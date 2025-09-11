В мобильное приложение «Честный Знак» встроили карту всех магазинов России с рейтингом контрафакта

В мобильном приложении «Честный Знак» появилась интерактивная карта с рейтингом магазинов по всей России. Теперь потребители могут выбрать торговые точки, которые не продают контрафакт, и избегать нарушителей торговли с нелегальными товарами. О найденных нарушениях можно сразу сообщить в Роспотребнадзор – в приложении для этого есть специальная кнопка. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Честный Знак».

В приложении можно задать нужные категории товаров и выбрать ближайший магазин с высоким рейтингом для их покупки. Сейчас здесь отображается более 680 тыс. торговых точек по всей стране, ограничений по регионам нет – карта доступна для любого пользователя при наличии интернета и включенной геолокации.

Вместе с картой разработчики встроили в приложение рейтинг магазинов. Зеленый цвет означает, что торговая точка зарегистрирована в системе маркировки, проверяет товары по разрешительному режиму и за последние шесть месяцев не имела подтвержденных Роспотребнадзором жалоб покупателей на продажу немаркированной продукции. Красный указывает на то, что хотя бы одно из этих требований не выполняется. Рейтинг магазинов обновляется каждый день.

«Идея создать такой сервис появилась благодаря пользователям приложения. В него встроена возможность сообщить об обнаруженном контрафакте. Обращения, поданные через «Честный Знак», напрямую отправляются на рассмотрение в Роспотребнадзор благодаря выстроенному информационному обмену, а статус рассмотрения можно отслеживать в реальном времени. Чтобы потребителям не приходилось больше сталкиваться с контрафактом и подделками, мы создали карту магазинов, официально зарегистрированных в системе маркировки. Пользователи сразу оценили удобство нового сервиса, его уже используют несколько тысяч человек ежедневно. Он служит инструментом общественного контроля, где каждый может влиять на чистоту рынка», – сказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Достаточно нажать на значок на интерактивной карте, чтобы получить всю необходимую информацию о торговой точке: название и адрес, рейтинг, удобный маршрут, ИНН и зарегистрированное название компании, а также список категорий маркированных товаров, доступных в продаже. Здесь же доступна функция «Сообщить о нарушении». Если пользователь обнаружит, что какой-то магазин отсутствует на карте, он также может указать на это в приложении, и операторы сервиса совместно с надзорными органами разберутся в ситуации.

По коду маркировки в приложении «Честный Знак» можно узнать, где произведена продукция, и проверить срок ее годности. С недавних пор в приложении можно сравнивать цены и бронировать лекарства в аптеке, получать награды за сканирования и знакомиться с интересными фактами о той или иной продукции. «Честный Знак» используют 2 млн человек каждый месяц, а всего его скачали более 28 млн пользователей – это полноценный социально значимый сервис, доступный каждому потребителю.