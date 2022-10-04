«Сбермегамаркет» отмечает рост интереса подключения продавцов к площадке в 2,5 раза

На маркетплейсе «Сбермегамаркет» ассортимент по итогам III квартала 2022 г. достиг 10 млн уникальных товаров, увеличившись за три месяца в 2раза. Об этом СNews сообщили представители «Сбермегамаркет». При этом количество подключившихся к площадке предпринимателей в сфере электронной и розничной торговли выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Региональные продавцы стремятся расширить каналы дистрибуции и географию продаж за счет сотрудничества с маркетплейсами и сократить при этом собственные затраты на привлечение и операционную деятельность по заказам.

Более активную заинтересованность к выходу на «Сбермегамаркет» проявляют предприниматели из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской и Новосибирской областей, Краснодарского края. При этом значительный прирост подключения к маркетплейсу наблюдается у продавцов из Кемеровской области (количество активаций увеличилось в 14 раз), Новосибирской области (в 13 раз), Республики Башкортостан (в 12,3 раза), Ростовской (в 11,6 раз) и Калужской (в 10,5 раз) областей.

В ассортименте на маркетплейсе в 4 раза увеличилось количество товаров длительного пользования, в 3,5 раза расширилась продукция бытовой техники и электроники, в 3 раза прирос сегмент fashion (одежда, обувь, аксессуары), FMCG (продукты, детские товары, красота и здоровье, зоотовары и пр.) демонстрирует усиление в 2 раза.

По-прежнему предприниматели чаще подключаются по схеме FBS («Витрина + Доставка»), но доля снизилась с 89% в 3 квартале 2021 года до 53% — в 2022 г. Активнее стали использовать гибридные схемы сотрудничества — доля увеличилась с 0,3% до 4%.

«Рост активности и интереса продавцов к маркетплейсу связан, прежде всего, с устойчивой динамикой развития электронной торговли в России и экспансией "СберМегаМаркета" в регионы. Сейчас в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону действуют крупные фулфилмент-центры, открыто несколько десятков пунктов приема товаров. Ключевым драйвером подключений также является запуск в сентябре 2022 г. проекта по доставке товаров от региональных продавцов во все города присутствия маркетплейса, который мы сейчас активно масштабируем. За три недели с момента старта по этой модели доставлено уже около 1 миллиона заказов, а общее количество посетителей сайта в сентябре превысило 22 млн. Существенно сокращаются сроки доставки клиентам, оптимизируется процесс подключения к, растет частота заказов, география проникновения и с учетом активных маркетинговых мероприятий, снимаются барьеры для первого заказа клиентов и выхода на маркетплейс предпринимателей», — комментирует Антон Сиземин, руководитель отдела продаж маркетплейса «Сбермегамаркет».

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В компании также отмечают, что интерес к площадке наблюдается как среди крупных компаний и лидеров сегментов, так и от индивидуальных предпринимателей и небольших ООО, для которых расширение географии и каналов дистрибуции за счет сотрудничества с маркетплейсом позволяет увеличить объем продаж и сократить при этом собственные затраты на привлечение клиентов и операционную деятельность по заказам.

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Маркетплейс «Сбермегамаркет» — онлайн-площадка, где можно найти более 10 млн товаров более чем от 8 000 магазинов в 20 основных категориях, включая электронную и бытовую технику, товары для дома, одежду, строительство и ремонт, детские товары и др.