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Цифровые налоговые технологии

СОБЫТИЯ

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10.06.2026 Какие ИТ-компании «Ростех» забрал у признанного экстремистом венчурного инвестора 1
26.04.2022 Выходец из Epam взял под контроль ИТ-компанию с фантастическими показателями роста бизнеса 2
23.08.2021 Власти хотят пометить российскую микроэлектронику, чтобы за ней следить 1
13.04.2021 Организаторы российской системы цифровой маркировки товаров создали секретные компании 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Цифровые налоговые технологии и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 258 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 426 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3411 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 179 3
ОЦП - Открытые цифровые платформы 6 3
Softline - Софтлайн 3608 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 315 2
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 41 2
Ростех - Автоматика Концерн 1810 2
USM Holdings - ЮэСэМ Технологии 4 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1116 1
Google LLC 12566 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 333 1
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 125 1
Атлас-Карт 14 1
ТехноКад 3 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2362 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1661 1
Meta Platforms - Facebook 4601 1
ГПБ - Газпромбанк 1252 2
АльфаСтрахование СГ 379 1
Альфа-Банк 1955 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 148 1
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 49 1
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 27 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1676 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 194 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1100 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 82 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 865 1
Судебная власть - Judicial power 2469 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6480 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3770 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3254 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 741 4
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1329 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60569 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3157 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2505 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32954 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1906 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1239 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4710 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15757 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63649 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34036 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1316 2
Гавердовский Анатолий 19 4
Галицкий Александр 121 4
Усманов Алишер 311 3
Боровиков Игорь 136 2
Шакиров Шамиль 31 1
Генс Филипп 53 1
Юсупов Реваз 31 1
Галицкая Алия 6 1
Орешина Оксана 5 1
Розина Ксения 2 1
Мишустин Михаил 774 1
Россия - РФ - Российская федерация 163723 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 3
Кипр - Республика 632 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 675 1
Абхазия - Республика 190 1
Украина 7897 1
Турция - Турецкая республика 2580 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2577 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1402 1
Саудовская Аравия - Королевство 661 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6946 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4914 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1892 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6506 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 698 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 707 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 29 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56808 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26882 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 666 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 857 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2479 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8405 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1872 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17938 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8682 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52769 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2395 1
Ведомости 1419 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2326 1
TAdviser - Центр выбора технологий 453 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448475, в очереди разбора - 727346.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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