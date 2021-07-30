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VK
Mail.ru Maps.me


30.07.2021 Отдыхаем на природе: как использовать смартфон без связи и интернета 1
16.12.2020 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
02.11.2020 Mail.ru продала Maps.me с тройной выгодой 1
22.09.2020 Maps.me открыл бесплатный доступ к каталогу путеводителей 3
23.07.2020 Maps.Me запустил опцию для любителей активного отдыха 1
22.07.2020 Пользователи MAPS.ME увидят путеводители по ближайшим локациям на карте 2
07.02.2020 В финал хакатона Moscow Travel Hack вышли 50 команд 1
10.04.2019 Mail.ru Group запускает Академию продуктовых менеджеров MADE 1
29.03.2019 Maps.me выяснил, какие регионы России интересовали иностранцев зимой 1
27.03.2019 На картах Maps.me появились описания объектов из «Википедии» 2
27.12.2018 MAPS.ME запустил UGC-платформу для создания путеводителей 1
17.10.2018 Mail.Ru Group и GeekBrains запустили направление бизнес-образования 1
03.08.2018 7 самых полезных гаджетов для автомобилистов: выбор ZOOM 1
02.08.2018 MAPS.ME запускает каталог маршрутов внутри приложения 1
11.05.2018 MAPS.ME запускает облачное хранение пользовательских меток 2
18.04.2018 MAPS.ME совместно с Ростуризмом запускает маршруты по городам ЧМ-2018 1
09.04.2018 В MAPS.ME запустили готовые маршруты по крупнейшим городам мира 1
16.03.2018 MAPS.ME запустили офлайн-навигацию в метро во всех городах Европы 3
02.03.2018 Исследование MAPS.ME: самые популярные у иностранцев регионы России 1
22.12.2017 В MAPS.ME появились маршруты на метро и рекомендации в шаговой доступности 7
04.10.2017 В MAPS.ME запустились доступные для всех маршруты Brooke Bond 1
17.08.2017 «Историческая» сделка: Google купила белорусский ИТ-стартап 1
21.07.2017 На картах MAPS.ME появится возможность вызова «Яндекс.Такси» 2
29.06.2017 MAPS.ME запустила систему гиперлокальной рекламы 7
22.02.2017 Mail.Ru Group представила предварительные результаты за 2016 финансовый год 1
17.02.2017 Пользователи Maps.me внесли на OpenStreetMap более миллиона правок 8
31.01.2017 В мобильном приложении Maps.me появился умный поиск 9
27.12.2016 В Maps.me для iOS и Android появились данные о пробках 5
18.11.2016 Такси Uber можно вызвать через приложение Maps.me 6
26.10.2016 Mail.Ru Group представила предварительные данные по выручке за 3 кв. 2016 1
27.07.2016 Новая версия Maps.me покажет туристам олимпийские объекты в Рио 7
28.06.2016 В Maps.me появятся 800 000 отелей из Booking.com 7
07.06.2016 За полтора месяца пользователи Maps.me внесли в карты 100 тыс. дополнений 8
29.04.2016 Приложения для путешественников и туристов. Выбор ZOOM 5
10.02.2016 Юрий Гурский назначен вице-президентом по новым продуктам Mail.Ru Group 5
07.12.2015 Maps.me запустил поиск по эмодзи в картах 3
03.12.2015 Maps.me научились «озвучивать» маршруты и искать кратчайший путь между двумя любыми точками 6
30.09.2015 Приложения Maps.me стали открытыми 11
24.09.2015 Maps.me представил новый дизайн карт 4
27.08.2015 У россиян появилась бесплатная пешеходная навигация 2

Публикаций - 45, упоминаний - 147

VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2490 28
Yandex - Яндекс 4106 7
Google LLC 7198 6
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1120 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
Pixonic 18 2
Facebook 3768 2
VK - Mail.ru Group - My.com 14 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Navitel - Навител Навигатор 255 1
Код Безопасности 365 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
AMD - Advanced Micro Devices 1690 1
Garmin 125 1
Prisma - Нейронные сети 24 1
Консист Бизнес Групп 58 1
Nvidia Corp 2047 1
ВестКолл - WestCall 36 1
DartIT - Dart Information Technologies - ДартИТ 4 1
Daegu Limited 1 1
Элвис-Плюс 69 1
Зеленая точка - Интелситигрупп 5 1
Rambler Group - Рамблер ГК 491 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 124 1
Skillbox - Скилбокс 27 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
АФК Система ПАО 999 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Acronis - Акронис 366 1
Информзащита 425 1
Ланит ГК 1164 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Veeam Software 250 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Uber 257 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Uber Technologies 258 2
Яндекс.Такси 271 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 20 1
Russia.Travel - Национальный туристический портал 2 1
RTP Global 7 1
Тинькофф ГК - TCS Group 51 1
Haxus 2 1
BeepCar - Бипкар 16 1
Unilever - Юнилевер Русь 55 1
О2О Delivery club 153 1
Aviasales - Jetradar 47 1
О2О Холдинг 43 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 34 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 28 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 2
Smartphone - Смартфон 774 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 233 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 21 1
LED - Light-emitting diode - светодиод 92 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 438 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 773 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
Apple iOS 5742 22
Google Android 10752 22
OpenStreetMap 39 16
Google Maps - Карты Google 402 11
Apple - App Store 2198 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 9
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 6
Яндекс.Карты и Транспорт 293 4
Booking.com 75 4
Apple iPad 3263 3
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 3
Allods Team Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 2
VK - Mail.ru Одноклассники 862 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Яндекс.Переводчик 20 1
VK Live 9 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 683 1
FAN ID - Паспорт болельщика 2 1
Neoline R - серия видеорегистраторов 2 1
Яндекс.Народная карта 28 1
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 1
Samsung Galaxy Gear 102 1
Discover Moscow - Познакомься с Москвой 3 1
Google Translate 39 1
Armored Warfare - Компьютерная игра (гонки на выживание) 12 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 46 1
Apple CarPlay 28 1
HERE Maps 41 1
Apache HTTP Server 223 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Яндекс.Маркет 439 1
MTS StartUp Hub 26 1
Nvidia GeForce GTX 2090 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
VK - Mail.Ru Почта 164 1
VK - Mail.Ru myTarget 99 1
VK - Mail.ru Облако 77 1
Чемпионат мира по футболу - Fan ID 15 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Яндекс.Навигатор 108 1
Лисовский Евгений 19 18
Гришин Дмитрий 148 5
Золотарев Александр 3 2
Добродеев Борис 83 2
Смыслов Дмитрий 6 1
Кулик Андрей 1 1
Макс Крайнов 2 1
Щербинин Павел 2 1
Гурский Юрий 2 1
Сафонов Олег 8 1
Себрант Андрей 7 1
Лукашевич Андрей 7 1
Милевский Алексей 1 1
Сысоев Александр 18 1
Горный Александр 38 1
Путин Владимир 1831 1
Генс Филипп 29 1
Артамонова Анна 129 1
Худавердян Тигран 66 1
Усманов Алишер 241 1
Черепенников Антон 52 1
Оганесян Ашот 58 1
Баронов Андрей 8 1
Тимашев Ратмир 58 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 11
Беларусь - Белоруссия 2104 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 6
Германия - Федеративная Республика 3693 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 6
Европа 3798 5
Италия - Итальянская Республика 1409 4
Украина 3417 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 3
Беларусь - Минск 329 3
Россия - Красноярский край 671 2
Россия - Тверская область 250 2
Швейцария - Цюрих 106 2
Россия - Владимирская область 370 2
Россия - Иркутская область 551 2
Россия - Калининградская область 544 2
Россия - Смоленская область 232 2
Россия - Краснодарский край 921 2
Россия - Республика Адыгея 243 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Азия - Азиатский регион 1532 2
Япония 2827 2
Южная Америка 315 2
Филиппины - Республика 216 2
Россия - Ростовская область 869 2
Сингапур - Республика 811 2
Россия - Свердловская область 811 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 2
Франция - Французская Республика 2150 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 2
Россия - Псковская область 312 1
Россия - Республика Бурятия 287 1
Южная Осетия - Республика 81 1
Россия - Тамбовская область 324 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 525 1
США - Сан-Франциско 699 1
Грузия 694 1
Россия - Калужская область 575 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 633 3
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 242 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
Русский язык 1004 1
Wikipedia - Википедия 284 7
CrunchBase 62 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Bloomberg 786 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
CNews - ZOOM.CNews 1113 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 16 1
CNews Analytics 1992 1
comScore 228 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
VK - Mail.ru Group Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 4 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
GeekBrains 40 2
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770725, в очереди разбора - 674407.
Создано именных указателей - 46354.
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