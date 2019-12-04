Получите все материалы CNews по ключевому слову
X Development LLC Google X Alphabet X The Moonshot Factory
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
X Development LLC и организации, системы, технологии, персоны:
|Forrester Research 828 1
|IDC - International Data Corporation 4942 1
|Juniper Research 549 1
|S&P 500 561 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400959, в очереди разбора - 732643.
Создано именных указателей - 186024.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.