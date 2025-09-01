Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростех Росэлектроника ОНИИП Омский НИИ приборостроения Омский научно-исследовательский институт приборостроения Дальняя радиосвязь НПК
СОБЫТИЯ
Публикаций - 60, упоминаний - 117
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Березовский Владимир 18 18
|Козлов Игорь 47 10
|Зверев Андрей 59 4
|Суворов Александр 21 2
|Калин Сергей 31 2
|Борисов Юрий 122 2
|Казак Максим 162 1
|Левашов Александр 92 1
|Изумрудов Олег 41 1
|Дмитриев Сергей 34 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Покровский Иван 136 1
|Сечин Игорь 37 1
|Брыкин Арсений 57 1
|Юсупов Ренат 125 1
|Дворкович Виктор 5 1
|Бабинцев Василий 24 1
|Широких Алексей 72 1
|Домрачев Алексей 3 1
|Умбиталиев Александр 2 1
|Андреев Сергей 67 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Грызлов Борис 32 1
|Плотникова Наталья 8 1
|Маслов Михаил 15 1
|Анисимов Андрей 12 1
|Обаляева Юлия 9 1
|Авдонин Борис 6 1
|Назаров Виктор 7 1
|Кузьмин Андрей 11 1
|Князев Андрей 17 1
|Самолетов Владимир 3 1
|Гребнев Андрей 2 1
|Овчаренко Сергей 8 1
|Клыпа Сергей 1 1
|Фишер Александр 3 1
|Мартиросян Лусинэ 3 1
|Ковалева Ольга 5 1
|Костюк Евгений 1 1
|Танчев Александр 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.