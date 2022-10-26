Сервис по заказу товаров из-за рубежа CDEK Forward заработал в Казахстане

CDEK Forward перестроил свои маршруты доставки из США и Великобритании в Россию и теперь уже в Казахстан. Это позволило избежать перебоев в доставке, и теперь жителям Казахстана, как и россиянам, доступен безграничный шопинг в зарубежных интернет-магазинах.

Доставка в Казахстан доступна из пяти стран: США, Германии, Италии, Испании и Франции. По данным CDEK Forward, жители Казахстана больше всего предпочитают шоппинг в интернет-магазинах США, Германии и Италии.

Цены на товары на оригинальных сайтах значительно ниже, чем на маркетплейсах Казахстана. Даже с учетом доставки конечная стоимость приятно удивит.

Так, куртка бренда Miss Sixty обойдется в 110 тыс. тенге вместо 174 тыс. (разница составляет более 36%), а сумка Furla – в 145 тыс. тенге вместе 247 тыс. (41%). Экономия на сумку ESTELLE бренда Сoccinelle из новой коллекции составит 30%. На официальном сайте бренда ее стоимость составляет около 129 тыс. тенге против 186 тыс. на местном маркетплейсе. Кроссовки GEOX, заказанные с официального сайта, обойдутся в 21 тыс. тенге. Ровно столько же составит экономия, так как заказывая этот же товар в Казахстане, клиент заплатит 47 тыс. тенге. Не менее приятные цены теперь доступны на детские товары. Так, подвеска для кроватки малыша бренда Chicco при заказе напрямую из Италии обойдется в 14 тыс. тенге вместо 30 тыс. при заказе на местном сайте.

Также с помощью сервиса CDEK Forward можно заказать на зарубежных онлайн-площадках то, что недоступно жителям Казахстана. Среди таких товаров – одежда итальянского бренда Intimissimi. Так, лонгслив обойдется в 9176 руб., а куртка американского бренда Noize в 42 тыс. тенге. Флисовая кофта North Face обойдется в 13831 тенге при заказе из Германии, футболка Hugo – в 18418 тенге, а бьютибокс Lookfantastic – 45643 тенге.

За 9 месяцев 2022 г. с помощью CDEK Forward было заказано 609788 товаров общим весом 242309 кг. В марте-сентябре, в частности, число заказов превысило 113000.

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Самыми активными пользователи CDEK Forward ожидаемо стали москвичи, которые заказали 91 292 товара. Жители Санкт-Петербурга оформили заказ на 50821 товар. Тройку лидеров замыкает Краснодар – 38 130 товаров.

Самый популярный бренд – Calvin Klein (53921 заказанных товаров), на втором месте – Tommy Hilfiger (48325). Чуть менее популярный, но не менее востребованный в России – бренд Michael Kors, из линейки которого российские потребители заказали 31668 товаров.

Если говорить про типы товаров, то больше всего заказывали БАДы (59401), футболки (29197), сумки (24775), кроссовки (18975), свитшоты (16302), трусы (6627), куртки (6472), платья (5764), кеды (5758), штаны/джинсы (5683).