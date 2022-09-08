Fix Price подключился к маркетплейсу «Сбермегамаркет»

Fix Price, сеть магазинов низких фиксированных цен, подключилась к маркетплейсу «Сбермегамаркет». В настоящее время к заказу на площадке доступно более 550 наименований товаров сети: канцтовары, бытовая химия, игрушки, косметика, декор, а также продукты с длительным сроком хранения. В ближайшее время ассортимент увеличится до 1300 наименований. Об этом CNews сообщили представители Fix Price

Продажа товаров от Fix Price на «Сбермегамаркет» осуществляется по системе «Закажи и забери»: сформировав заказ на сайте или через мобильное приложение «Сбермегамаркета», покупатель оплачивает и получает его в выбранном магазине сети, доступном для вывоза. Ограничений по сумме заказа нет.

Виктория Смирнова, директор департамента маркетинга: «Пилотный проект по подключению Fix Price к “Сбермегамаркету”, начавшийся в середине июля, прошел успешно, поэтому в августе мы продолжили активно подключать наши магазины к площадке. Таким образом, мы становимся еще ближе к тем нашим покупателям, которые привыкли выбирать товары с экрана компьютера или смартфона. Несмотря на то, что оффлайн по-прежнему остается основным каналом продаж Fix Price, ассортимент наших магазинов будет доступен для заказа и на различных онлайн-площадках».

С момента подключения по итогам августа 2022 г. наиболее популярными категориями среди товаров Fix Price по количеству заказов стали продукты питания, бытовая химия и личная гигиена, а также хозяйственные товары.

По состоянию на начало сентября 2022 г. забрать товары можно из 584 торговых точек, и их количество будет расти. На данный момент к маркетплейсу уже подключены магазины из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также магазины Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Антон Сиземин, руководитель отдела продаж маркетплейса «Сбермегамаркет»: «Все больше ритейл-игроков включают в стратегию развития онлайн-каналы продаж, как свои, так и партнерские. Вывод ассортимента Fix Price на “Сбермегамаркет” по схеме “Закажи и забери”, при которой покупатель бронирует товар в онлайне, а затем забирает в одном из магазинов сети, позволит увеличить покупательский трафик в торговые точки ритейлера. Подобное сращивание онлайна и оффлайна дает эффект синергии, что наглядно показал пилот, который мы провели в июле».

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Доставка ассортимента Fix Price курьером до двери на «Сбермегамаркете» также доступна через «Сбермаркет». Сервис доставляет заказы клиентам из 1700 точек.

Также заказать товары можно в мобильном приложении сети и на сайте Fix Price, где покупателю доступен выбор удобного способа получения заказа ― курьерской доставкой до двери, пункта выдачи или самовывозом из магазинов Fix Price.

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Fix Price – сеть магазинов низких фиксированных цен. Основана в 2007 г. На 30 июня 2022 г. сеть магазинов Fix Price насчитывала 5267 магазинов в России и странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 2000 позиций в примерно 20 товарных категориях. Помимо собственных торговых марок, Fix Price реализует продукцию местных производителей и ведущих мировых брендов. По состоянию на 30 июня 2022 г. компания управляла восемью распределительными центрами и работала в 80 регионах России, а также в шести зарубежных странах. В 2021 г. выручка компании составила 230,5 млрд руб., EBITDA – 44,2 млрд руб., чистая прибыль – 21,4 млрд руб. (в соответствии с МСФО).