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VK Mail.ru Maps.me
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|02.11.2020
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Mail.ru продала Maps.me с тройной выгодой
Выгодная сделка Холдинг Mail.ru Group продал картографический версис Maps.me, принадлежавший ему с 2014 г. Покупателем выступила компания Daegu Limited из состава
|22.09.2020
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Maps.me открыл бесплатный доступ к каталогу путеводителей
Maps.me представил два обновления, которые помогут путешественникам планировать поездки. Теперь путеводителями из каталога Maps.me можно пользоваться бесплатно в течение семи дней. А еще появились новые критерии для выбора отелей: рейтинг, цена и тип жилья. Семидневный пробный период распространяется на подписку Ci
|23.07.2020
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Maps.Me запустил опцию для любителей активного отдыха
Картографический онлайн-сервис Maps.Me запустил слой, который показывает перепад высот на местности. С помощью новой функции любителям активного отдыха станет легче планировать на карте подходящий по сложности маршрут и орие
|22.07.2020
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Пользователи MAPS.ME увидят путеводители по ближайшим локациям на карте
Mail.ru Group объявила о том, что в приложении MAPS.ME на карте появился слой с путеводителями. Пользователи легко смогут найти маршрут по интересным местам поблизости и начать путешествие по нему. Искать маршруты и пользоваться ими в MA
|29.03.2019
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Maps.me выяснил, какие регионы России интересовали иностранцев зимой
Картографический сервис Maps.me составил традиционный рейтинг российских регионов, которыми активнее всего интересовались иностранные туристы этой зимой. Рейтинг составлен на основе количества иностранных пользователе
|27.03.2019
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На картах Maps.me появились описания объектов из «Википедии»
Maps.me добавили описания из «Википедии» к информации о достопримечательностях на картах. Теперь пользователи Maps.me могут увидеть детальное описание более чем 20 тыс. объектов из 193 стран. Данные из «Википедии» доступны в подробной карточке точки, которая открывается при нажатии на нее на карте. Инф
|27.12.2018
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MAPS.ME запустил UGC-платформу для создания путеводителей
Картографический сервис MAPS.ME, принадлежащий Mail.Ru Group, запустил собственную платформу, позволяющую пользователям создавать маршруты и делиться ими с другими путешественниками. Пользователи MAPS.ME получи
|02.08.2018
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MAPS.ME запускает каталог маршрутов внутри приложения
В новой версии мобильного туристического сервиса MAPS.ME появился каталог готовых маршрутов, который будет постоянно пополняться. Для большинства городов доступно несколько маршрутов: самые важные достопримечательности, подборка интересных ба
|11.05.2018
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MAPS.ME запускает облачное хранение пользовательских меток
Mail.Ru Group объявила о том, что в новой версии сервиса MAPS.ME появилась возможность сохранять пользовательские метки в облако. Это значит, что метки, которые путешественник сделал на своем смартфоне, будут доступны также на его планшете и других у
|18.04.2018
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MAPS.ME совместно с Ростуризмом запускает маршруты по городам ЧМ-2018
сийским городам, принимающим Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Наряду с самыми известными и интересными туристическими местами маршруты будут охватывать объекты, связанные с футболом. Пользователи MAPS.ME смогут загрузить маршруты по всем городам ЧМ-2018: Москве, Санкт-Петербургу, Калининграду, Волгограду, Казани, Нижнему Новгороду, Самаре, Саранску, Ростову-на-Дону, Сочи и Екатеринбургу
|09.04.2018
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В MAPS.ME запустили готовые маршруты по крупнейшим городам мира
для каждого города доступны два вида маршрутов: по центральной части и окраинам. Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно предварительно загрузить интересующий маршрут в мобильное приложение с сайта MAPS.ME. После этого он будет отображаться в разделе «Метки». Сегодня пользователям доступны маршруты по следующим городам: Шанхай, Сеул, Бангкок, Бордо, Лиссабон, Стамбул, Гонконг, Кейптаун, М
|16.03.2018
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MAPS.ME запустили офлайн-навигацию в метро во всех городах Европы
Команда MAPS.ME добавила в новой версии приложения маршруты через метро еще в 23 городах, охватив все
|02.03.2018
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Исследование MAPS.ME: самые популярные у иностранцев регионы России
Эксперты MAPS.ME подсчитали, сколько раз зарубежные пользователи загружали карту того или иного российского региона, и составила топ20. По результатам исследования первой в тройке наряду с Москвой (ее в
|22.12.2017
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В MAPS.ME появились маршруты на метро и рекомендации в шаговой доступности
том метро и легкого метро в 74 городах мира. Приложение будет рекомендовать интересные места в шаговой доступности — достопримечательности, кафе и рестораны и экскурсии от сервиса Viator.Новая версия MAPS.ME подскажет, как добраться до места назначения на метро в 74 городах (и 40 странах). Приложение выстраивает самый быстрый маршрут с учетом пешеходной части пути и поездки на метро или эле
|04.10.2017
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В MAPS.ME запустились доступные для всех маршруты Brooke Bond
Пользователям навигационного сервиса MAPS.ME стали доступны 10 прогулочных маршрутов по Москве и Санкт-Петербургу, разработанные специалистами чайного бренда Brooke Bond. Эти маршруты доступны людям с ограниченными возможностями.К
|21.07.2017
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На картах MAPS.ME появится возможность вызова «Яндекс.Такси»
Пользователи MAPS.ME на iOS и Android смогут внутри приложения вызвать «Яндекс.Такси» до места назначения. Сервис доступен в всех городах России и ближнего зарубежья, в которых работает «Яндекс.Такси».Тепер
|29.06.2017
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MAPS.ME запустила систему гиперлокальной рекламы
Mail.Ru Group объявила о том, что в картах MAPS.ME появилась международная платформа локальной рекламы для владельцев малого и среднего бизнеса. Это позволит заведениям привлекать клиентов через рекламу на картах.Создать рекламную кампа
|17.02.2017
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Пользователи Maps.me внесли на OpenStreetMap более миллиона правок
За девять месяцев с момента запуска встроенного редактора в Maps.me пользователи приложений нанесли на карту OpenStreetMap более миллиона обновлений и дополнений. В среднем пользователи картографического сервиса Maps.me со всего мира вносят около
|31.01.2017
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В мобильном приложении Maps.me появился умный поиск
Mail.ru Group объявила об обновлении приложения Maps.me для платформ iOS и Android. Как рассказали CNews в компании, в свежей версии появился
|27.12.2016
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В Maps.me для iOS и Android появились данные о пробках
В мобильных приложениях Maps.me для iOS и Android появилась информация о загруженности дорог в 36 странах мира. Теперь пользователи смогут точнее рассчитать время в пути — дома и за рубежом, сообщили CNews в Mail.Ru G
|18.11.2016
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Такси Uber можно вызвать через приложение Maps.me
В приложениях Maps.me для iOS и Android появилась возможность построить маршрут до точки назначения и вызвать такси Uber. Вызвать авто можно во всех городах мира, где работает Uber, сообщили CNews в Mail.Ru
|27.07.2016
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Новая версия Maps.me покажет туристам олимпийские объекты в Рио
В свежей версии приложений Maps.me для iOS и Android появились специальные обновления для болельщиков, приезжающих на ле
|28.06.2016
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В Maps.me появятся 800 000 отелей из Booking.com
В приложениях Maps.me для iOS и Android появились данные об отелях из базы системы онлайн-бронирования Book
|07.06.2016
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За полтора месяца пользователи Maps.me внесли в карты 100 тыс. дополнений
Сервис Maps.me подвел первые итоги запуска встроенного редактора карты OpenStreetMap. За полтора мес
|07.12.2015
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Maps.me запустил поиск по эмодзи в картах
Пользователи мобильного приложения Maps.me теперь могут искать объекты с помощью картинок, подходящих под запрос. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. На данный момент в Maps.me задействовано 187 картинок-эмодзи из кат
|03.12.2015
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Maps.me научились «озвучивать» маршруты и искать кратчайший путь между двумя любыми точками
Картографический сервис Maps.me, предоставляющий бесплатные карты и навигацию в оффлайн-режиме, обновился. В iOS- и Android-версиях появилось голосовое сопровождение по маршруту и возможность построения маршрута между
|30.09.2015
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Приложения Maps.me стали открытыми
Mail.Ru Group открывает исходный код Maps.me, бесплатного сервиса мобильной навигации, предоставляющего бесплатные онлайн- и офлайн-карты для iOS и Android на основе данных OpenStreetMap. Компания сообщила об этом на международной
|24.09.2015
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Maps.me представил новый дизайн карт
Бесплатный сервис Maps.me обновил дизайн карт в iOS- и Android-версии. В свежем варианте изменилась логика отоб
|27.08.2015
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У россиян появилась бесплатная пешеходная навигация
Пешеходная навигация в Maps.me Компания Mail.Ru Group объявила о добавлении в свой навигационной сервис Maps.me
|27.03.2015
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На картах Maps.me для Android появилась подробная информация о заведениях
Сервис Maps.me, предоставляющий бесплатные карты на основе данных OpenStreetMap и навигацию в оффлай
|04.02.2015
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Приложения Maps.me скачали более 14 млн раз
Количество скачиваний приложений Maps.me, предоставляющих оффлайн-карты и навигацию для мобильных устройств, в январе 2015 г.
|03.12.2014
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Mail.ru открывает код мобильных карт
Mail.ru Group приняла ряд решений относительно будущего недавно приобретенного компанией мобильного картографического приложения Maps.me. Компания решила отказаться от разделения приложения на бесплатную и платную версию. Теперь будет только одна версия приложения с полным функционалом и бесплатным доступом. Maps.me
|05.12.2013
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Мобильные карты MapsWithMe предустановлены на YotaPhone
Компания MapsWithMe, разрабатывающая офлайновые карты для мобильных устройств, объявила о партнерстве с компанией Yota Devices, производителем первого российского смартфона. YotaPhone - это первые в мир
VK и организации, системы, технологии, персоны:
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