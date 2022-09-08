Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Fix Price подключился к маркетплейсу «Сбермегамаркет»

Fix Price, сеть магазинов низких фиксированных цен, подключилась к маркетплейсу «Сбермегамаркет». В настоящее время к заказу на площадке доступно более 550 наименований товаров сети: канцтовары, бытовая химия, игрушки, косметика, декор, а также продукты с длительным сроком хранения. В ближайшее время ассортимент увеличится до 1300 наименований. Об этом CNews сообщили представители Fix Price

Продажа товаров от Fix Price на «Сбермегамаркет» осуществляется по системе «Закажи и забери»: сформировав заказ на сайте или через мобильное приложение «Сбермегамаркета», покупатель оплачивает и получает его в выбранном магазине сети, доступном для вывоза. Ограничений по сумме заказа нет.

Виктория Смирнова, директор департамента маркетинга: «Пилотный проект по подключению Fix Price к “Сбермегамаркету”, начавшийся в середине июля, прошел успешно, поэтому в августе мы продолжили активно подключать наши магазины к площадке. Таким образом, мы становимся еще ближе к тем нашим покупателям, которые привыкли выбирать товары с экрана компьютера или смартфона. Несмотря на то, что оффлайн по-прежнему остается основным каналом продаж Fix Price, ассортимент наших магазинов будет доступен для заказа и на различных онлайн-площадках».

С момента подключения по итогам августа 2022 г. наиболее популярными категориями среди товаров Fix Price по количеству заказов стали продукты питания, бытовая химия и личная гигиена, а также хозяйственные товары.

По состоянию на начало сентября 2022 г. забрать товары можно из 584 торговых точек, и их количество будет расти. На данный момент к маркетплейсу уже подключены магазины из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также магазины Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Антон Сиземин, руководитель отдела продаж маркетплейса «Сбермегамаркет»: «Все больше ритейл-игроков включают в стратегию развития онлайн-каналы продаж, как свои, так и партнерские. Вывод ассортимента Fix Price на “Сбермегамаркет” по схеме “Закажи и забери”, при которой покупатель бронирует товар в онлайне, а затем забирает в одном из магазинов сети, позволит увеличить покупательский трафик в торговые точки ритейлера. Подобное сращивание онлайна и оффлайна дает эффект синергии, что наглядно показал пилот, который мы провели в июле».

Международный салон изобретателей: станет ли Новосибирск новым центром притяжения инноваторов?
Инновации для промышленности

Доставка ассортимента Fix Price курьером до двери на «Сбермегамаркете» также доступна через «Сбермаркет». Сервис доставляет заказы клиентам из 1700 точек.

Также заказать товары можно в мобильном приложении сети и на сайте Fix Price, где покупателю доступен выбор удобного способа получения заказа ― курьерской доставкой до двери, пункта выдачи или самовывозом из магазинов Fix Price.

***

Fix Price – сеть магазинов низких фиксированных цен. Основана в 2007 г. На 30 июня 2022 г. сеть магазинов Fix Price насчитывала 5267 магазинов в России и странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 2000 позиций в примерно 20 товарных категориях. Помимо собственных торговых марок, Fix Price реализует продукцию местных производителей и ведущих мировых брендов. По состоянию на 30 июня 2022 г. компания управляла восемью распределительными центрами и работала в 80 регионах России, а также в шести зарубежных странах. В 2021 г. выручка компании составила 230,5 млрд руб., EBITDA – 44,2 млрд руб., чистая прибыль – 21,4 млрд руб. (в соответствии с МСФО).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Весной 2022 г. Twitter чуть не превратился в настоящий порносайт. Помешали только две вещи

Схвачен глава криптобиржи, укравший $2 млрд у своих клиентов. Ему светят 40000 лет тюрьмы

Владелец Qiwi оценил свое состояние в $188 млн

Хакеры дерзко обчистили склад оружия для игры Counter-Strike на $6 млн

Бесславный конец. Долг в 6 тыс. руб. пионера продаж ПО в Рунете признан «безнадежным»

Техногигант Alibaba за квартал выставил на улицу 10 тыс. человек

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Собираем ребенка в школу: самые легкие повербанки с емкостью от 5000 мАч

Лучшие роботы-пылесосы до 15 000 рублей: хиты продаж

Лучшие 27-дюймовые мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: самые мощные телескопы на Земле и за ее пределами

Выбрано первое растение для выращивания на Марсе

Парящий в воздухе небесный поезд: все дело в супермощных магнитах
Показать еще