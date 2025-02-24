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Neoline Неолайн

Neoline - Неолайн


24.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж товаров российских брендов бытовой техники и электроники до 164% на рынке России в 2024 году 1
26.11.2019 Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: выбор ZOOM 1
17.06.2019 10 лучших видеорегистраторов для российских дорог: хиты продаж 1
11.12.2018 Как выбрать видеорегистратор для автомобиля в 2018-2019 году: советы ZOOM 1
06.12.2018 Neoline X-COP 9200 не даст пропасть на дороге 1
28.11.2018 Обзор гибрида NEOLINE X-COP 9100s: умная защита от проблем в пути 1
03.08.2018 7 самых полезных гаджетов для автомобилистов: выбор ZOOM 1
14.02.2018 Neoline G-Tech X27 - один за всех 1
20.09.2017 Обзор видеорегистратора Neoline X-COP R700: полный набор 1
09.08.2017 Neoline представил навигатор для мотоциклов, снегоходов и квадроциклов 1
26.02.2015 Neoline выпускает обновленные прошивки для гибридов X-COP 9500 и X-COP 9500s 1
27.01.2015 Neoline представил автомобильное гибридное устройство X-COP 9500s 1
25.12.2014 Молоток и фонарик - приятный бонус к батарее-стартеру Neoline 1
24.04.2014 Neoline начала продажи новой линейки зеркал с функцией видеорегистрации 1
31.03.2014 Neoline начинает продажи автомобильной камеры, устанавливаемой в плафон подсветки номера 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Neoline и организации, системы, технологии, персоны:

3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 250 4
Автодория 44 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 257 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2056 1
Sony 6552 1
Vocord - Вокорд 183 1
Ростех - Азимут 67 1
SilverStone 15 1
Ростех - Автоматика Концерн 1647 1
Yandex - Яндекс 7423 1
Google LLC 11829 1
TomTom 51 1
Garmin - Гармин 201 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
OmniVision Technologies 31 1
Rombica 11 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 205 2
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
Россети Ленэнерго 1701 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2388 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5479 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6055 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9670 7
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 450 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6068 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7639 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12527 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24282 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20879 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6066 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13856 5
Карты памяти - Запоминающее устройство 2265 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10018 4
WDR - Wide Dynamic Range - широкий динамический диапазон 117 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2855 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12573 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2811 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14448 3
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 618 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7411 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2281 3
Аксессуары 3905 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1769 3
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 537 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1549 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3349 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3268 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24599 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2251 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2562 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16202 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12238 2
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1583 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 354 2
Фотокамеры - Ночная съемка 216 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24274 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1007 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3490 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5336 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7327 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6403 1
Neoline X-COP - серия радар-детекторов 10 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4987 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2766 3
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 410 2
МТС - Navitel R - серия видеорегистраторов 14 2
Google Android 14068 1
Apple iOS 7847 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 397 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 130 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 1
Neoline R - серия видеорегистраторов 2 1
Neoline Moto - серия навигаторов для мотоцикла 1 1
Neoline EVO Z - серия видеорегистраторов 1 1
Neoline Wide S - серия видеорегистраторов 1 1
Технологии Распознавания - АвтоУраган АПК 11 1
SilverStone F1 3 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 509 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 489 1
Samsung Galaxy Gear 141 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free 56 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 666 1
Garmin Dash Cam 3 1
DIGMA FreeDrive - серия видеорегистраторов 9 1
VK - Mail.ru Maps.me 52 1
Lenovo Moto - серия смартфонов 118 1
HERE Maps 54 1
Уваров Сергей 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 9
Европа 21808 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14223 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 3
Казахстан - Республика 5566 2
Беларусь - Белоруссия 5713 2
Израиль 2738 2
Украина 7628 2
Армения - Республика 2294 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1035 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 1
Солнечная система - Solar system 2524 1
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5170 7
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1039 5
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 817 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 3
Кречет - множественное значение 16 1
Ergonomics - Эргономика 1602 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6429 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 558 1
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Сон - Somnus 429 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5557 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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