Киберсквоттеры «охотятся» на сайты международных брендов в зоне .РУС кириллической доменной зоне верхнего уровня .РУС регистраторы отмечают повышенный интерес к сайтам международных брендов со стороны киберсквоттеров. Об этом CNews сообщили в компании «Русские Имена». Киберсквоттинг — это покупка потенциально перспективных доменов с целью дальнейшей перепродажи, в первую очередь, владельцам брендов. В частности, регистраторами были отменены фейк-заявки на са

Сотрудники ICANN промышляют киберсквоттингом? Корпорация по присвоению имен и номеров в интернете (ICANN) вчера, 25 октября, объявила о начале внутреннего расследования с целью выявления сотрудников, которые занимаются киберсквоттингом. Как сообщает АР, несколько крупных компаний-регистраторов доменов заявили об участившихся случаях различных нарушений со стороны отдельных сотрудников ICANN, не называя их име

Киберсквоттинг набирает обороты в Азии нии IP Mirror, которая занимается регистрацией доменных имен, из-за низкой цены на доменные имена в китайской зоне «.cn» она становится популярной среди киберсквоттеров. Особенно сильно распространен киберсквоттинг в таких зонах, как вышеупомянутая «.cn» Китая, «.in» Индии, а также «.kr» Южной Кореи, сообщает АР. «Киберсквоттинг всегда был общемировой тенденцией и сейчас набирает поп

Киберсквоттеры ищут таланты Захватчики доменных имен — киберсквоттеры, предлагающие знаменитостям и компаниям домены с их именами за огромные деньги, начали применять новую тактику. Они покупают имена до того, как талантливый человек станет знамени

Киберсквоттинг: законы России неоднозначны На сегодняшний день российским законодательством не определено понятие «киберсквоттинг». По сути, киберсквоттеры — это лица (как физические, так и юридические),