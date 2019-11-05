Axoft начал продажи САПР-решений Trimble в России и СНГ

Сервисный ИТ-дистрибутор Axoft объявил о получении статуса официального дистрибутора САПР-решений SketchUp производителя Trimble. В планах Axoft – продвижение Trimble на российском рынке, увеличение объемов продаж и сервисов, наращивание компетенций, рост партнерской сети. Территория действия договора – Россия и страны СНГ.

В рамках работы по направлению партнеры получат все преимущества работы с Axoft: продуктовую экспертизу, маркетинговые активности, техническую поддержку и консультации, обучение. По итогам 2018 г. продажи SketchUp в России выросли почти в четыре раза. Пользователи решений SketchUp – компании SMB- и EPG-секторов из разных отраслей бизнеса, образовательные организации. Среди мировых компаний, использующих решения SketchUp, – Nestle, Bayer, BMW, Bosch, Henkel, Siemens, ThyssenKrupp, Volkswagen, L'Oreal, Ferrari, H&M, IKEA и другие.

Axoft нацелен на активное продвижение Trimble на российском рынке, увеличение объемов продаж. Развитие компетенций и рост числа сервисов позволит дистрибутору привлечь наибольшее количество партнеров. В стратегических планах Trimble – развитие существующих каналов продаж и освоение новых рынков. SketchUp продается в России не первый год, продукт популярен в том числе благодаря соотношению функциональности и стоимости, отмечают в Axoft. С подписанием соглашения вендор намерен значительно усилить свое присутствие на российском рынке САПР, увеличить количество партнеров и предложить продукты и сервисы SketchUp гораздо большему числу пользователей.

SketchUp разработан специально для архитекторов и дизайнеров и предназначен для моделирования относительно простых трехмерных объектов – строений, ландшафта, мебели, интерьера. Решение обладает удобным пользовательским интерфейсом и интуитивно понятными инструментами.

«Axoft активно развивает направление решений для дизайна и САПР. Для усиления своих позиций мы подписали договор с компанией Trimble, в рамках которого будем поставлять решения для 3D-дизайна и архитектурного проектирования, прекрасно подходящие как для представителей малого и среднего бизнеса, так и EPG-сегмента. SketchUp обладает всем необходимым функционалом и соответствует высоким требованиям крупных международных компаний. Продукты Trimble SketchUp очень популярны у российских дизайнеров. Теперь они смогут покупать данные решения с русскоязычной поддержкой и получать доступ к наработкам огромного сообщества дизайнеров и архитекторов со всего мира. Наши партнеры, в свою очередь, получат возможность расширения бизнеса за счет популярного во всем мире продукта и увеличения своей маржинальности», – сказал Сергей Игнатов, руководитель отдела развития и поддержки продаж Axoft.

«Список требований, предъявляемых нами к дистрибутору, довольно серьезен. Специфика продаж наших продуктов требует от дистрибутора Trimble не только понимания логистики, но и кропотливой "адресной" работы с партнерами, продающими продукт, а также постоянной поддержки пользователей. Axoft представил весьма амбициозные планы по развитию бизнеса, не испугавшись, что "планка слишком высока". Территориальный охват, большое количество партнеров, маркетинговые ресурсы и экспертиза – все это позволяет рассчитывать на быстрое начало работы и эффективное развитие продаж в России. С получением Axoft дистрибуторского статуса в списке наших партнеров появляется компания, которая обеспечит для Trimble качественное и количественное развитие партнерской сети и быстрое увеличение числа пользователей в самых различных сегментах рынка и отраслях. Trimble, со своей стороны, приложит все усилия, чтобы это сотрудничество стало успешным», – отметил Виталий Ананьев, региональный менеджер Trimble.