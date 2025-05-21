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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 175001
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Ростех ОПК Полет НПП


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Евросоюз ввел санкции против подразделения Роскомнадзора и разработчиков БПЛА 1
12.01.2010 Запуски спутников съемки Земли: итоги 2009 года 1
26.12.2008 ИТ-компании не попали в «лист спасения» правительства 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5026 1
МегаФон 9252 1
СИНХ - Таттелеком 207 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13188 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 446 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 1
Yandex - Яндекс 7688 1
Microsoft Corporation 24841 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1171 1
VK - Mail.ru Group 3482 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8884 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 391 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 34 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 570 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1334 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 1
Google LLC 11939 1
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие - Горьковский НИИ радиосвязи 24 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 255 1
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 1
Почта России ПАО 2156 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 111 1
СИНХ - Связьинвестнефтехим 15 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1865 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 744 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28243 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7172 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3486 1
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 191 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1145 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9863 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10920 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7045 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 411 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1754 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 536 1
VK - Mail.ru Maps.me 52 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 98 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 1
GeoEye IKONOS 110 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 99 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 1
CASC - CAST - YaoGan Weixing remote sensing satellite - Яогань вэйсин - серия китайских разведывательных спутников дистанционного зондирования 17 1
Yahoo! Maps 12 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Электро-Л ГГКК - Геостационарный Гидрометеорологический Космический Комплекс 15 1
УГАТУ САТ 5 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 34 1
Касперский Евгений 325 1
Макаров Валентин 230 1
Шувалов Игорь 85 1
Андреев Сергей 64 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17438 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52560 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13402 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1079 1
Земля - планета Солнечной системы 10462 1
Южная Корея - Республика 6727 1
Япония 13366 1
Беларусь - Белоруссия 5822 1
Индия - Bharat 5533 1
Израиль 2752 1
Германия - Федеративная Республика 12781 1
Италия - Итальянская Республика 4377 1
Франция - Французская Республика 7895 1
Испания - Королевство 3735 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 778 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1168 1
Малайзия 873 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 574 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 239 1
Нигерия - Федеративная Республика 322 1
Луна - спутник Земли 1488 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4001 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52481 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16691 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3547 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2168 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 131 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8746 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30064 1
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