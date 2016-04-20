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DNS Cybersquatting Киберсквоттинг недобросовестная регистрация доменного имени

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.04.2016 Киберсквоттеры «охотятся» на сайты международных брендов в зоне .РУС

кириллической доменной зоне верхнего уровня .РУС регистраторы отмечают повышенный интерес к сайтам международных брендов со стороны киберсквоттеров. Об этом CNews сообщили в компании «Русские Имена». Киберсквоттинг — это покупка потенциально перспективных доменов с целью дальнейшей перепродажи, в первую очередь, владельцам брендов. В частности, регистраторами были отменены фейк-заявки на са
26.10.2007 Сотрудники ICANN промышляют киберсквоттингом?

Корпорация по присвоению имен и номеров в интернете (ICANN) вчера, 25 октября, объявила о начале внутреннего расследования с целью выявления сотрудников, которые занимаются киберсквоттингом. Как сообщает АР, несколько крупных компаний-регистраторов доменов заявили об участившихся случаях различных нарушений со стороны отдельных сотрудников ICANN, не называя их име
10.10.2007 Киберсквоттинг набирает обороты в Азии

нии IP Mirror, которая занимается регистрацией доменных имен, из-за низкой цены на доменные имена в китайской зоне «.cn» она становится популярной среди киберсквоттеров. Особенно сильно распространен киберсквоттинг в таких зонах, как вышеупомянутая «.cn» Китая, «.in» Индии, а также «.kr» Южной Кореи, сообщает АР. «Киберсквоттинг всегда был общемировой тенденцией и сейчас набирает поп
28.03.2006 Киберсквоттеры ищут таланты

Захватчики доменных имен — киберсквоттеры, предлагающие знаменитостям и компаниям домены с их именами за огромные деньги, начали применять новую тактику. Они покупают имена до того, как талантливый человек станет знамени
03.09.2004 Киберсквоттинг: законы России неоднозначны

На сегодняшний день российским законодательством не определено понятие «киберсквоттинг». По сути, киберсквоттеры — это лица (как физические, так и юридические),
25.06.2003 Киберсквоттеры удерживают имя yukossibneft

На имени еще не созданной компании "ЮкосСибнефть" уже пытаются заработать киберсквоттеры. Домены yukossibneft в зонах .ru и .com зарегистрированы лицами, не имеющими к новой компании никакого отношения. Российские нефтяные компании ЮКОС и "Сибнефть" объявили о слияни
17.07.2001 Киберсквоттер украл имя Tour de France

Публикаций - 71, упоминаний - 75

DNS и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 521 13
Microsoft Corporation 25846 8
Yandex - Яндекс 9326 4
Google LLC 12766 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 95 3
Madster - Aimster 22 2
Ростелеком 11023 2
Google Russia - Гугл Россия 227 2
IBM - International Business Machines Corp 9717 2
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 390 2
Yahoo! 3729 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 75 2
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 2
Register.com 42 2
DLA Piper Rudnick Gray Cary 7 1
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 114 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
NetApp - Network Appliance 668 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 958 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5706 1
Dell EMC 5204 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
Intel Corporation 12861 1
HP Inc. 5907 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 389 1
Oracle Corporation 7099 1
Новые облачные технологии (НОТ) 493 1
Microsoft Corporation - GitHub 1094 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
VK - Mail.ru Group 3613 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9545 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 133 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5033 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 390 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 84 1
Adobe Systems 1603 1
NVision Group - Энвижн Груп 700 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
eBay Inc 1642 3
Лесные дали - пансионат 19 2
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 2
Sony Music Entertainment 161 2
WMG - Warner Music Group 210 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 2
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 22 2
Hugo Boss 9 1
Аэропорты регионов УК 24 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Разумный интернет - Фонд поддержки сетевых инициатив 11 1
Познавательная книга плюс ИД 4 1
Роснефть НК - БФГ - БайкалФинансГруп 1 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Juventus Football Club - Ювентус 11 1
Parex Banka - Parexbank 6 1
PVH Corp - Calvin Klein 19 1
ФЭП - Фонд эффективной политики 21 1
Ralph Lauren 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8982 1
Walmart - Wal-Mart Stores 407 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3159 1
Adidas - Адидас 170 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 925 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1162 1
Альфа-Банк 1987 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1954 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2794 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 229 1
Volkswagen Group - VW 311 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Renault Groupe 166 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 515 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 300 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Walt Disney Company 648 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 188 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 10
Судебная власть - Judicial power 2521 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3715 5
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 594 5
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 5
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 283 5
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1192 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13833 2
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1177 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5462 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 556 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1215 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 217 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3678 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3596 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5738 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6662 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 350 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 83 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1902 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 431 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
ВАС РФ - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 345 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1070 28
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 5
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 260 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
ЛДПР 116 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 132 1
IFPI - International Federation of Pirate Interests - Международная федерация по интересам пиратов 3 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5880 61
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10003 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35589 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13755 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6607 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33793 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11907 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1332 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18222 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14079 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3256 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4500 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8736 4
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1774 4
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3260 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13250 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6775 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3218 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2691 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9633 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14384 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13787 3
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 300 3
Data monetization - Монетизация данных 1984 3
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9682 2
Голландский аукцион - Dutch auction 21 2
HRM - Расчет отпуска 919 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3426 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4480 2
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10126 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 2010 2
Clone - Клонирование 548 2
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы - ИВНС - инфраструктура для высоконагруженных информационных систем 278 2
Часы - Watch 1069 1
Автоответчик - Answering machine 216 1
Website Redirect (301) - редирект 38 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1060 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 894 2
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 137 2
Google AdSense 124 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 426 2
FreePik 1876 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Видео онлайн 3 1
Почта России - Киберпочта 28 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 932 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 633 1
Google Android 15325 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 107 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1676 1
Microsoft Windows 16975 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6360 1
Oracle Java - язык программирования 3488 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 683 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1806 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5819 1
Google - Gmail 1026 1
Opera Browser - Браузер 1057 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 918 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 386 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 143 1
OpenSSH - Open Secure Shell 41 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 118 1
Google Blogger - Google BlogSpot 130 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
MP3.com 130 1
Procter&Gamble - Gillette 38 1
ICANN NAF - National Arbitration Forum - Национальный арбитражный форум 11 1
Воробьев Андрей 202 5
Наумов Виктор 126 5
Garry Francis - Гарри Фрэнсис 4 3
Панков Александр 83 3
Корзун Никита 21 3
Гледенов Денис 4 2
Deep Johnny - Дип Джонни 7 2
Путин Владимир 3466 2
Аитов Тимур 197 2
Плуготаренко Сергей 89 2
Якушев Михаил 50 2
Карпов Сергей 57 2
Tkach Vita - Ткач Вита 2 2
Cerf Vint - Серф Винт 36 2
Созонов Алексей 15 2
Кузовкин Алексей 155 2
Клюсова Ирина 2 2
Спиридонов Максим 13 2
Альтовский Евгений 42 2
Твердынин Марк 19 2
Гледенов Роберт 11 2
Каредин Андрей 1 1
Прокудин Сергей 15 1
Гросс-Днепров Павел 1 1
Thrush Peter Dengate - Труш Питер Денгэйт 3 1
Воробьев Константин 2 1
Ефимов Вячеслав 3 1
Cochoy Florence - Кошуа Флоранс 1 1
Перегудов Александр 1 1
Гриценко Юрий 1 1
Шабашов Данила 1 1
Трофимова Алина 1 1
Zuccarini John - Зуккарини Джон 3 1
Касенова Мадина 1 1
Lam Janna - Лэм Жанна 1 1
Старженецкий Владислав 1 1
Berkis-Bergs Martins - Беркис-Бергс Мартинш 5 1
Hammerton Denny - Хаммертон Денни 1 1
Hendrix Jimi - Хендрикс Джимми 8 1
Мамонтов Владимир 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 167751 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54991 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47929 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19699 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19306 5
Казахстан - Республика 6089 5
Беларусь - Белоруссия 6334 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1378 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1427 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2619 4
Франция - Французская Республика 8195 4
Украина 7947 4
Узбекистан - Республика 2030 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1120 4
Латвия - Латвийская Республика 838 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13852 3
Южная Корея - Республика 7088 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8649 3
Нидерланды 3765 3
Иран - Исламская Республика Иран 1161 3
Молдавия - Республика Молдова 741 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4221 2
Европа 25016 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3155 2
США - Нью-Йорк 3188 2
Саудовская Аравия - Королевство 674 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1785 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 2
Ирак - Республика 710 2
Испания - Канарские острова - Канарский архипелаг 45 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1273 1
Земля - планета Солнечной системы 10896 1
Азия - Азиатский регион 5946 1
Япония 13843 1
Сингапур - Республика 1959 1
Индия - Bharat 5898 1
Америка - Американский регион 2208 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3494 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4524 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58234 15
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8943 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27545 14
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3809 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8304 13
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3896 13
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5146 9
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2178 7
Английский язык 7059 7
UDRP - Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - Единая политика разрешения доменных споров, внесудебная процедура и политика разрешения споров, касающихся доменных имён 18 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11738 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53900 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8897 5
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1831 3
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 131 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2316 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3129 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1711 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1925 2
Спорт - Футбол - Football - Soccer 780 2
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 479 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5892 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12402 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4655 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5830 2
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