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Богдалова Майя

СОБЫТИЯ


20.08.2026 Жители Воронежской области могут записаться в МФЦ через «Госуслуги» 1
29.08.2022 «БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Воронежской области 1
24.08.2022 Постаматами «Сберлогистики» оборудовали МФЦ Воронежа 1
31.05.2022 «Сберкорус» внедрил цифрового помощника для сотрудников МФЦ в пяти регионах. Очереди уменьшились на 18%-38% 1
29.11.2007 «Электронный гражданин» посадит пенсионеров за компьютер 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Богдалова Майя и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 405 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8883 1
Сбер - СберЛогистика 74 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1601 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13912 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 368 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26367 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54068 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3145 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9508 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13960 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 354 1
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 130 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5505 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 545 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13995 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9319 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12950 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15461 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28339 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1759 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17005 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36335 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7128 1
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 128 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7935 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2805 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6297 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 321 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - МФЦ-Капелла 18 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - СберРост ИСУ - интеллектуальная система управления сотрудниками 5 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1106 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 79 1
Байгачева Татьяна 3 1
Зайцева Мария 7 1
Лазарева Мария 4 1
Маслова Наталья 7 1
Дьякова Елена 1 1
Берзин Вячеслав 3 1
Рейман Леонид 1066 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 960 4
Россия - РФ - Российская федерация 166647 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 656 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 554 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - ЦФО - Курская область 757 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2300 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1727 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 678 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 634 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1412 1
Россия - ПФО - Пензенская область 643 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57831 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2331 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10904 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33843 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4437 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5790 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 263 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466256, в очереди разбора - 724661.
Создано именных указателей - 199873.
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