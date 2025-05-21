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Ростех ОПК Полет НПП
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|Евросоюз ввел санкции против подразделения Роскомнадзора и разработчиков БПЛА 1
|12.01.2010
|Запуски спутников съемки Земли: итоги 2009 года 1
|26.12.2008
|ИТ-компании не попали в «лист спасения» правительства 1
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 1
|Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1865 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 744 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
|Касперский Евгений 325 1
|Макаров Валентин 230 1
|Шувалов Игорь 85 1
|Андреев Сергей 64 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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