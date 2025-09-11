Разделы

Юсупов Реваз


УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 В мобильное приложение «Честный Знак» встроили карту всех магазинов России с рейтингом контрафакта 1
13.10.2023 Компания «СПАР-Томск» автоматизировала предоставление скидок на продукцию с истекающим сроком годности 1
01.02.2023 «Магнит» внедрил технологию проверки сроков годности маркированных товаров во всех магазинах 1
01.12.2021 В России стартовала обязательная маркировка молочной продукции с коротким сроком годности 1
07.07.2021 ЦРПТ разработал справочный центр для бизнеса по работе в системе маркировки 1
05.05.2021 ЦРПТ разработал первый адаптивный шрифт для людей с дислексией 1
29.04.2021 «AliExpress Россия» запускает фармацевтическое направление 1
22.04.2021 ЦРПТ разработал калькулятор технических решений для маркировки молочной продукции 1
13.04.2021 Организаторы российской системы цифровой маркировки товаров создали секретные компании 1
30.03.2020 ЦРПТ и производители минвод формируют рабочую группу для эксперимента по маркировке 1
24.03.2020 МЭР и ЦРПТ подключают «Мой Бизнес» к работе с СМБ по маркировке 1
19.03.2020 ЦРПТ и АКИТ поддержали дистанционную торговлю лекарствами 1
17.02.2020 Маркировка показала реальный объем рынка обуви 1
18.12.2019 Эксперимент по маркировке минеральной и питьевой бутилированной воды стартует в январе 2020 года 1
20.11.2019 ЦРПТ: приложением «Честный знак» для проверки товаров воспользовались более 1,1 миллиона раз 1
15.07.2019 В России запущен «пилот» по маркировке молочной продукции 1
25.06.2019 В России стартует пилот по маркировке изделий легкой промышленности 1
15.04.2019 «Левада-Центр» и «АТОЛ» изучили готовность розницы к работе с маркировкой 1
29.03.2019 Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС вступило в силу 1
19.03.2019 Маркировка меха перешла в единую национальную систему «Честный Знак» 1
27.02.2019 Началось массовое подключение мелкой розницы к системе маркировки 1
22.01.2019 ЦРПТ станет оператором экспериментов по маркировке духов и фотокамер 1
03.12.2018 Ofd.ru предложил бизнесу систему ЭДО для работы с маркировкой «Честный знак» 1
30.08.2018 Zenden успешно получила первый цифровой код маркировки Data Matrix 1
08.08.2018 Завершился первый этап эксперимента по маркировке табака кодами Data Matrix 1
26.07.2018 Правительство проведет эксперимент по маркировке молочной продукции 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Юсупов Реваз и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 229 26
Data Matrix - Дата Матрикс 81 6
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 291 2
Галактика - Корпорация 1494 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 339 1
Meta Platforms - Facebook 4501 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
Softline - Софтлайн 3116 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4341 1
Ростех - Автоматика Концерн 1709 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 326 1
ТрекМарк 6 1
Цифровые налоговые технологии 3 1
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 40 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 164 1
ОЦП - Открытые цифровые платформы 3 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 43 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 920 3
Спортмастер - Sportmaster 185 3
Zenden Group - Дом одежды 65 3
Adidas - Адидас 164 2
Лента - Сеть розничной торговли 2217 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1101 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 265 2
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 37 2
Uniqlo 10 2
Stockmann - Стокманн 17 2
H&M 21 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 506 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 172 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 311 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1552 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Kari - Кари - сеть магазинов 73 1
IKEA - ИКЕА 162 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 135 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 217 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 15 1
Снежная Королева - СК Трейд 57 1
Восток-Сервис ГК 54 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
Analpa - ЛС Импорт 4 1
Егорьевск-обувь 3 1
Шахунское молоко 1 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 90 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 1
Вакинское АГРО 3 1
Мой Бизнес АНО 1 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 483 1
Imperial Brands - Imperial Tobacco - Империал Тобакко 4 1
Парижская коммуна 6 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
ГПБ - Газпромбанк 1144 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 975 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 471 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3265 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 3
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 136 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 117 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3477 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 58 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 364 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 384 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 119 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 133 1
РСПМО - Российский cоюз предприятий молочной отрасли - Молочный союз России 1 1
Маркировка - Marking 1174 25
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 564 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55157 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70616 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13102 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3547 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5541 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25156 2
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 146 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16440 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25488 1
Оцифровка - Digitization 4812 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7993 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5079 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1478 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25232 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5637 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6559 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3015 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4812 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3040 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2410 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4080 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1658 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2572 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1045 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1472 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 273 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32970 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1503 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 774 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 223 2
Google Play - Google Store - Android Market 3390 1
Apple - App Store 2974 1
Все Аптеки 18 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
OFD.RU - ЭДО.Поток 7 1
ЦРПТ - ЭДО Лайт - сервис электронного документооборота 7 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - ЖНВЛП - Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты - ЖНВЛС - Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства 9 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 93 1
Путин Владимир 3297 1
Румянцев Антон 47 1
Макаров Алексей 67 1
Мантуров Денис 118 1
Соколов Артем 51 1
Милых Александр 2 1
Мироненко Александр 9 1
Головко Сергей 3 1
Дю Игорь 1 1
Тетерина Олеся 1 1
Гребень Оксана 1 1
Александров Александр 84 1
Курганский Максим 2 1
Галицкий Александр 107 1
Усманов Алишер 301 1
Котляров Александр 3 1
Боровиков Игорь 134 1
Космынин Иван 2 1
Гавердовский Анатолий 18 1
Бениаминов Армен 1 1
Ейбоженко Юрий 1 1
Кэлугэряну Наталья 1 1
Крылосов Алексей 2 1
Евтухов Виктор 9 1
Орешина Оксана 3 1
Старовойтов Андрей 1 1
Смирнов Александр 83 1
Шопин Антон 1 1
Молдован Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152970 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4048 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44968 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2517 1
Бразилия - Федеративная Республика 2424 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 614 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14360 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 334 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 732 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 975 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25380 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53880 10
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1771 9
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 6
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 429 5
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 375 4
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 819 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7781 3
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 270 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 643 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3141 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10438 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6244 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1217 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6520 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 103 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 219 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19821 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31064 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1437 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11281 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2864 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8403 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1011 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2483 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2666 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1868 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7215 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 210 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9379 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 628 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4341 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 843 1
Ведомости 1147 1
Discovery Research Group 22 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 1
