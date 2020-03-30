ЦРПТ и производители минвод формируют рабочую группу для эксперимента по маркировке

Согласно опубликованному постановлению Правительства РФ №348 от 20 марта 2020 года, эксперимент по маркировке бутилированной питьевой и минеральной воды на территории Российской Федерации пройдет с 1 апреля 2020 г. по 1 марта 2021 г.

ЦПРТ, оператор государственной системы маркировки и прослеживания товаров Честный ЗНАК, также сообщает о создании рабочей группы по маркировке бутилированной минеральной и питьевой воды вместе с представителями отрасли и Минпромторгом России, в которую вошли производители минеральной воды, системные интеграторы и поставщики решений.

Около трети компаний уже провели первичное обследование производственных площадок для оценки применимости различных технологических решений по встраиванию маркировки в производственный процесс.

«ЦРПТ приветствует решение Правительства, которое, судя по оценкам нелегального оборота, напрашивалось давно. Помимо очевидной пользы для потребителя от повышения качества продукции, расчеты показывают, что уход нелегальной продукции увеличит ежегодную валовую прибыль легальных производителей на 11 млрд рублей. Маркировка – один из эффективных инструментов обеспечения безопасности пищевой продукции и напитков, что особенно важно в текущей кризисной ситуации, когда на волне ажиотажного спроса может расти уровень нелегального оборота», – сказал заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.