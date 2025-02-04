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PVH Corp Calvin Klein



04.02.2025 В ответ на американские санкции Китай начал расследование против Google 1
21.02.2024 Ozon запустил новый раздел проверенных брендов — Ozon Fashion 1
28.10.2022 CDEK.Shopping запустила доставку продукции H&M в Россию 1
26.10.2022 Сервис по заказу товаров из-за рубежа CDEK Forward заработал в Казахстане 1
14.10.2022 CDEK.Shopping запустил доставку Zara и Uniqlo 1
22.09.2021 В европейских магазинах одежды установят умные экраны с российским ПО 1
12.05.2021 Lamoda ускорила рост бизнеса в 1 квартале 2021 года 1
25.08.2014 Google купил дизайнерскую компанию для своего «секретного отдела» 1
14.08.2014 Эквайринговый оборот «Северо-Западного банка Сбербанка» в первом полугодии 2014 г. превысил 95 млрд руб. 1
29.08.2011 "Гринпис" обнаружил в одежде знаменитых брендов следы токсинов 1
29.03.2011 eBay заплатит $2,4 млрд, чтобы стать магазином, а не аукционом 1
23.12.2010 В Рунете запустили виртуальную примерочную - BeMyDress.ru 1
12.08.2008 23 октября в Москве откроется Саммит Retail Technologies 2008 1
04.04.2007 DocsVision внедрят в ООО «Фирма Энроф» 1
22.03.2007 Calvin Klein занялся виртуальной парфюмерией 1
27.01.2006 Киберсквоттеров наказывают все чаще 1
16.07.2001 Бутики вновь возвращаются в Сеть 1
08.11.2000 Ralph Lauren откроет свой сайт 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

PVH Corp и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10272 2
Apple Inc 12115 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2054 2
Sony 6548 2
HP - Hewlett-Packard 3625 2
Dell EMC 5032 1
Amazon Inc - Amazon.com 3002 1
Microsoft Corporation 24643 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Logitech 421 1
PayPal 654 1
Fitbit 57 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
Addreality - Эддреалити 45 1
Syntellect - Синтеллект 80 1
Google LLC 11796 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
Sonos 26 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Polaroid 66 1
X Development LLC - Google X - Alphabet X - The Moonshot Factory 34 1
Lenovo EMC - Iomega 175 1
Linden Lab 34 1
WonderStore - Wonder Store 1 1
Adidas - Адидас 160 7
Nike 185 4
Uniqlo 10 4
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 3
H&M 21 3
MEXX 10 3
LEGO 244 2
Miele - Миле 134 2
Dyson 122 2
Hugo Boss 8 2
Lacoste - Лакост 9 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7341 1
eBay Inc 1621 1
The North Face 5 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
Евросеть 1404 1
Renault Groupe 159 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1343 1
Walt Disney Company 622 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
BNS Group - БНС Групп - Мехх и Calvin Klein 7 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
Zasport 4 1
GFG - Global Fashion Group 7 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 27 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 128 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
Puma - Пума 46 1
Diesel 11 1
Gucci - Дом моды Гуччи 33 1
Macy's, Inc - Federated Department Stores 10 1
Prada 54 1
Geox 4 1
Parkwood Entertainment - Ivy Park 2 1
Mattel 32 1
Furla - Фурла Рус 4 1
Juventus Football Club - Ювентус 11 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Greenpeace - Гринпис 128 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12052 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2252 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3018 2
Аксессуары 3887 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8577 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13513 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7311 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8477 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11082 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24200 1
Умные платформы 1689 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2956 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14410 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5041 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30797 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12556 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4873 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12548 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2309 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7602 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4760 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7601 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1534 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1538 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11977 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 659 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5058 1
Индустрия красоты - Товары для красоты и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 172 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2002 1
DNS - Cybersquatting - Киберсквоттинг 40 1
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 499 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4415 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 28 2
Microsoft Skype 2067 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Mozilla Gecko - браузерный движок 66 1
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 122 1
Addreality Box 5 1
СДЭК - CDEK Forward 4 1
Google Loon 11 1
Linden Lab - Second Life - Linden Dollars 4 1
Пивоваров Дмитрий 5 2
Аитов Тимур 197 1
Calmes Jere - Джери Калмис 15 1
Курдюков Дмитрий 20 1
Галеев Сергей 32 1
Штернлиб Теймур 27 1
Левин Борис 55 1
Альтовский Евгений 42 1
Днепровская Екатерина 2 1
Николаев Игорь 2 1
Помочилин Игорь 2 1
Teller Astro - Теллер Астро 2 1
Ross Ivy - Росс Айви 4 1
Saridakis Chris - Саридакис Крис 1 1
Гаврилова Анна 1 1
Краевски Збигнев 2 1
Donahoe John - Донахью Джон 31 1
Garry Francis - Гарри Фрэнсис 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 10
Европа 21784 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43283 4
Италия - Итальянская Республика 4355 4
Испания - Королевство 3711 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52162 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14207 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17426 2
Польша - Республика 1963 2
Германия - Федеративная Республика 12694 2
Франция - Французская Республика 7854 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13326 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17070 1
Казахстан - Республика 5540 1
Азия - Азиатский регион 5543 1
Япония 13294 1
Швеция - Королевство 3620 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3528 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2491 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14129 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1961 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3337 1
США - Калифорния 4631 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 995 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1366 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1142 1
Малайзия 865 1
Филиппины - Республика 565 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3100 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 1
Колумбия - Республика 529 1
США - Флорида 767 1
Тувалу 14 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1654 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24158 5
Fashion industry - Индустрия моды 239 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6988 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48121 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5765 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2258 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 902 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 599 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6934 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4009 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3492 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5740 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5774 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6960 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10964 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5015 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8698 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2314 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5535 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives 89 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8648 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4663 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 297 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5430 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1064 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 933 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10969 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13552 1
Английский язык 6641 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6711 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5372 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1948 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2483 1
UDRP - Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - Единая политика разрешения доменных споров, внесудебная процедура и политика разрешения споров, касающихся доменных имён 18 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 141 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 421 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 381 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 297 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 307 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1280 1
NBC News 182 1
Vnunet 224 1
Mercury Center 309 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8139 1
Forrester Research 821 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 1
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна 15 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 167720.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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