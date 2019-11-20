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Спецпроекты

ЦРПТ: приложением «Честный знак» для проверки товаров воспользовались более 1,1 миллиона раз

ПО Софт

Приложение «Честный знак», с помощью которого покупатели могут проверять легальность товаров с маркировкой, установлено более 105 тыс. раз. За последние две недели количество скачиваний увеличилось на 25 тыс., а количество сканирований за три месяца более 1,1 миллиона раз. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ).

Количество сканирований обуви растет в геометрической прогрессии – в ноябре 2019 г. рост в 11 раз относительно начала октября. Количество сканирований сигарет в ноябре увеличилось в 33 раза.

При этом активное продвижение приложения пока не стартовало, так как на рынке до июля 2020 г. свободно могут обращаться сигареты без кодов маркировки. Другие товары с цифровыми кодами еще только наполняют рынок.

В ближайшее время в приложении появится возможность проверять коды маркировки духов, шин, фотоаппаратов и товаров легкой промышленности. Со временем покупатель сможет проверить готовую молочную продукцию и другие категории, для которых будет вводиться обязательная маркировка.

Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов сказал: «Мы понимаем, что те, кто уже пользуется приложением – это люди, заинтересованные в инструменте общественного контроля и желающие самостоятельно убедиться в том, что лекарство, обувь или сигареты, которые они покупают, легальные, качественные и безопасные. Помимо простой проверки кода, в приложении, например, уже работает функционал "Задания", с помощью которого покупатели могут уже сейчас контролировать магазины, торгующие сигаретами, – сканируя коды на пачке и чеки, выявлять, кто осуществляет продажи некорректно – без передачи в систему информации о продажах».

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