Получите все материалы CNews по ключевому слову
H&M
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
H&M и организации, системы, технологии, персоны:
|Greenpeace - Гринпис 129 1
|ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 1
|WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
|VK - Mail.ru Новости 33 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
|Forbes - Форбс 920 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2180 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413300, в очереди разбора - 730295.
Создано именных указателей - 188933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.