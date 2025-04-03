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Зайцева Мария



03.04.2025 Сервис «Средние ставки» от ATI.SU поможет Wildberries в развитии направления коммерческих грузоперевозок 1
18.11.2022 «Сберлогистика» установила первый постамат в МФЦ Мурманска 1
24.08.2022 Постаматами «Сберлогистики» оборудовали МФЦ Воронежа 1
17.05.2022 «Сберлогистика» запускает склад в Новосибирске под объемы продаж «Сбермегамаркета» 1
25.03.2021 «Детский мир» запускает доставку через сервис «Сберлогистика» 1
26.05.2020 AliExpress Россия и «Сберлогистика» вводят новые способы доставки заказов 1
26.03.2018 DPD запустила онлайн-сервис доставки крупногабаритных грузов для e-commerce 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Зайцева Мария и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберЛогистика 63 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7463 4
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 164 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 122 1
Детский мир - Зоозавр - Zoozavr 14 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 1
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 113 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12211 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67690 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8573 2
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 354 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7815 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7227 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 236 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2434 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1025 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6937 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11349 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51777 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2365 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 297 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1445 2
Apple iPhone 6 4862 1
DPD Online Max - сервис доставки крупногабаритных грузов 1 1
Поликарпова Юлия 1 1
Якушкин Евгений 4 1
Сиземин Антон 4 1
Никипелов Александр 2 1
Богдалова Майя 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 146895 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43728 3
Россия - СЗФО - Мурманская область 684 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 597 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 810 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1710 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1529 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4018 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1563 1
Россия - СФО - Новосибирск 4368 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17632 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1227 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7130 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24468 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1589 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 714 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5605 2
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 268 2
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 131 2
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 252 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6483 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5962 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2153 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3684 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4952 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48691 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51900 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 726 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1686 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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