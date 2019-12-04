Разделы

X Development LLC Google X Alphabet X The Moonshot Factory

X Development LLC - Google X - Alphabet X - The Moonshot Factory

04.12.2019 Сергей Брин и Ларри Пейдж больше не президент и гендиректор Google 1
18.07.2017 «Умные очки» Google Glass восстали из мертвых. Видео 1
10.07.2017 Экс-сотрудница Facebook и Google разрабатывает «шапочку для чтения мыслей» 1
14.12.2016 Google отказалась от разработки беспилотного автомобиля 1
03.03.2016 Председатель правления Google возглавил совет по инновациям Минобороны США 1
14.01.2016 10 самых перспективных патентов Google 1
23.10.2015 Google скупает свои акции на квадратный корень из 26 1
11.08.2015 Google внезапно превратился в собственную дочернюю компанию 1
04.06.2015 Роспуск команды Google Glass продолжается: проект покинул новый топ-менеджер 1
15.05.2015 После провала «умных» очков Google разработает линейку носимой электроники 1
13.04.2015 Инженер из Apple создает в Google революционные аккумуляторы для смартфонов 1
20.03.2015 ИТ-директором Белого дома США стал бывший техдиректор Facebook 1
16.01.2015 Google отказался от очков Google Glass 1
07.11.2014 Раскрыта тайна внезапного исчезновения загадочных барж Google 1
29.10.2014 Google представил технологию ранней диагностики рака и сердечно-сосудистых заболеваний 1
24.09.2014 Из «секретного отдела Google» разбегаются топ-менеджеры: Компанию покинул основатель 1
15.09.2014 Facebook переманил из Google топ-менеджера по раздаче бесплатного стратосферного интернета 1
11.09.2014 Google купил производителя «умной ложки». ВИДЕО 1
05.09.2014 Новым техдиректором США стала экс-глава секретного отдела Google и гендиректор ЛГБТ-компании 1
29.08.2014 Google испытал собственные беспилотники для доставки товаров. ВИДЕО 1
25.08.2014 Google купил дизайнерскую компанию для своего «секретного отдела» 1
17.07.2014 Проститутка, обвиненная в убийстве топ-менеджера Google: Он сам хотел наркотиков и секса 1
15.07.2014 Google нашел производителя своим «умным» контактным линзам для диабетиков 1
14.07.2014 Основатель проекта Google Glass покинул компанию 1
10.07.2014 В убийстве топ-менеджера Google подозревают проститутку 1
28.05.2014 Представлен беспилотный автомобиль Google без педалей и руля 1
04.12.2013 «Отец» Android начал разработку Google-роботов 1
16.10.2013 Глава секретного подразделения Google предсказала будущее гаджетов 2
22.03.2013 Google создает собственные «умные» часы 1
23.04.2012 Блог Сергея Меднова: Найдут ли ученые озарение в параллельных мирах? 1
05.04.2012 Google показал свои секретные очки дополненной реальности. ВИДЕО 1
20.12.2011 Apple и Google разрабатывают компьютеры, надеваемые на тело 1
19.12.2011 Apple и Google разрабатывают надеваемую электронику будущего 1
16.11.2011 В секретной лаборатории Google создает технологии будущего 1

