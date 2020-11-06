«Росэлектроника» разработала комплекс управления пиротехникой по радиоканалу

Холдинг «Роэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал первый отечественный комплекс радиовзрывания для создания спецэффектов на съемочной площадке. Аппаратура может также применяться в ходе проведения горнорудных работ и для ликвидации ледовых заторов на реках.

В состав комплекса входит передатчик, управляющий по радиоканалу 4 исполнительными приборами, каждый из которых имеет 10 управляемых выходов для быстрого монтажа проводов, соединяющих устройство с детонаторами. Комплекс работает в нелицензируемом диапазоне частот 868 МГц и обеспечивает дальность передачи сигнала до 1 км на открытой местности. Аппаратура защищена от ложных срабатываний при воздействии помех. Устройство может инициировать одиночные взрывы, а также способно работать в режиме «строка», имитирующем автоматные очереди.

Аппаратура превосходит азиатские аналоги по надежности и безопасности и в то же время значительно дешевле западноевропейской техники. По желанию заказчика приборы могут быть изготовлены в защищенных корпусах.

Комплекс управления пиротехническими зарядами по радиоканалу - инициативная разработка Омского НИИ приборостроения (входит в «Росэлектронику»).

«Наш комплекс для дистанционного инициирования взрывных зарядов может найти применение не только на съемочной площадке. Например, готовясь к паводкам, сотрудники МЧС взрывают на реках лед, однако сейчас радиоподрыв для этих целей не используется. Мы передали комплекс Центру по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» в опытную эксплуатацию, уже получены первые положительные результаты. Комплекс также может применяться в ходе буровзрывных работ и заменить одноразовые детонирующие шнуры», – сказал генеральный директор ОНИИП Владимир Березовский.