Получите все материалы CNews по ключевому слову
DNS Cybersquatting Киберсквоттинг недобросовестная регистрация доменного имени
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|20.04.2016
|
Киберсквоттеры «охотятся» на сайты международных брендов в зоне .РУС
кириллической доменной зоне верхнего уровня .РУС регистраторы отмечают повышенный интерес к сайтам международных брендов со стороны киберсквоттеров. Об этом CNews сообщили в компании «Русские Имена». Киберсквоттинг — это покупка потенциально перспективных доменов с целью дальнейшей перепродажи, в первую очередь, владельцам брендов. В частности, регистраторами были отменены фейк-заявки на са
|26.10.2007
|
Сотрудники ICANN промышляют киберсквоттингом?
Корпорация по присвоению имен и номеров в интернете (ICANN) вчера, 25 октября, объявила о начале внутреннего расследования с целью выявления сотрудников, которые занимаются киберсквоттингом. Как сообщает АР, несколько крупных компаний-регистраторов доменов заявили об участившихся случаях различных нарушений со стороны отдельных сотрудников ICANN, не называя их име
|10.10.2007
|
Киберсквоттинг набирает обороты в Азии
нии IP Mirror, которая занимается регистрацией доменных имен, из-за низкой цены на доменные имена в китайской зоне «.cn» она становится популярной среди киберсквоттеров. Особенно сильно распространен киберсквоттинг в таких зонах, как вышеупомянутая «.cn» Китая, «.in» Индии, а также «.kr» Южной Кореи, сообщает АР. «Киберсквоттинг всегда был общемировой тенденцией и сейчас набирает поп
|28.03.2006
|
Киберсквоттеры ищут таланты
Захватчики доменных имен — киберсквоттеры, предлагающие знаменитостям и компаниям домены с их именами за огромные деньги, начали применять новую тактику. Они покупают имена до того, как талантливый человек станет знамени
|03.09.2004
|
Киберсквоттинг: законы России неоднозначны
На сегодняшний день российским законодательством не определено понятие «киберсквоттинг». По сути, киберсквоттеры — это лица (как физические, так и юридические),
|25.06.2003
|
Киберсквоттеры удерживают имя yukossibneft
На имени еще не созданной компании "ЮкосСибнефть" уже пытаются заработать киберсквоттеры. Домены yukossibneft в зонах .ru и .com зарегистрированы лицами, не имеющими к новой компании никакого отношения. Российские нефтяные компании ЮКОС и "Сибнефть" объявили о слияни
|17.07.2001
|Киберсквоттер украл имя Tour de France
DNS и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8660 7
|Forrester Research 837 1
|Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
|Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.