Lamoda ускорила рост бизнеса в 1 квартале 2021 года

Вслед за объявлением финансовых и операционных результатов Global Fashion Group (GFG), входящая в GFG Lamoda – ведущая в России и СНГ платформа по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, – раскрывает ключевые результаты за 1 квартал 2021 года.

В отчетном периоде все основные финансовые показатели Lamoda продемонстрировали устойчивый рост. Чистый оборот (NMV) в 1 квартале 2021 года увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 14,7 млрд рублей.

Валовая прибыль в 1 квартале выросла на 34,5% – до 4,2 млрд рублей.

Число активных пользователей платформы по итогам 1 квартала составило 3,7 млн человек, что на 21% больше, чем годом ранее.

Основными драйверами роста бизнеса Lamoda в 1 квартале стали развитие fashion-маркетплейса, а также расширение ассортимента, что способствовало увеличению числа пользователей. Одновременно со значительным ростом числа клиентов, Lamoda увеличила чистый оборот на одного клиента на 12%.

Все больше брендов предпочитают взаимодействовать с покупателями в формате маркетплейса: чистый оборот в этой бизнес-модели на всех рынках присутствия GFG в совокупности вырос на 98,5%, а доля маркетплейса в обороте GFG достигла 35,9%.

«Наши сильные операционные и финансовые результаты доказывают привлекательность для клиентов нашей стратегии, ориентированной на fashion. Создание уникального ассортимента – одна из наших ключевых задач и важный дифференциатор. Мы привлекаем на нашу платформу самые интересные fashion и lifestyle бренды, которые обладают яркой индивидуальностью, формируют тенденции в мире моды и ведут за собой покупателей. Многие из этих брендов в этом году создали уникальные вещи и целые коллекции к 10-летию Lamoda – такие товары представлены только у нас», – прокомментировал Джери Калмис, СЕО Lamoda.

В честь 10-летия Lamoda в этом году десятки популярных брендов мирового уровня представили на платформе лимитированные капсульные коллекции и отдельные эксклюзивные товары, выполненные в фирменных цветах компании. Среди марок, выпустивших юбилейные коллекции, такие мировые гиганты, как Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Hugo, Polo Ralph Lauren, Iceberg, Aeronautica Militare, Coccinelle, Ray-Ban®, Polaroid, Hershel и другие. Ассортимент праздничного раздела охватывает женские и мужские категории и будет пополняться на протяжении всего года.

В 1 квартале 2021 года одними из основных драйверов роста оставались премиальные бренды, товары для красоты и спортивные товары.

Lamoda продолжила расширять линейку премиальных брендов – в ассортименте премиальных товаров появились такие марки, как Heron Preston, P.A.R.O.S.H., Emme Marella, 7 For All Mankind, Tissot, Certina, Linda Farrow и другие. Кроме того, чистый оборот в категории детской одежды премиальных брендов в отчетном периоде показал рост более чем в 2,5 раза.

Клиенты Lamoda в 1 квартале продолжали активно покупать товары для красоты. Активнее всего росли продажи мужской косметики (+166%) и детской косметики (+142%). В течение квартала к Lamoda присоединились более 30 популярных косметических брендов – Moresque, Maison Rebatchi, Shik Cosmetics, Laboratorium и другие.

Чистый оборот в сегменте спортивных товаров в отчетном квартале также значительно вырос. Lamoda продолжила сотрудничество с Adidas x Ivy Park и представила клиентам доступ к лимитированной коллекции Icy Park.

Рост бизнеса Lamoda на протяжении 1 квартала сопровождался повышением качества обслуживания клиентов. За счет постепенного расширения фулфилмент-мощностей объем обрабатываемых за неделю товаров достиг 3 млн.

Торговые представители Lamoda проехали около 10,8 млн километров, и 96% заказов было доставлено вовремя (включая заказы с доставкой день в день и в 15-минутный интервал). Также в 1 квартале были заложены основы для дальнейшего расширения собственной сети доставки Lamoda.

В рамках глобальной стратегии устойчивого развития GFG «People and Planet Positive Agenda», Lamoda укрепила свои позиции в качестве эксперта в области экологичных, этичных и благотворительных товаров в России и СНГ. Запущенный в Черную пятницу 2020 года специальный раздел Lamoda Planet показал существенный рост. В 14 раз вырос просмотр таких товаров, более двух миллионов раз пользователи Lamoda добавляли их в избранное. С момента запуска проекта россияне купили экотоваров более чем на 400 миллионов рублей. Покупателям доступно около 3,5 тысяч экологичных, этичных и благотворительных товаров, ассортимент постоянно обновляется.

В частности, клиенты активно покупали товары от благотворительных фондов, размещенные в разделе «Хочу помочь». В первом квартале на Lamoda разместили свои товары такие крупные фонды как «Дом с маяком» и Фонд Дикой Природы WWF. Всего на Lamoda представлено более ста товаров от благотворительных фондов.

Яркими коллаборациями, представленными на Lamoda в этом квартале, стали благотворительная линейка одежды и аксессуаров, выпущенная брендом Zasport совместно с Уcачевским рынком в пользу хосписа «Дом с маяком», а также совместный проект с брендом adidas Originals. В рамках проекта Lamoda со спортивным брендом двадцать студентов Британской высшей школы дизайна составили актуальные весенние образы с кроссовками Stan Smith из переработанных материалов - они сочетали их с вещами из раздела Lamoda Planet.

Lamoda продолжает программу по сбору одежды для передачи ее на благотворительность и в переработку. Теперь пожертвовать одежду можно не только в пунктах выдачи заказов Lamoda в Москве, но и в Уфе. Контейнер был установлен по адресу пр-кт Октября, 110. Благодаря установке таких контейнеров Lamoda удалось собрать в первом квартале более 13,6 тонн одежды. Партнером Lamoda выступает благотворительный фонд «Второе дыхание». С 2019 года Lamoda поддерживает фонд, всего за время сотрудничества Lamoda и фонду «Второе дыхание» удалось дать вторую жизнь более 113 000 единиц одежды и обуви.