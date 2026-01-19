Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188933
ИКТ 14615
Организации 11319
Ведомства 1494
Ассоциации 1077
Технологии 3544
Системы 26543
Персоны 81842
География 3000
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

H&M


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


19.01.2026 Российский ритейлер ускорил складскую приемку в 3 раза и сократил трудозатраты на 73% с помощью RFID 1
21.02.2024 Ozon запустил новый раздел проверенных брендов — Ozon Fashion 1
17.10.2023 Российские технологические компании «Сбер», «Яндекс» и Ozon впервые вошли в Топ-20 любимых брендов россиян 1
25.01.2023 «Авито» станет давать гарантию подлинности продаваемой через него модной одежды, вычисляя подделки по фото 1
29.11.2022 «Почта России» запустила доставку из европейских интернет-магазинов 1
28.10.2022 CDEK.Shopping запустила доставку продукции H&M в Россию 1
05.08.2020 Microsoft перейдет к нулевому уровню отходов к 2030 году 1
17.02.2020 Маркировка показала реальный объем рынка обуви 1
15.11.2019 Microsoft рассказала CNews о новой стратегии в России 1
05.11.2019 Axoft начал продажи САПР-решений Trimble в России и СНГ 1
10.09.2019 «Лаборатория Касперского»: этим летом дети впервые заинтересовались радиацией 1
25.06.2019 В России стартует пилот по маркировке изделий легкой промышленности 1
29.04.2019 Российский Wildberries стал самым популярным в мире интернет-магазином одежды 1
28.01.2019 Оператор «ОБИТ» вышел на рынок торговой недвижимости Москвы 1
01.08.2018 Microsoft разработала селфи-зеркало для H&M 1
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы 1
15.09.2016 Интернет-мошенники под маской известных брендов предлагают поддельные подарочные сертификаты 1
07.04.2016 PayPal обеспечит Ivyrevel доступом к платежной платформе по всему миру 1
29.08.2011 "Гринпис" обнаружил в одежде знаменитых брендов следы токсинов 1
15.06.2007 "The Sims 2 Каталог - Стиль H&M" в продаже 1
06.06.2007 Sims 2 в мире высокой моды 1
17.05.2007 Женщины проводят в Сети на 27% времени больше мужчин 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

H&M и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10656 3
Microsoft Corporation 25289 3
Apple Inc 12676 3
Meta Platforms - Facebook 4543 3
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 239 2
Sony 6637 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 484 2
EA - Electronic Arts 1299 2
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
SoftClub - СофтКлуб 158 1
Roblox Corporation 78 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5300 1
Amazon Inc - Amazon.com 3148 1
Yandex - Яндекс 8537 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14413 1
Xiaomi 1989 1
LG Electronics 3680 1
Accenture plc 694 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2104 1
Fortnite 90 1
ESET - ESET Software 1147 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 496 1
Vodafone Group 1394 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 391 1
EY - Ernst & Young Global 382 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 682 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 691 1
PayPal 662 1
Bright Box - Брайт бокс 21 1
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 90 1
ОБИТ 106 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 239 1
Trimble 47 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 225 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 200 1
ChemTech - Химтех 7 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 1
Google LLC 12300 1
Microsoft Ireland Operations Limited - MIOL 16 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 38 10
Adidas - Адидас 167 9
Nike 191 6
Uniqlo 11 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 275 4
IKEA - ИКЕА 163 4
PVH Corp - Calvin Klein 18 3
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 69 3
McDonald’s - Макдоналдс 216 3
Спортмастер - Sportmaster 194 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8256 2
BMW Group 467 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 323 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1670 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 202 2
Zenden Group - Дом одежды 65 2
LEGO 255 2
ASOS 10 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 2
Stockmann - Стокманн 17 2
Nando's 1 1
LVMH Louis Vuitton 29 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
Hugo Boss 9 1
Oodji 2 1
YOOX Net-A-Porter - YNAP 3 1
Cargotec - Карготек РУС - Калмар, Kalmar Industries - Hiab, MacGregor 7 1
Вкусно — и точка 30 1
Mega Image 1 1
Ozon Fashion 2 1
Lacoste - Лакост 10 1
Piraeus Bank - Пиреус Банк 2 1
Идея Банк - Idea Bank - СОМБелБанк - ЮнионБанк 4 1
Toby Carvery 1 1
eBay Inc 1632 1
Почта России ПАО 2255 1
Газпром ПАО 1423 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2721 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1051 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 479 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3478 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6316 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
Аксессуары 4133 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13019 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73557 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 3
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 524 2
Маркировка - Marking 1234 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 623 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 368 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 1
FashionTech - цифровые технологии в индустрии моды 5 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18430 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6920 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8958 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31879 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1548 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5955 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5403 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2025 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5284 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 217 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7744 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8772 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13650 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26103 1
Microsoft Azure 1468 3
Google YouTube - Видеохостинг 2904 2
EA The Sims - компьютерная игра 169 2
Avito - Авито доставка - Авито логистика 92 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 35 1
ByteDance - TikTok 323 1
Google Android 14753 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1223 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 281 1
Microsoft Azure Stack 74 1
Microsoft Dynamics 365 137 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 125 1
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 67 1
Booking.com 119 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 1
Trimble SketchUp 16 1
Stafory - робот Вера 355 1
МТС ЦОД 36 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 224 1
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 45 1
Aggregion - Автоматизация лицензионного процессинга - Лицензирование цифрового контента, управления доступа к нему, защиты авторских прав 13 1
Gismeteo - Гисметео 34 1
Юсупов Реваз 28 2
Аликошвили Георгий 17 1
Пивоваров Дмитрий 5 1
Subosic Dejan - Субосик Дежан 1 1
Ананьев Виталий 4 1
Тихонова Кристина 47 1
Кулашова Анна 61 1
Игнатов Сергей 75 1
Бакальчук Владислав 18 1
Гук Андрей 39 1
Черномордиков Михаил 20 1
Бочкова Ольга 5 1
Ларкина Анна 12 1
Батурина Елена 4 1
Pimmeshofer Linda - Пиммесхофер Линда 1 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 50 1
Кубанов Вячеслав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157735 12
Германия - Федеративная Республика 12947 6
Европа 24657 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53516 4
Швеция - Королевство 3718 4
Испания - Королевство 3763 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45950 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13573 3
Украина 7802 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18305 2
Казахстан - Республика 5821 2
Беларусь - Белоруссия 6055 2
Польша - Республика 2003 2
Италия - Итальянская Республика 4432 2
Франция - Французская Республика 7986 2
Турция - Турецкая республика 2500 2
Австрия - Австрийская Республика 1337 2
Украина - Одесса 196 1
Украина - Черниговская область - Чернигов 38 1
Украина - Киевская область 23 1
Украина - Львовская область 7 1
Украина - Черновицкая область - Черновцы 25 1
Чехия - Пардубице 1 1
Украина - Новгород-Северский 1 1
Украина - Закарпатская область - Ужгород 8 1
Италия - Пьемонт - Турин 45 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 1
Южная Корея - Республика 6868 1
Армения - Республика 2376 1
Ирландия - Республика 1027 1
Дания - Королевство 1318 1
Словения - Республика 251 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Исландия 250 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18710 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3597 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1361 1
Израиль 2785 1
США - Нью-Йорк 3153 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 4
Fashion industry - Индустрия моды 322 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 619 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15198 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 292 1
Английский язык 6880 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 345 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 663 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 469 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 153 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 594 1
Импортозамещение - параллельный импорт 566 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 509 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 538 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 1
Транспорт - АГЗС - Автомобильные газозаправочные станции - Автогазозаправочные станции - АГНКС - Автомобильные газовые наполнительные компрессорные станции 9 1
VK - Mail.ru Новости 33 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Forbes - Форбс 920 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2180 1
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 18 1
Forrester Research 828 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 174 1
SimilarWeb 58 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Discovery Research Group 22 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413300, в очереди разбора - 730295.
Создано именных указателей - 188933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще