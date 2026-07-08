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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сиземин Антон

СОБЫТИЯ


08.07.2026 «М.Видео» запустила продажи парфюмерии из-за рубежа по модели трансграничной торговли 1
04.05.2023 «Сбермегамаркет» открыл новые инструменты аналитики для продавцов 1
04.10.2022 «Сбермегамаркет» отмечает рост интереса подключения продавцов к площадке в 2,5 раза 1
08.09.2022 Fix Price подключился к маркетплейсу «Сбермегамаркет» 1
17.05.2022 «Сберлогистика» запускает склад в Новосибирске под объемы продаж «Сбермегамаркета» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Сиземин Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 200 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8766 1
Сбер - СберЛогистика 74 1
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 110 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3176 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13525 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13784 1
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 128 1
Аксессуары 4252 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2871 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26576 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64399 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8172 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12833 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8547 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 215 1
Смирнова Виктория 5 1
Зайцева Мария 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 164900 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47349 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19414 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2034 2
Россия - СФО - Новосибирск 4847 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4460 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1762 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1071 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1424 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2513 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8503 1
Россия - УФО - Свердловская область 1924 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1699 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2831 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2242 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1057 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 747 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27083 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8840 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5533 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1910 2
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 195 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6125 2
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 371 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1554 2
Fashion industry - Индустрия моды 362 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 161 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2258 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5086 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1123 1
Торговля - FMCG&Retail - Зоотовары 70 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 343 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5872 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8033 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1760 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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