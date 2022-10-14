CDEK.Shopping запустил доставку Zara и Uniqlo

Платформа для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping запустила доставку одежды испанского бренда Zara и японского Uniqlo.

На сайте представлена женская и мужская одежда этих брендов. Пока на витрине размещено более 2000 товарных наименований Zara и более 1500 — Uniqlo. Shopping доставляет Zara из Испании, Uniqlo — из Польши. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Кроме Zara и Uniqlo на сайте представлена одежда брендов Tommy Hilfiger, Esprit, Calvin Klein, Armani Exchange, Levi's, Nike, Adidas. На платформе также можно заказать около 1500 товарных наименований спортивной обуви Nike, Adidas, New Balance, Asics и др.

CDEK.Shopping принимает к оплате российские банковские карты, в том числе платежной системы «Мир».

По состоянию на 14 октября 2022 г. на платформе доступна к заказу продукция брендов Apple, Samsung, Asus, Sony, Dyson, Lego, Miele и др. На данный момент почти две трети оборота CDEK.Shopping составляет электроника, а одежда и обувь — всего 10%. Доля товаров сегмента «фэшн» в обороте платформы будет расти по мере расширения ассортимента.

«Брендовая одежда и обувь среднего ценового сегмента — самые востребованные категории в доставке из-за рубежа. Мы откроем россиянам доступ к новым коллекциям популярных брендов по привлекательным ценам», — сказал управляющий директор CDEK.Shopping Дмитрий Пивоваров.

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CDEK.Shopping доставляет товары фэшн-сегмента из Испании, Италии, Польши и других стран. Средний срок доставки товаров из Европы — 30 дней. Компания рассчитывает оптимизировать логистические маршруты и сократить сроки доставки до 14 дней.

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CDEK.Shopping — это платформа для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа. Международный логистический оператор СДЭК запустил сервис в мае 2022 г. CDEK.Shopping помогает заказать товары из-за рубежа по принципу «все включено»: клиент выбирает товары на онлайн-витрине, оформляет и оплачивает заказ, а выкуп товара, таможенное оформление и логистику компания берет на себя. Доставка включена в стоимость товара, указанную на сайте. Заказ на платформе CDEK.Shopping можно оплатить российской банковской картой.