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Ростех Росэлектроника ОНИИП Омский НИИ приборостроения Омский научно-исследовательский институт приборостроения Дальняя радиосвязь НПК

Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК

СОБЫТИЯ


01.09.2025 «Росэл» создал новую линейку миниатюрных резонаторов для оборудования связи 3
23.05.2025 Власти массово штрафуют ИТ-компании за срыв сроков производства микроэлектроники. Сумма штрафов перевалила за полмиллиарда 1
19.06.2024 «Росэлектроника» создала систему мониторинга, следящую за противником за пределами радиогоризонта 1
13.06.2024 США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники 1
28.05.2024 В «Ростехе» нарастили выпуск радиационно стойких источников электропитания для космических аппаратов 3
07.05.2024 «Росэлектроника» выплатит стипендии молодым ученым 1
09.04.2024 Предприятие «Росэлектроники» нарастило производственные мощности по выпуску печатных плат 2
18.08.2023 «Росэлектроника» начинает поставки интегрированного комплекса связи для кораблей иностранным заказчикам 2
03.08.2023 В России создано ПО «ускоряющее передачу данных в восемь раз» 1
03.08.2023 Решение «Ростеха» повысит скорость передачи данных в КВ-диапазоне 2
22.04.2022 «Росэлектроника» будет поставлять комплектующие для терминалов «Гонец» 5
12.04.2022 «Росэлектроника» представила импортозамещенную ЭКБ 4
03.03.2022 Предприятие «Росэлектроники» и ОмГУПС открыли лабораторию по искусственному интеллекту 4
06.10.2021 «Росэлектроника» разработала технологию производства нанофольги 2
21.06.2021 «Росэлектроника» представит новейшую аппаратуру связи для флота 2
29.04.2021 Ростех разработал оборудование дальнего радиуса действия для сетей интернета вещей 2
06.11.2020 «Росэлектроника» разработала комплекс управления пиротехникой по радиоканалу 2
09.06.2020 «Росэлектроника» разработала микроэлектронные компоненты для перспективных средств связи 4
04.06.2020 «Росэлектроника» поставила модернизированный комплекс связи для надводных кораблей и судов ВМФ 3
20.05.2020 Новый радиоцентр «Росэлектроники» повысит безопасность судоходства в бассейне Енисея 3
29.04.2020 «Росэлектроника» разработала микроэлектронные компоненты для «умных» систем 3
19.03.2020 «Росэлектроника» разработала новое поколение корабельных антенн связи 1
20.12.2019 «Росэлектроника» разработала мини-компьютер для телекома и промышленности 3
21.10.2019 «Росэлектроника» представит разработки для национальной безопасности 1
25.09.2019 «Росэлектроника» поставит спасателям новые радиостанции для применения в условиях ЧС 2
25.07.2019 В России будет запущена созданная родственниками А.Дворковича технология цифрового радио 1
11.07.2019 «Росэлектроника» представила корабельный комплекс связи с искусственным интеллектом 3
27.05.2019 «Росэлектроника» разработала зонд для изучения ионосферы Земли 2
15.04.2019 «Росэлектроника» представила новейшие образцы ЭКБ на выставке «ЭкспоЭлектроника» 1
24.04.2018 «Росэлектроника» представит приборы и аппаратуру на выставке «Связь-2018» 3
24.10.2017 «Росэлектроника» разработала командный мобильный комплекс связи 1
12.09.2017 Росэлектроника представит на «Импортозамещении» компоненты аппаратуры навигации и связи 1
22.05.2017 «Росэлектроника» продемонстрирует «Росгвардии» возможности новой техники связи и РЭБ 1
24.04.2017 «Росэлектроника» представит в Москве перспективные образцы компоненты будущей электронной техники 1
04.04.2017 В «Росэлектронике» планируют начать выпуск керамических корпусов СВЧ-микросхем в 2017 году 2
13.12.2016 «Росэлектроника» освоила новый формат плат для микросхем 1
08.12.2016 В «Росэлектронике» уменьшили размер СВЧ-резонаторов для микроэлектроники 2
31.10.2016 «Росэлектроника» формирует объединение производителей телевизионной и оптоэлектронной техники 1
20.10.2016 «Росэлектроника» создала аппаратуру передачи данных на собственной компонентной базе 1

Публикаций - 60, упоминаний - 117

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 50
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 47
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 9
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 6
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 48 6
Ростех - Росэлектроника - ОПЗ имени Козицкого - Омский приборостроительный завод имени Н. Г. Козицкого 5 5
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 71 5
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 4
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - ИнтелТех НИИИТ - Интеллектуальные Технологии 24 3
Ростех - Росэлектроника - Кант НПП 6 3
Ростех - Росэлектроника - Восток БСКБ ФГУП - Восток Барнаульское специальное конструкторское бюро 5 3
Ростех - Росэлектроника - Гириконд НИИ 14 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 61 3
Seiko Epson Corporation 908 2
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 2
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие - Горьковский НИИ радиосвязи 24 2
Ростех - Росэлектроника - Салют НПП - Научно-производственное предприятие 24 2
Ростех - Росэлектроника - Нептун НИИ - НИИ систем автоматизации и комплексов связи - НИИ автоматизированных систем и комплексов связи 11 2
Rohde&Schwarz - Роде и Шварц Рус 29 2
Ростех - Росэлектроника - Связь НПП 4 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения - Электрон-Оптроник 2 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения - НИИПТ Растр - НИИ промышленного телевидения Растр 16 2
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 17 2
КМП - Корпорация морского приборостроения - Электроприбор ЦНИИ ФГУП - Российский институт высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи 14 2
Ростех - Росэлектроника - Луч БРЗ - Барнаульский радиозавод 2 2
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 15 2
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 18 2
Ростех - Росэлектроника - Спецмагнит 6 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 2
SAP SE 5601 2
Microsoft Corporation 25775 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 37 2
Jabil - Джейбил 31 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 19 7
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 4
Ростех - Росэлектроника - РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 13 2
Пульсар ГЗ - Государственный Завод 7 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
РАВИС 11 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Верный - торговая сеть 326 1
Банк24.ру 72 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 1
КАО АО - Аэрокосмическое оборудование Корпорация 5 1
Технопарк-Мордовия 17 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Циклон-тест НПП 1 1
Иртыш ОКБ - Опытное конструкторское бюро 1 1
СИНХ - Связьинвестнефтехим 16 1
ОСК - Алмаз ЦМКБ ФГУП - Центральное морское конструкторское бюро 16 1
Робоавиа - Беспилотные системы 1 1
Ростех - ОПК - Полет НПП 3 1
ОСК - КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод 7 1
ЦКБ РМ - Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
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Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 2
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 31 2
Microsoft Surface - Планшет 450 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 2
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СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 1
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 89 1
Dell Prosupport - Dell Prosupport Plus 32 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Ростех - Росэлектроника - Атака-DBS - комплекс противодействия БПЛА 7 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 148 1
Fujitsu LifeBook 167 1
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 37 1
Dell EMC EqualLogic SAN 24 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Urban 5 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Studio 5 1
FreePik 1841 1
Dell Latitude On 1 1
Cohesity DataPlatform 2 1
Linux OS 11533 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
IVA Technologies - IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 55 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Березовский Владимир 18 18
Козлов Игорь 47 10
Зверев Андрей 59 4
Суворов Александр 21 2
Калин Сергей 31 2
Борисов Юрий 122 2
Казак Максим 162 1
Левашов Александр 92 1
Изумрудов Олег 41 1
Дмитриев Сергей 34 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Покровский Иван 136 1
Сечин Игорь 37 1
Брыкин Арсений 57 1
Юсупов Ренат 125 1
Дворкович Виктор 5 1
Бабинцев Василий 24 1
Широких Алексей 72 1
Домрачев Алексей 3 1
Умбиталиев Александр 2 1
Андреев Сергей 67 1
Филимонов Сергей 46 1
Грызлов Борис 32 1
Плотникова Наталья 8 1
Маслов Михаил 15 1
Анисимов Андрей 12 1
Обаляева Юлия 9 1
Авдонин Борис 6 1
Назаров Виктор 7 1
Кузьмин Андрей 11 1
Князев Андрей 17 1
Самолетов Владимир 3 1
Гребнев Андрей 2 1
Овчаренко Сергей 8 1
Клыпа Сергей 1 1
Фишер Александр 3 1
Мартиросян Лусинэ 3 1
Ковалева Ольга 5 1
Костюк Евгений 1 1
Танчев Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 36
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 47 4
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Европа 24964 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 3
Россия - СФО - Омская область 789 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 2
Нептун - планета Солнечной системы 203 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Япония 13807 2
Сингапур - Республика 1953 2
Европа Восточная 3138 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 359 2
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 519 1
Лихтенштейн Княжество 102 1
Азия Восточная 191 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 100 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 3
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Германий 46 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
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Металлокерамика - Metal ceramics - искусственный материал, гетерогенная композиция металлов или сплавов с неметаллами (керамикой) 13 2
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Экономический эффект 1342 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
CNews Журнал 167 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 5
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 4
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 4
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 30 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
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НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 6 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 16 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 1
ГБИП России НИО ФКП - Государственные боеприпасные испытательные полигоны России Национальное испытательное объединение - Геодезия НИИ ФКП 5 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РАН СО ОНЦ - Институт радиофизики и физической электроники Омского научного центра 2 1
РАН СО ИСЭ - Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН 4 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НИИЭМ - Научно-исследовательский институт электромеханики 6 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИИА - Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры 5 1
Платан НИИ - Платан Научно-исследовательский институт 2 1
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
МНИИРС - Московский НИИ радиосвязи - Московский научно-исследовательский институт радиосвязи 5 1
Ростех - Росэлектроника - НИИВТ им.С.А.Векшинского - НИИ вакуумной техники им. С.А. Векшинского 1 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
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