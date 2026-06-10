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Тихий океан Марианская впадина

СОБЫТИЯ


10.06.2026 Власти забрали себе права на российский ИИ-чиплет, аналог Nvidia 1
19.06.2024 «Росэлектроника» создала систему мониторинга, следящую за противником за пределами радиогоризонта 1
11.11.2023 Угроза из бездны: в самой глубокой океанской впадине Земли обнаружен новый вирус 1
05.11.2020 «Сибур» одним из первых в мире внедрил систему цифрового моделирования в нефтехимическое производство 1
22.12.2014 На рекордной глубине живет целебная рыба 1
23.05.2012 «Яндекс» научился подсказывать цифры и факты в поиске 1
23.04.2012 Блог Сергея Меднова: Найдут ли ученые озарение в параллельных мирах? 1
22.02.2012 Новый стартап Last Post собирает мнения о конце света 1
25.10.2011 На глубине 10 км живут гигантские амебы 1
08.07.2011 Ухо косатки подсказало устройство подводного микрофона 1
11.04.2011 Британский миллиардер исследует глубины океанов 2

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Тихий океан и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25651 2
Yandex - Яндекс 9034 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3411 1
Apple Inc 13030 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1258 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 118 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 63 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 597 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1073 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 358 1
Virgin Group 143 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - ИнтелТех НИИИТ - Интеллектуальные Технологии 24 1
Google LLC 12566 1
Ростех - Росэлектроника - Нептун НИИ - НИИ систем автоматизации и комплексов связи - НИИ автоматизированных систем и комплексов связи 11 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 103 1
X Development LLC - Google X - Alphabet X - The Moonshot Factory 36 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 528 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 186 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 26 1
Borealis 4 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 1
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3770 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 563 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3165 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 282 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 78 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5905 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7289 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60569 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24901 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13644 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15757 2
Sonar - SOund Navigation And Ranging - Сонар - Гидроакустика - Гидролокатор - Эхолот - средство звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения 63 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21267 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34036 1
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 354 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26430 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4960 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1665 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3584 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4162 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9130 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7870 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14064 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2616 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1906 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1317 1
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 98 1
MLOps - GAN - Generative Adversarial Network - SRGAN - Super-Resolution Generative Adversarial Network - Генеративно-состязательная сеть 100 1
Google Android - приложения и разработчики 729 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4293 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 445 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3617 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1255 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3157 1
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 120 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26037 1
Микрофон - Microphone 2777 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10207 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4002 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7351 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2388 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2410 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1163 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3997 1
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 258 1
Apple iPad 3981 1
Microsoft Office 4106 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2960 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2522 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 145 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 1
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 1
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 31 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 64 2
Бушков Владимир 1 1
Kilic Onur - Кылыч Онур 1 1
Downing Anna - Даунинг Анна 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Allen Paul - Аллен Пол 125 1
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 1
Cameron James - Кэмерон Джеймс 28 1
Тутов Сергей 1 1
Морозова Зоя 1 1
Борисова Дарья 2 1
Simonyi Charles - Симони Чарльз 26 1
Weinstock Chloe - Вайншток Хлоя 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163723 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54252 5
Земля - планета Солнечной системы 10819 3
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1538 3
США - Калифорния 4803 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 774 2
Мировой океан - World Ocean 528 2
Гималаи - Джомолунгма - Эверест - Mount Everest - высочайшая вершина Земли 28 2
Ближний Восток - Месопотамия 23 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13719 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3113 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2577 1
Германия - Федеративная Республика 13098 1
Солнечная система - Solar system 2560 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 896 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1033 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 683 1
Ирак - Республика 706 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 145 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 513 1
Сатурн - Титан (спутник) 525 1
Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 52 1
Нептун - планета Солнечной системы 203 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33179 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6620 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9051 2
Физика - Physics - область естествознания 2905 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17938 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12121 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3593 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4914 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21259 1
Всероссийская перепись населения 187 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 199 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1706 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56808 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10766 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3352 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3804 1
Английский язык 6981 1
ОПК - Ядерный оружейный комплекс - ядерные боеприпасы - атомное оружие 200 1
Зоология - наука о животных 2847 1
Здравоохранение - Отоларингология 185 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 168 1
Молекула - Molecula 1097 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 1
Айсберг - Eisberg 198 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1443 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1743 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 997 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1319 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 553 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 627 1
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University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
MBARI - Monterey By Aquarium Research Institute 3 1
Google Lunar X Prize - GLXP 16 1
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