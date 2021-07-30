Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VK
Mail.ru Maps.me
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 147
VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
|Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 28 1
|Лисовский Евгений 19 18
|Гришин Дмитрий 148 5
|Золотарев Александр 3 2
|Добродеев Борис 83 2
|Смыслов Дмитрий 6 1
|Кулик Андрей 1 1
|Макс Крайнов 2 1
|Щербинин Павел 2 1
|Гурский Юрий 2 1
|Сафонов Олег 8 1
|Себрант Андрей 7 1
|Лукашевич Андрей 7 1
|Милевский Алексей 1 1
|Сысоев Александр 18 1
|Горный Александр 38 1
|Путин Владимир 1831 1
|Генс Филипп 29 1
|Артамонова Анна 129 1
|Худавердян Тигран 66 1
|Усманов Алишер 241 1
|Черепенников Антон 52 1
|Оганесян Ашот 58 1
|Баронов Андрей 8 1
|Тимашев Ратмир 58 1
|Wikipedia - Википедия 284 7
|CrunchBase 62 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Bloomberg 786 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
|CNews - ZOOM.CNews 1113 1
|TUT.BY - Белорусский интернет-портал 16 1
|CNews Analytics 1992 1
|comScore 228 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|VK - Mail.ru Group Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770725, в очереди разбора - 674407.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770725, в очереди разбора - 674407.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru