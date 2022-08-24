Постаматами «Сберлогистики» оборудовали МФЦ Воронежа

«Сберлогистика» установила постаматы в 15 отделениях многофункциональных центров в Воронеже и разных районах области, чтобы жители получали необходимые документы наиболее быстрым и комфортным способом.

Теперь, приходя в отделение МФЦ, не нужно брать талон в электронную очередь – забрать документ или справку можно в постамате. При оформлении заявки на сайте «Мои документы» нужно выбрать удобный способ получения – через сотрудника или постамат. Чтобы забрать готовые документы в постамате достаточно дождаться SMS-оповещения и подойти в удобное время в отделение МФЦ. Система гарантирует надежное хранение персональных данных, никто не сможет получить доступ к документам, так как открыть ячейку постамата можно только с помощью уникального кода.

Такой процесс позволяет избежать ожидания в очереди и минимизировать контакты с другими людьми. Через постаматы «Сберлогистики» можно получить документы по 29 видам услуг, а у сотрудников освобождается больше времени на общение с посетителями и решение нестандартных вопросов.

«Для компании «Сберлогистика» важно принимать участие в развитии инфраструктуры регионов. Поэтому мы были рады реализовать данный проект с многофункциональными центрами Воронежа. Доступный и качественный сервис, близость и удобство для пользователей – главные приоритеты в нашей работе. Надеемся, что в ближайшее время сотрудничество будет расширяться и количество услуг, доступных для получения через постаматы, будет расти», – сказала Мария Зайцева, заместитель генерального директора по коммерции компании «Сберлогистика».

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«Сегодня мы сделали еще один шаг на пути к цифровизации. Выписка из ЕГРН, справка об отсутствии судимости, удостоверение многодетной семьи, свидетельство ИНН – эти и другие документы теперь выдаются в многофункциональных центрах с помощью постаматов. Автоматизированные терминалы позволяют гражданам получать результаты предоставления услуг быстро, без предварительной записи и личного обращения к специалисту окна обслуживания. Экономия времени, отсутствие ожидания в очереди, возможность получения готовых документов в удобное время – преимущества использования постаматов очевидны. Уверена, что новый сервис оптимизирует работу многофункциональных центров и станет популярным у заявителей», – отметила директор автономного учреждения Воронежской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Майя Богдалова.