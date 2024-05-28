В «Ростехе» нарастили выпуск радиационно стойких источников электропитания для космических аппаратов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» увеличил объемы выпуска миниатюрных источников вторичного электропитания повышенной радиационной стойкости, при этом повысив их эксплуатационные характеристики. Такие компоненты применяются в системах управления, а также телекоммуникационном оборудовании. Улучшенные параметры делают возможным использование модулей в системах спутниковой связи и космических аппаратах. Изделия позволят заменить аналогичные зарубежные решения. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Новые радиационно стойкие одно- и двухканальные источники питания разработаны инженерами Омского НИИ приборостроения (ОНИИП, входит в «Росэлектронику»). Они имеют широкий диапазон входного напряжения и мощность 1 и 1,5 Вт. Герметичный металлический корпус изделий отличается компактными размерами – 25,7×22,4×6,4 мм. Существенно уменьшить габариты позволила созданная ОНИИП технология применения бескорпусных электрорадиоэлементов, установленных на печатную плату из LTCC-керамики.

Источники питания имеют наработку на отказ не менее 100 тыс. часов. Оптимально подобранный режим управления ключом с помощью частотно-импульсной модуляции позволил достичь высокого КПД, низкого уровня пульсаций и хорошей нестабильности выходного напряжения.

«Ранее в России не существовало миниатюрных маломощных модулей питания, имеющих повышенную радиационную стойкость и широкий диапазон входного напряжения. Потребность в таких источниках отчасти закрывалась поставками импортных модулей питания, имеющих плохую стабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки. Наша разработка позволяет заменить зарубежные решения. С 2022 г. мы начали серийные поставки таких источников питания, а сегодня уже вышли на объем порядка 2000 шт. в год. Разработка источников питания с улучшенными характеристиками позволила в целом увеличить объемы выпуска такой продукции на 25%, а также расширить пул заказчиков и выйти на аэрокосмический рынок», – отметил генеральный директор ОНИИП Владимир Березовский.

В составе «Ростеха» ОНИИП проводит исследования в области радиосвязи, ориентированные на решение широкого круга прикладных задач – от создания радиоэлектронных компонентов и устройств радиосвязи до сложнейших автоматизированных комплексов и систем связи и управления.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 г. превысила 2,9 трлн руб.