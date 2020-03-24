МЭР и ЦРПТ подключают «Мой Бизнес» к работе с СМБ по маркировке

Минэкономразвития и ЦРПТ подключают центры «Мой Бизнес» во всех регионах к работе с малым и средним бизнесом по маркировке. Центры «Мой Бизнес» организовывают консультации и обучение предпринимателей по проекту цифровой маркировки. Бизнесу будет оказана поддержка в изучении новых процессов, а также помощь в понимании того, что именно нужно обновить или приобрести, а также избежать мошенничества.

Создание центров «Мой Бизнес» является одним из мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализуемых Министерством экономического развития РФ. Он призван помогать малому и среднему предпринимательству в нашей стране. С 2019 года более 79 Центров успешно осуществляют консультации и обучение бизнеса, а также предлагают широкий спектр услуг для небольших компаний.

«Центры «Мой бизнес» для предпринимателей – это не только единая «точка доступа» ко всем государственным услугам и мероприятиям, но и надежный партнёр, который оперативно реагирует на изменения условий ведения бизнеса Специалисты центров по всей стране готовы объяснять актуальную информацию как об отдельных нормах законодательства, так и о вводимых антикризисных мерах. Это гарантия достоверности для всех обратившихся на местах», – отметила заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Олеся Тетерина.

В Вологодском подразделении «Мой Бизнес» уже открыт полноценный консультационный центр по маркировке. Предприниматели могут задать свои вопросы по телефону или прийти в Центр лично. Сотрудники Центра помогают получить электронную подпись, зарегистрироваться в системе и даже печатают этикетки для товаров абсолютно бесплатно. Также, при поддержке ЦРПТ Вологодский центр провел 18 мероприятий во всех муниципальных образованиях области.

«Предпринимателей волнует, остатки каких товаров в магазине должны быть промаркированы, а какие можно реализовать без маркировки и в какие сроки, как работать в кабинете Честный ЗНАК, как будет происходить контроль в сфере розничной торговли товаром, подлежащим обязательной маркировке. Ответы на эти вопросы предприниматели могут получить в нашем Центре «Мой бизнес», – сказал директор Центра «Мой бизнес» Вологды Антон Шопин.

Теперь и все остальные Центры начинают обучать бизнес и совместно с ЦРПТ проведут серию вебинаров по маркировке различных категорий товаров.

«Для Честного ЗНАКа сотрудничество с Центрами «Мой Бизнес» – это отличный пример синергии, которую могу создавать вместе институты поддержки предпринимательства. Такой канал для прямого диалога с бизнесом и возможность точно выбирать аудиторию повышает эффективность нашей разъяснительной работы многократно. Мы очень рады, что в результате нашего партнерства малый бизнес получил возможность личных консультаций буквально «у себя дома».- сказал заместитель генерального директора Реваз Юсупов.

Уже больше двух лет в России внедряется национальная система маркировки товаров Честный ЗНАК, впервые ее ввели для меховых изделий, затем для лекарств и сигарет. В 2020 году маркировка вводится для обуви, изделий легкой промышленности, парфюмерии, молочной продукции, автомобильных шин.

Всего с начала 2019 г. при участии ЦРПТ проведено в России и за рубежом более 1200 мероприятий для бизнеса, в том числе, с участием органов государственной власти и общественных, отраслевых, бизнес организаций. Несмотря на это, у предпринимателей, в первую очередь регионального малого бизнеса, остаются вопросы по внедрению проекта и техническим деталям его функционирования. Центры Мой Бизнес станут поставщиками информации и компетенций локальным представителям бизнеса, что позволит им безболезненно и с минимальными ресурсами присоединиться к маркировке.