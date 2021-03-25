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«Детский мир» запускает доставку через сервис «Сберлогистика»

Ритейл Розница Логистика

ГК «Детский мир», мультиформатный оператор розничной торговли детскими товарами, объявила о начале сотрудничества с логистическим сервисом «Сберлогистика», компанией экосистемы «Сбера».

«Детский мир» и «Сберлогистика» заключили соглашение о партнерстве, благодаря которому заказы, оформленные на онлайн-площадке detmir.ru или в мобильном приложении «Детмир», можно будет получить в отделениях «Сбера» и в постаматах «Сберлогистики», расположенных в том числе в зонах 24/7.

«Сберлогистика» обладает собственной инфраструктурой и представляет полный спектр логистических операций от первой до последней мили, включая доставку курьером, в постаматы и пункты выдачи заказов. Общая география доставки включает 26 тыс. населенных пунктов. Всего у компании по всей России около 13 тыс. точек выдачи.

При оформлении заказа в интернет-магазине «Детского мира» необходимо выбрать подходящий способ доставки: в пункт выдачи или постамат «Сберлогистики». Стоимость доставки составит 99 руб., при заказе на сумму от 1,9 тыс. руб. – бесплатная доставка.

«Пункты выдачи заказов и постаматы пользуются повышенной популярностью у покупателей по всей стране. Мы продолжаем активно развивать сеть ПВЗ и постаматов: благодаря сотрудничеству со «Сберлогистикой» количество наших партнерских ПВЗ на первом этапе увеличится почти на 20%. На данный момент существует целый ряд способов получения покупок, оформленных на онлайн-витрине detmir.ru и в нашем мобильном приложении: в розничном магазине "Детский мир" и "Зоозавр", в "ПВЗ Детмир" и в партнерских пунктах выдачи и постаматах, а также действует услуга курьерской доставки до двери. Мы искренне рады нашему взаимному партнерству со «Сберлогистикой» и уверены в востребованности нового сервиса у клиентов по всей стране», – сказала Юлия Поликарпова, начальник управления по внешним коммуникациям ГК «Детский мир».

«Мы очень рады сотрудничеству с такой крупной сетью как "Детский мир". Основная задача нашей компании – организовать быструю и комфортную доставку заказов клиентам. Пункты выдачи посылок расположены в отделениях "Сбера", а постаматы установлены в том числе в круглосуточных зонах работы отделений, что дает возможность клиенту забрать свою посылку в любое удобное время. В настоящее время мы доставляем заказы нашего партнера по Москве. В будущем планируем масштабировать и в другие регионы», – отметила заместитель генерального директора по коммерции «Сберлогистики» Мария Зайцева.



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