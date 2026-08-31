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Stockmann Стокманн

Stockmann - Стокманн

СОБЫТИЯ

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31.08.2026 «М.Видео» зафиксировала рекордный приток продавцов на маркетплейсе: число действующих партнеров превысило 12 тысяч 1
06.06.2023 Экс-глава «Яндекс.Маркет» будет руководить Lamoda 1
28.04.2021 Выручка облаков «Крок» выросла за год на треть 1
20.04.2021 TopDelivery увеличил выручку на 50% в 2020 году 1
01.03.2021 Сергей Зинкевич, КРОК -

Российский бизнес все чаще переносит в облака не отдельные сервисы, а всю инфраструктуру

 1
15.09.2020 Онлайн-магазин «Стокманн» справляется с ростом запросов с помощью «Облака КРОК» 1
17.02.2020 Маркировка показала реальный объем рынка обуви 1
25.06.2019 В России стартует пилот по маркировке изделий легкой промышленности 1
11.05.2017 WMS-система Logistics Vision Suite внедрена на складе дистрибьютора «Тарпан» 1
18.06.2012 CNews TV. «Стокманн Невский Центр» готов к WiFi, WiMax и LTE 2
15.07.2009 «Пилот» автоматизировал новый магазин Seppala в Ростове-на-Дону 1
05.09.2008 «Пилот» автоматизировал новый магазин Seppala в Коломне 1
29.08.2008 «Пилот» автоматизировал первый магазин сети Lindex в России 1
19.05.2008 Финские итэшники получили карт-бланш от Матвиенко 1
19.10.2007 Finpro, Technopolis и муниципалитет Лаппеенранты открывают в Петербурге центр инноваций 1
18.10.2007 Из Петербурга в Москву: столичный технопарк построят финны 1
18.06.2007 Technopolis обоснуется в центре Петербурга 1
28.08.2003 Motorola назначила главного финансиста по России и СНГ 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Stockmann и организации, системы, технологии, персоны:

Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 53 4
ОЭЗ СПб Нойдорф - Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» - Инжиниринговый центр 30 3
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 247 3
Крок - Croc 1970 3
Dell Technologies - Dell Computer 2221 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 261 2
9631 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9522 2
Lenovo Motorola 3568 2
Motorola Inc 1156 1
Larkasenlaine 2 1
Lindex Technologies - Линдекс Технолоджис 7 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3359 1
SAP SE 5608 1
Dell EMC 5197 1
Yandex - Яндекс 9282 1
Intel Corporation 12847 1
IBM - International Business Machines Corp 9706 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5819 1
HP EDS - Electronic Data Systems 239 1
Fujitsu 2107 1
Nvidia - Mellanox Technologies 98 1
ХайТэк - Hi-Tech 239 1
Zebra Technologies 159 1
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 146 1
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 80 1
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 52 1
Eastman Kodak - Кодак 509 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 299 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 259 3
H&M 25 2
Adidas - Адидас 170 2
Фармстандарт АО 48 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 346 2
Спортмастер - Sportmaster 203 2
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 39 2
Zenden Group - Дом одежды 66 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 150 2
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 2
Uniqlo 12 2
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 25 2
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 2
Mars Wrigley 21 1
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 30 1
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 32 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Oodji - OGGI 6 1
TopDelivery - Интернет Логистика 6 1
Черемушки 62 1
Fast Line Ventures - FLV 5 1
Planora Oy 3 1
Kearney - A.T. Kerney 47 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8914 1
Zalora Group 3 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1068 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 575 1
GFG - Lamoda - Купишуз 220 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 503 1
Kari - Кари - сеть магазинов 75 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Kinnevik Investment AB 21 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 18 1
Снежная Королева - СК Трейд 62 1
Восток-Сервис ГК 57 1
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
FGI Wireless 13 1
GFG - Global Fashion Group 7 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3327 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3958 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6573 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2135 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2875 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54213 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13710 4
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1392 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4901 3
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 807 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2531 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24526 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23028 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1428 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18217 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6725 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22682 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18120 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3356 2
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KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 83 1
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10247 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13195 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12963 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35302 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26934 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1265 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7911 1
Microsoft Windows Embedded 208 1
Fujitsu FP - фискальный регистратор 4 1
Fujitsu TeamPOS - Fujitsu TP - POS-система 18 1
IBM SurePOS 37 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Microsoft Windows 16941 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 779 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1303 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 110 1
NetApp Kubernetes Service - NetApp Kubernetes-as-a-service - NetApp Universal Control Plane for Managed Kubernetes 17 1
Mantis WMS LVS - Mantis WMS Logistics Vision Suite - Warehouse Vision 60 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Huuskonen Pertti - Хуусконен Пертти 12 3
Березин Максим 146 2
Юсупов Реваз 32 2
Прыгин Алексей 1 1
Лисиченко Александр 1 1
Фивейский Сергей 19 1
Овчаренко Сергей 8 1
Фадеев Сергей 3 1
Панченко Яков 1 1
Calmes Jerry - Калмес Джерри - Calmes Jere - Калмис Джери 21 1
Зинкевич Сергей 78 1
Гришаков Максим 32 1
Матвиенко Валентина 117 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 1
Жуков Сергей 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 167032 14
Финляндия - Финляндская Республика 3703 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47756 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19604 4
Европа 24995 2
Швеция - Королевство 3788 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5501 1
Санкт-Петербург - Новоорловский государственный природный заказник 18 1
Москва - ЮВАО - Лефортово 38 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 1
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Москва - ЦАО - Басманный район - муниципальный округ Басманный 33 1
Москва - ЦАО - Замоскворечье 20 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54866 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13835 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8607 1
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Индия - Bharat 5887 1
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Бельгия - Королевство 1198 1
Германия - Федеративная Республика 13250 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1097 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3593 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2075 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 2295 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1942 1
США - Калифорния 4833 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1223 1
Россия - УФО - Тюменская область 1372 1
Китай - Шанхай 835 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 500 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1424 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3362 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 293 1
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ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1088 3
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Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 329 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8514 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6712 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1916 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1607 1
Пищевая промышленность - Какао 34 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6806 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12356 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5012 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 665 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 451 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6190 1
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Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
CNews TV 747 1
IDC - International Data Corporation 4995 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 145 1
Discovery Research Group 22 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 282 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1502 2
Universitaire Te Antwerpen - University of Antwerp - Антверпенский университет - Университет Антверпена 16 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468414, в очереди разбора - 725413.
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