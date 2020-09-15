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Онлайн-магазин «Стокманн» справляется с ростом запросов с помощью «Облака КРОК»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Стокманн» использует «Облако КРОК» для поддержки работы онлайн-магазина, который ежедневно посещают более одного миллиона покупателей. Ключевыми мотивами выбора облака стали потребность в постоянной доступности сайта и снижение затрат на поддержку. Собственными силами сопровождение вычислительной инфраструктуры, по оценке клиента, обошлось бы в несколько раз дороже.

Решение о миграции e-commerce бизнеса «Стокманн» в «Облако КРОК» было принято в апреле 2020 года, за несколько недель до планируемой ежегодной масштабной акции «Сумасшедшие дни». Целью проекта стала подготовка к увеличению трафика клиентов. В этом году эта акция по стечению обстоятельств совпала с локдауном в России. В результате повышенного спроса на онлайн-заказы количество обращений покупателей увеличилось в 12 раз. Благодаря масштабируемой облачной платформе инфраструктура ритейлера продолжила эффективно работать в пиковый период.

По словам представителей компании, практика использования облачных ресурсов помогает получить высокое качество сервиса при оптимальной цене. Строительство своих территориально распределенных дата-центров не входит в планы развития универмагов «Стокманн» – месячное обслуживание виртуальных серверов обходится торговой сети дешевле, чем строительство и обслуживание собственных. В то же время использование быстро наращиваемых облачных ресурсов позволяет поддерживать стабильность работы e-commerce-систем во время регулярно проводимых промо-кампаний, ближайшая из которых запланирована на октябрь 2020 года.

«Первыми пятью месяцами использования Облака КРОК мы довольны. Успели неоднократно убедиться в отказоустойчивости платформы и профессионализме, а также клиентоориентированности команды. Решение вопросов происходит быстро. По рядовым запросам не нужно заводить заявки и прибегать к другим бюрократическим процессам. Достаточно однократно связаться с менеджером», — отметил Сергей Фадеев, директор департамента электронной коммерции «Стокманн».

«Самоизоляция стала проверкой на прочность большинства ритейлеров. В выигрыше остались те, которые успели подготовиться к волне онлайн-заказов либо быстро принять меры, чтобы ИТ-системы не рухнули из-за потока посетителей. Пример «Стокманн» доказывает: грамотная ИТ-стратегия и курс на аутсорсинг вычислительных ресурсов действительно помогает повысить эффективность бизнеса и подготовиться к внезапным изменениям в экономике», — сказал Максим Березин, директор по развитию «КРОК Облачные сервисы».

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