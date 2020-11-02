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VK Mail.ru Maps.me

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02.11.2020 Mail.ru продала Maps.me с тройной выгодой

Выгодная сделка Холдинг Mail.ru Group продал картографический версис Maps.me, принадлежавший ему с 2014 г. Покупателем выступила компания Daegu Limited из состава
22.09.2020 Maps.me открыл бесплатный доступ к каталогу путеводителей

Maps.me представил два обновления, которые помогут путешественникам планировать поездки. Теперь путеводителями из каталога Maps.me можно пользоваться бесплатно в течение семи дней. А еще появились новые критерии для выбора отелей: рейтинг, цена и тип жилья. Семидневный пробный период распространяется на подписку Ci
23.07.2020 Maps.Me запустил опцию для любителей активного отдыха

Картографический онлайн-сервис Maps.Me запустил слой, который показывает перепад высот на местности. С помощью новой функции любителям активного отдыха станет легче планировать на карте подходящий по сложности маршрут и орие
22.07.2020 Пользователи MAPS.ME увидят путеводители по ближайшим локациям на карте

Mail.ru Group объявила о том, что в приложении MAPS.ME на карте появился слой с путеводителями. Пользователи легко смогут найти маршрут по интересным местам поблизости и начать путешествие по нему. Искать маршруты и пользоваться ими в MA
29.03.2019 Maps.me выяснил, какие регионы России интересовали иностранцев зимой

Картографический сервис Maps.me составил традиционный рейтинг российских регионов, которыми активнее всего интересовались иностранные туристы этой зимой. Рейтинг составлен на основе количества иностранных пользователе
27.03.2019 На картах Maps.me появились описания объектов из «Википедии»

Maps.me добавили описания из «Википедии» к информации о достопримечательностях на картах. Теперь пользователи Maps.me могут увидеть детальное описание более чем 20 тыс. объектов из 193 стран. Данные из «Википедии» доступны в подробной карточке точки, которая открывается при нажатии на нее на карте. Инф
27.12.2018 MAPS.ME запустил UGC-платформу для создания путеводителей

Картографический сервис MAPS.ME, принадлежащий Mail.Ru Group, запустил собственную платформу, позволяющую пользователям создавать маршруты и делиться ими с другими путешественниками. Пользователи MAPS.ME получи
02.08.2018 MAPS.ME запускает каталог маршрутов внутри приложения

В новой версии мобильного туристического сервиса MAPS.ME появился каталог готовых маршрутов, который будет постоянно пополняться. Для большинства городов доступно несколько маршрутов: самые важные достопримечательности, подборка интересных ба
11.05.2018 MAPS.ME запускает облачное хранение пользовательских меток

Mail.Ru Group объявила о том, что в новой версии сервиса MAPS.ME появилась возможность сохранять пользовательские метки в облако. Это значит, что метки, которые путешественник сделал на своем смартфоне, будут доступны также на его планшете и других у
18.04.2018 MAPS.ME совместно с Ростуризмом запускает маршруты по городам ЧМ-2018

сийским городам, принимающим Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Наряду с самыми известными и интересными туристическими местами маршруты будут охватывать объекты, связанные с футболом. Пользователи MAPS.ME смогут загрузить маршруты по всем городам ЧМ-2018: Москве, Санкт-Петербургу, Калининграду, Волгограду, Казани, Нижнему Новгороду, Самаре, Саранску, Ростову-на-Дону, Сочи и Екатеринбургу
09.04.2018 В MAPS.ME запустили готовые маршруты по крупнейшим городам мира

для каждого города доступны два вида маршрутов: по центральной части и окраинам. Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно предварительно загрузить интересующий маршрут в мобильное приложение с сайта MAPS.ME. После этого он будет отображаться в разделе «Метки». Сегодня пользователям доступны маршруты по следующим городам: Шанхай, Сеул, Бангкок, Бордо, Лиссабон, Стамбул, Гонконг, Кейптаун, М
16.03.2018 MAPS.ME запустили офлайн-навигацию в метро во всех городах Европы

Команда MAPS.ME добавила в новой версии приложения маршруты через метро еще в 23 городах, охватив все
02.03.2018 Исследование MAPS.ME: самые популярные у иностранцев регионы России

Эксперты MAPS.ME подсчитали, сколько раз зарубежные пользователи загружали карту того или иного российского региона, и составила топ20. По результатам исследования первой в тройке наряду с Москвой (ее в
22.12.2017 В MAPS.ME появились маршруты на метро и рекомендации в шаговой доступности

том метро и легкого метро в 74 городах мира. Приложение будет рекомендовать интересные места в шаговой доступности — достопримечательности, кафе и рестораны и экскурсии от сервиса Viator.Новая версия MAPS.ME подскажет, как добраться до места назначения на метро в 74 городах (и 40 странах). Приложение выстраивает самый быстрый маршрут с учетом пешеходной части пути и поездки на метро или эле
04.10.2017 В MAPS.ME запустились доступные для всех маршруты Brooke Bond

Пользователям навигационного сервиса MAPS.ME стали доступны 10 прогулочных маршрутов по Москве и Санкт-Петербургу, разработанные специалистами чайного бренда Brooke Bond. Эти маршруты доступны людям с ограниченными возможностями.К
21.07.2017 На картах MAPS.ME появится возможность вызова «Яндекс.Такси»

Пользователи MAPS.ME на iOS и Android смогут внутри приложения вызвать «Яндекс.Такси» до места назначения. Сервис доступен в всех городах России и ближнего зарубежья, в которых работает «Яндекс.Такси».Тепер
29.06.2017 MAPS.ME запустила систему гиперлокальной рекламы

Mail.Ru Group объявила о том, что в картах MAPS.ME появилась международная платформа локальной рекламы для владельцев малого и среднего бизнеса. Это позволит заведениям привлекать клиентов через рекламу на картах.Создать рекламную кампа
17.02.2017 Пользователи Maps.me внесли на OpenStreetMap более миллиона правок

За девять месяцев с момента запуска встроенного редактора в Maps.me пользователи приложений нанесли на карту OpenStreetMap более миллиона обновлений и дополнений. В среднем пользователи картографического сервиса Maps.me со всего мира вносят около
31.01.2017 В мобильном приложении Maps.me появился умный поиск

Mail.ru Group объявила об обновлении приложения Maps.me для платформ iOS и Android. Как рассказали CNews в компании, в свежей версии появился
27.12.2016 В Maps.me для iOS и Android появились данные о пробках

В мобильных приложениях Maps.me для iOS и Android появилась информация о загруженности дорог в 36 странах мира. Теперь пользователи смогут точнее рассчитать время в пути — дома и за рубежом, сообщили CNews в Mail.Ru G
18.11.2016 Такси Uber можно вызвать через приложение Maps.me

В приложениях Maps.me для iOS и Android появилась возможность построить маршрут до точки назначения и вызвать такси Uber. Вызвать авто можно во всех городах мира, где работает Uber, сообщили CNews в Mail.Ru

27.07.2016 Новая версия Maps.me покажет туристам олимпийские объекты в Рио

В свежей версии приложений Maps.me для iOS и Android появились специальные обновления для болельщиков, приезжающих на ле
28.06.2016 В Maps.me появятся 800 000 отелей из Booking.com

В приложениях Maps.me для iOS и Android появились данные об отелях из базы системы онлайн-бронирования Book
07.06.2016 За полтора месяца пользователи Maps.me внесли в карты 100 тыс. дополнений

Сервис Maps.me подвел первые итоги запуска встроенного редактора карты OpenStreetMap. За полтора мес
07.12.2015 Maps.me запустил поиск по эмодзи в картах

Пользователи мобильного приложения Maps.me теперь могут искать объекты с помощью картинок, подходящих под запрос. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. На данный момент в Maps.me задействовано 187 картинок-эмодзи из кат
03.12.2015 Maps.me научились «озвучивать» маршруты и искать кратчайший путь между двумя любыми точками

Картографический сервис Maps.me, предоставляющий бесплатные карты и навигацию в оффлайн-режиме, обновился. В iOS- и Android-версиях появилось голосовое сопровождение по маршруту и возможность построения маршрута между
30.09.2015 Приложения Maps.me стали открытыми

Mail.Ru Group открывает исходный код Maps.me, бесплатного сервиса мобильной навигации, предоставляющего бесплатные онлайн- и офлайн-карты для iOS и Android на основе данных OpenStreetMap. Компания сообщила об этом на международной
24.09.2015 Maps.me представил новый дизайн карт

Бесплатный сервис Maps.me обновил дизайн карт в iOS- и Android-версии. В свежем варианте изменилась логика отоб
27.08.2015 У россиян появилась бесплатная пешеходная навигация

Пешеходная навигация в Maps.me Компания Mail.Ru Group объявила о добавлении в свой навигационной сервис Maps.me

27.03.2015 На картах Maps.me для Android появилась подробная информация о заведениях

Сервис Maps.me, предоставляющий бесплатные карты на основе данных OpenStreetMap и навигацию в оффлай
04.02.2015 Приложения Maps.me скачали более 14 млн раз

Количество скачиваний приложений Maps.me, предоставляющих оффлайн-карты и навигацию для мобильных устройств, в январе 2015 г.

03.12.2014 Mail.ru открывает код мобильных карт

Mail.ru Group приняла ряд решений относительно будущего недавно приобретенного компанией мобильного картографического приложения Maps.me. Компания решила отказаться от разделения приложения на бесплатную и платную версию. Теперь будет только одна версия приложения с полным функционалом и бесплатным доступом. Maps.me

05.12.2013 Мобильные карты MapsWithMe предустановлены на YotaPhone

Компания MapsWithMe, разрабатывающая офлайновые карты для мобильных устройств, объявила о партнерстве с компанией Yota Devices, производителем первого российского смартфона. YotaPhone - это первые в мир

Публикаций - 55, упоминаний - 70

VK и организации, системы, технологии, персоны:

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Yandex - Яндекс 9216 14
Google LLC 12688 11
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 6
Apple Inc 13154 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
VK - Mail.ru Group - My.com 21 2
Pixonic 23 2
OsmAnd 4 2
МегаФон 10742 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
Yota Devices - YD 103 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 1
Nvidia Corp 4002 1
Bookmate 28 1
ВестКолл - WestCall 90 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 25 1
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Daegu Limited 1 1
Neoline - Неолайн 18 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 1
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TomTom 54 1
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МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
Samsung Electronics 11064 1
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Microsoft Corporation 25775 1
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Veeam Software 345 1
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Т-Банк - Тинькофф - Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 39 1
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Hyundai Motor Company 436 1
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