS - награда 563 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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